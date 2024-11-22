قام فريق الإستراتيجية والمنصة لدى IBM CIO Z بصياغة خطة للنقل ونموذج تشغيلي مصمم وفقًا لأولويته المتمثلة في: الاستعانة بمصادر داخلية لجميع العمليات. وركزت الخطة على ثلاث مجالات أساسية: بناء فريق IBM Z وإنشاء أربع مراكز جديدة للبيانات ووضع إستراتيجية فعالة لتحديث تكنولوجيا المعلومات. كانت السرعة والكفاءة المطلوبة لهذا الجهد غير مسبوقة. تحتاج الشركات الكبيرة مثل IBM عادة إلى ما يصل إلى عقد من الزمن لإنجاز مهام مثل هذه.



أولاً، كانت IBM بحاجة إلى فريق حيث فقدت معارف مؤسسية كبيرة مع اكتمال عملية التصفية. وقد وُظِّف فريق جديد من المتخصصين الموهوبين في IBM Z وأُعِدَّ لإدارة البنية التحتية. تمثل الحل في إنشاء نموذج تشغيل ديناميكي قام بالتطور مع نمو الفريق، وإعادة النظر في المساءلة كل 4-6 أسابيع.



عملت القيادة على تحديد المواهب والارتقاء بها، وإعداد نقل واسع النطاق للمعرفة بشكل سريع. تعاون فريق IBM Z الذي تم تشكيله حديثًا مع مزود خدمات البنية التحتية المدارة عن طريق طرف ثالث لإجراء ما يقرب من 2000 ساعة من نقل المعرفة لدعم أكثر من 300 نظام عالمي. كما بدأ الفريق في استخدام أدوات متسقة، مثل GitHub و ®Ansible لكل من البنية التحتية الموزعة وIBM Z لتقليل الاعتماد على مهارات IBM Z المتخصصة.



كان التحدي التالي هو الخروج من 12 مركز للبيانات وإعداد 4 مراكز جديدة. كان يتعين على الفريق الحصول على البنية التحتية لمراكز البيانات الجديدة هذه –وهي موجودة في جميع أنحاء العالم-وتثبيتها وتهيئتها لأغراض تجارية وتنظيمية.



نظرت خطة عمل تحديث تكنولوجيا المعلومات في المنصات والبنية التحتية والتطبيقات وأدرجت أنشطة لتبسيط البنية الحالية. ومع أخذ ذلك في الحسبان، عالج فريق IBM Z ما يلي لتسهيل أنشطة الأعمال اليومية وإنشاء منصة حديثة:



دمج أحمال العمل على IBM Z لتحسين الأداء وكفاءة الطاقة





فصل التطبيقات عن البنية التحتية لتبسيط التحديثات وتبني أحدث التقنيات





تقليل الصور والأقسام المنطقية لتبسيط عمليات الصيانة





توحيد المباني والمستودعات لتحقيق الاتساق في عملية التطوير





استخدام المسارات والتحميل الأولي للبرامج (IPL) وحزم التصحيح وأتمتة البرامج النصية للاكتشاف لتقليل التدخل اليدوي





استخدام التشفير واسع النطاق لتأمين البيانات الهامة وتمكين حوكمة البيانات



استخدم فريق الإستراتيجية والمنصة لدى CIO Z إستراتيجية "الرفع والتحويل" بالإضافة إلى نهج جديد للنقل يُسمى "التسلل والانزلاق". على عكس إستراتيجيات الرفع والتحويل التي نقلت البيئة كما هي، فقد أتاحت إستراتيجية التسلل والانزلاق لشركة IBM التخلص من الديون التقنية من خلال نقل التطبيقات إلى بيئة مؤتمتة بالكامل. ولتنفيذ الانتقال، دمج فريق IBM Z التكنولوجيا والعملية باستخدام IBM Transparent Data Migration Facility® (TDMF) z/OS وأدوات IBM Copy Services Manager لنقل 24 بيتابايت من البيانات المهمة لدعم الأنشطة اليومية وتغذية أدوات الذكاء الاصطناعي من IBM.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف فريق الإستراتيجية والمنصة لدى CIO Z إلى زيادة تحسين البيئة باستخدام أدوات المراقبة — مثل IBM Instana® Observability وIBM® OMEGAMON وIBM Z IntelliMagic Vision for z/OS—بالإضافة إلى AIOps، وبناء روبوت محادثة IBM Z مدعوم بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من IBM watsonx™ Assistant for Z. وفيما يتعلق بالمواهب، تعاونت مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) مع فرق IBM Partner Ecosystem ومختبرات IBM Technology Expert Labs لإعداد مسار لتحديد مصادر المواهب. الهدف هو تدريب المواهب والتناوب داخل مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) - من 6 إلى 24 شهرًا - اعتمادًا على ملفاتهم الشخصية. وبمجرد الانتهاء من التناوب، سينتقلون إلى فريق IBM Technology Expert Labs أو يتعاملون مع العملاء مباشرة.





3ساعات مقدرة بناءً على تقارير إدارة المشروع والسجلات الداخلية الأخرى.