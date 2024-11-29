لقد ولت الأيام التي كان فيها التعامل مع استفسارات العملاء وتنظيم العلاقات يعتمدان حصريًا على الوجود الفعلي لممثلين خدمة عملاء مباشرين يديرون الهواتف والمكاتب. والآن، اتجهت التطورات التقنية نحو نماذج رقمية للتعامل مع العملاء. ومع ذلك، تدرك الشركات الذكية أن التعامل الرقمي لا يعني استبعاد الممثلين البشريين من التفاعل مع العملاء. تدرك الشركات شيئًا فشيئًا أهمية تقديم تجارب سلسة وفعالة ومخصصة للعملاء مدعومة بالتقنيات مع استمرار وجود البشر للحفاظ على الميزة التنافسية.

شركة Humach (اسمها باللغة اللاتينية مكون من كلمتي "humans" (البشر) و"machines" (الآلات)) هي شركة تقدم حلولاً لتجارب العملاء يُستعان فيها بممثلين خدمة عملاء لديهم خبرة بالذكاء الاصطناعي ومساعدين رقميين من أجل تسهيل تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة. ظلت الشركة رائدة في مجال تقديم حلول تجارب العملاء لمراكز الاتصالات على مدار أكثر من 35 عامًا، ورائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة على مدار السنوات العشر الماضية. والآن، في خضم التطور الرقمي السريع والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، أصبحت شركة Humach جاهزة لتطوير حلولها.

أدركت شركة Humach التحديات المتمثلة في كيفية منع حدوث نتائج تواصل غير مرضية وتلبية طلبات المستهلكين المتزايدة بكفاءة. وشملت هذه العقبات الحفاظ على تقديم جودة متسقة عبر قنوات متنوعة، والتوسع بسرعة خلال أوقات الذروة، وتوفير حلول سياقية للغاية بسرعة كافية لتلبية توقعات المستهلكين الحديثة. تتطلب معالجة هذه المشاكل وجود مزيج متطور من الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الفائقة لتقديم معارف في الوقت الفعلي وتفاعلات آلية وإنسانية في الوقت نفسه. سعت الشركة إلى الاستعانة بمستشارين جديرين بالثقة للمساعدة على تطوير منصتها التقنية mAI Pilot من خلال دمج نقاط التواصل البشري مع الذكاء الآلي لتقديم تجارب متميزة في مختلف المجالات.