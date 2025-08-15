نبذة عن JBCC

ساعدت JBCC أكثر من 600 شركة من العملاء على الانتقال إلى السحابة من خلال خدمتها السحابية EcoOne، مع دعم كامل يمتد من بنية السحابة وصولاً إلى العمليات وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، بعد الانتقال إلى السحابة وبدء استخدام خدمات السحابة العامة، بدأ الكثير والكثير من العملاء يواجهون مشكلات تتعلق بارتفاع فواتير الخدمات السحابية عما هو متوقع.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها تخصيص موارد أكثر من اللازم للخوادم والتطبيقات، وزيادة ملفات السجلات والنسخ الاحتياطية، وبقاء الموارد المخصصة بشكل مؤقت حتى بعد انتهاء استخدام السحابة. ومن بين العوامل المثيرة للقلق صعوبة استدراك هذه المواقف في حينها. وقد كان تراجع سعر صرف الين الياباني أمام الدولار الأمريكي عاملاً رئيسيًا آخر.

وللتصدي لمشاكل العملاء هذه، تقدم JBCC تقارير لتقييم الحالة التشغيلية لبيئات السحابة المتعددة بهدف المساعدة على تحسين استخدام السحابة.

وعلى الرغم من إصدار تقارير متوافقة مع بيئات السحابة المتعددة من خلال خدمات EcoOne الحالية، فإن تقارير التوصيات كانت تصدر لكل سحابة بشكل منفصل، وكانت النتائج تعتمد على معايير كل خدمة سحابية ومدى دقتها. وفي هذا الصدد، أصبح إجراء التحقق من قبل مهندس أنظمة متخصص ضروريًا عند تغيير التكوينات فعليًا مشكلة أيضًا.