نبذة عن JBCC

تحسين الموارد السحابية من خلال IBM FinOps بهدف تحسين دقة الخدمات المدارة

IBM Apptio Cloudability Premium لتحسين تكاليف السحابة وعملياتها

ثلاثة موظفين مجتمعون في مكتب مع أجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحية لتبادل الآراء.
في ظل تزايد استخدام السحابة، ارتفعت التكاليف متجاوزة كل التوقعات

ساعدت JBCC أكثر من 600 شركة من العملاء على الانتقال إلى السحابة من خلال خدمتها السحابية EcoOne، مع دعم كامل يمتد من بنية السحابة وصولاً إلى العمليات وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، بعد الانتقال إلى السحابة وبدء استخدام خدمات السحابة العامة، بدأ الكثير والكثير من العملاء يواجهون مشكلات تتعلق بارتفاع فواتير الخدمات السحابية عما هو متوقع.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها تخصيص موارد أكثر من اللازم للخوادم والتطبيقات، وزيادة ملفات السجلات والنسخ الاحتياطية، وبقاء الموارد المخصصة بشكل مؤقت حتى بعد انتهاء استخدام السحابة. ومن بين العوامل المثيرة للقلق صعوبة استدراك هذه المواقف في حينها. وقد كان تراجع سعر صرف الين الياباني أمام الدولار الأمريكي عاملاً رئيسيًا آخر.

وللتصدي لمشاكل العملاء هذه، تقدم JBCC تقارير لتقييم الحالة التشغيلية لبيئات السحابة المتعددة بهدف المساعدة على تحسين استخدام السحابة.

وعلى الرغم من إصدار تقارير متوافقة مع بيئات السحابة المتعددة من خلال خدمات EcoOne الحالية، فإن تقارير التوصيات كانت تصدر لكل سحابة بشكل منفصل، وكانت النتائج تعتمد على معايير كل خدمة سحابية ومدى دقتها. وفي هذا الصدد، أصبح إجراء التحقق من قبل مهندس أنظمة متخصص ضروريًا عند تغيير التكوينات فعليًا مشكلة أيضًا.
حوالي 55%

 

مثال على أعلى توفير شهري في تكاليف السحابة

 حوالي 30%

 

متوسط التوفير الشهري في تكاليف السحابة
بفضل دمج IBM Apptio Cloudability Premium في EcoOne، أصبح بإمكاننا الآن تقديم خدمات تحسين تكلفة السحابة لمزيد من الشركات العميلة بشكل منظم للغاية وبأسعار معقولة. لدى جميع عملائنا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، متطلبات لإدارة موارد الحوسبة السحابية وتكاليفها، ولكن العديد منهم لم ينفذوا هذه المتطلبات بعد بسبب قلة الموارد البشرية. بفضل هذه الخدمة المدمجة، يمكننا تصور تكاليف السحابة، وتقليل الموارد المهدرة واستهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، ما يسهم في حل المشكلات الاجتماعية من دون الضغط على عمليات تكنولوجيا المعلومات. وانطلاقًا من هذا الأمر، تتعاون كل من JBCC وIBM للإسهام بشكل كبير في المجتمع من خلال خدمة المشاركة في الإنشاء هذه. Kanako Nunokawa المدير العام لقسم السحابة الهجينة JBCC
أدى تحسين دقة خدمات EcoOne إلى تعظيم قيمة استثمارات تكنولوجيا المعلومات

كيفية مساعدة Cloudability Premium لشركة JBCC:

  • جرى تحديث منطق تحديد التكوينات الموصى بها لدعم اتخاذ قرارات التكوين الشاملة.
  • أصبح بالإمكان إعداد تقارير موحدة باستخدام خدمات سحابية متعددة، بما في ذلك Azure CSP (مزود حلول السحابة) المقدم من شركة Microsoft.
  • بالإضافة إلى حساب الكم الأمثل من الموارد، جرى إجراء التعديلات اللازمة المرتبطة بتغييرات التكوين وتوفير المتطلبات الأساسية الأخرى، ما ساعد على تقديم توصيات بشأن التكوينات التي يمكن تطبيقها عمليًا.
  • تم إجراء تقييمات عالية الدقة لتحسين الحجم على مدار 90 يومًا كحد أقصى، بما في ذلك توفير توقعات أولية بشأن تأثير التغييرات في التكوين.
  • بالإضافة إلى توصيات تقليص الحجم، جرى تقديم توصيات مثالية لزيادة الحجم، ما يتيح اختيار التكوين المرن وفقًا لأعمال عملاء JBCC.
  • أتاحت تقارير المخاطر التي تصدر تلقائيًا والمتعلقة بتغييرات التكوين إمكانية معرفة مدى تأثير التغييرات بشكل مسبق.
  • أُضيفت ميزة الكشف عن النفقات غير العادية لتقليل التكاليف غير الضرورية من خلال الكشف المبكر عن العمليات الخاطئة مثل عمليات التكوين الخاطئة، وزيادة التكاليف غير المتوقعة الناجمة عن إعدادات البيئة غير المصرح بها، والاتصالات غير العادية في حال الإصابة بالبرامج الضارة.

أتاح الجمع بين نظام الدفع حسب الاستخدام المرن من Cloudability Premium واتفاقية ESA (اتفاقية الحلول المدمجة) للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية البدء على نطاق صغير مع حساب التكاليف والنطاق الذي يناسب حجمها. كما أدى توفير الخدمات المدارة إلى تحسين الوضع فيما يتعلق بمشكلة نقص موظفي عمليات تكنولوجيا المعلومات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان.

علاوة على ذلك، من المعروف أن موارد وحدة معالجة الرسومات (GPU)، التي يزداد الطلب عليها في جميع أنحاء العالم، باهظة الثمن وذات قيمة عالية.

يمكن أن يكون تحسين الموارد والتكاليف المتعلقة بنماذج وحدة معالجة الرسومات فعالاً للغاية، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.
مواجهة التحدي المتمثل في تحسين الموارد السحابية بدقة أكبر

سعيًا لحل هذه المشكلات، تحققت JBCC من سلامة وظائف IBM Apptio Cloudability وIBM Turbonomic.

يعمل IBM Cloudability على جمع بيانات الفواتير من كبار مزودي السحابة، وتوحيد البيانات وتنظيمها، وعرض جميع التكاليف بشكل مرئي على شاشة واحدة. وفي هذا الصدد، حتى في نموذج الإنفاق المتقلب على السحابة العامة، من الممكن مقارنة حالة الاستخدام والتكلفة لكل قسم داخل الشركة من زوايا عديدة، وتحليلها من منظور محاسبي، وتحديد أي حالات مالية شاذة.

يوفر IBM Turbonomic عملية وإجراءات آلية لصناعة القرارات التشغيلية، والتي من شأنها تسهيل عملية تحسين موارد السحابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويقلل من الضغط التشغيلي مع ضمان استمرار تحسين الأداء والتكلفة، ما يتيح استثمارات أكثر ذكاءً على السحابة.
أحرف كبيرة لونها أحمر تشكل شعار شركة JBCC
نبذة عن JBCC

JBCC Corporation هي شركة تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات وتتعامل مع كل شيء بدءًا من تصميم الأنظمة وحتى البنية التحتية والعمليات، مع التركيز على الخدمات السحابية. تركز الشركة على تطوير الأنظمة فائقة السرعة. وبالجمع بين خدمات الأمان والذكاء الاصطناعي، تعمل هذه الخدمات على حل مشكلات أنظمة العملاء بفضل إمكاناتها التقنية وسرعتها.

