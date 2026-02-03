تأمين بناء الميزانية وتحليلها

تُعد شركة Asten Santé مزودًا بارزًا لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، حيث تقدم خدماتها لما يقرب من 120000 مريض يوميًا في جميع أنحاء فرنسا. كانت في الأصل منظمة غير ربحية، وهي الآن شركة تابعة لمجموعة La Poste Group وتابعة لفرع La Poste Santé & Autonomie.

منذ أكثر من ثلاث سنوات، بدأت شركة Asten Santé مناقشات حول تصميم أداة لأتمتة بناء الميزانية وتسهيل تحليلها. "لطالما بحثنا عن أداة لصنع القرار والتوجيه لفرق الإدارة والعمليات لدينا." كما وضحت Laurence Paquereau، مديرة الرقابة للمجموعة في شركة Asten Santé.

إن تنوع أنشطة الشركة يزيد من تعقيد عملية توليد المبيعات بشكل متزايد... وكذلك ارتباطها بمجموعة La Poste Group. "كون الشركة جزءًا من مجموعة La Poste Group يعني المرور بخمس مراحل للميزانية سنويًا: ميزانية واحدة وأربعة تقديرات. وبمعنى آخر، تُنفذ مراحل بناء الميزانية وتطويرها خمس مرات في السنة، ما يمثل عبء عمل كبيرًا. ومن ثَمَّ مكّننا امتلاك أداة لإعداد الميزانية من تسريع هذه العمليات، مع ضمان موثوقيتها وأمانها بشكل أكبر."

توجهت شركة Asten Santé سريعًا إلى Next Decision، وهو شريك سبق لها التعاون معه في مشاريع ذكاء الأعمال، بالإضافة إلى الحلين IBM Cognos TM1 وIBM Planning Analytics. وتشير Laurence Paquereau قائلة: "في منصب سابق، سبق لأحد مراقبي الإدارة في الفريق العمل مع حلول IBM هذه: لذا كان على دراية بمدى فعالية الأدوات والفوائد التي يمكننا استخلاصها منها."