أطلقت Benete بالتعاون مع فريق ®IBM Client Engineering مشروعًا تجريبيًا لمدة أربعة أسابيع لتعزيز وظائف لوحات معلومات BeneCare باستخدام ®IBM watsonx.ai. وباستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs) مثل Llama وMistral، بالإضافة إلى Jupyter Notebook ومجموعة تطوير برمجيات watsonx.ai للغة Python، تمكّنت Benete من توفير وقت ثمين في إجراءات التوثيق، مما أتاح لمقدّمي الرعاية التركيز بشكل أكبر على المرضى.

أنشأت Benete قوالب موجِّهات (Prompts) ضمن watsonx.ai، استخرجت من خلالها المتغيرات والبيانات والمهام من قاعدة بيانات ®IBM Cloudant، وهي قاعدة بيانات قابلة للتوسّع تعتمد على JavaScript Object Notation (JSON). لم تكتفِ قاعدة البيانات هذه بتخزين الرؤى من إنترنت الأشياء (IOT) وتقديم نتائج وملخصات بيانات منظمة فحسب، بل قامت أيضًا بالاستعلام عن البيانات والملخصات بكفاءة.

تابعت Benete سير عملية التطوير وراقبت المقاييس الخاصة بالنموذج اللغوي الكبير (LLM metrics) ضمن قوالب الموجِّهات التي تم إنشاؤها باستخدام Jupyter Notebooks. ثم تم تتبع هذه القوالب باستخدام بطاقات الحقائق المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI factsheets) من ®IBM watsonx.governance لمراقبة النماذج المختلفة وتقييمها. كما تم حفظ هذه القوالب بشكل منفصل لتتمكن Benete من تسجيل عدد الرموز المميزة (tokens) التي تستخدمها كل وحدة رعاية وتتبع تكلفتها—وهي ميزة مهمة ضمن حل مضمَّن. بعد ذلك، تم نشر هذه الموجِّهات في watsonx.ai لتصبح نقاط نهاية تعمل على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للفهم ومدمجة ضمن BeneCare.

من خلال دمج جميع هذه المكونات، نجحت Benete في إنشاء ملخصات سهلة الاستخدام من بياناتها وأتمتتها باستخدام watsonx.ai، والتي يمكن ترجمتها إلى لغات متعددة حتى مع وجود قيود زمنية أو لغوية. تراقب لوحة معلومات BeneCare باستمرار المقاييس الرئيسية للرعاية وتولد البيانات على مدار الساعة. وقد أصبحت تقارير الملخصات التي كانت تُنتج وتُفسّر يدويًا تُولّد الآن على الفور في أقل من 5 ثوانٍ، مما يمكّن مختصي الرعاية من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات وتقديم أفضل رعاية ممكنة. وقد تم اختيار Llama وMistral كنماذج لغوية كبيرة ليتم نشرها على watsonx.ai نظرًا لحجمها وكفاءتها من حيث التكلفة، بالإضافة إلى التقييم الإيجابي لأسلوب توليد التقارير بما يتوافق مع احتياجات Benete. وبعد اختبار فعالية النموذجين، تمكنت Benete من الحفاظ على حيادية النموذج (model-agnostic)، مما يمنحها مرونة في تطوير نماذج LLM مستقبلًا.