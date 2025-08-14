لتحقيق هذه الأهداف، تعاونت Assisto و IBM لدمج نماذج اللغات الكبيرة IBM® watsonx.ai و IBM® Granite، التي تم ضبطها بواسطة Assisto، في منصة الذكاء الاصطناعي الحواري iAssist الخاصة بـ Assisto. بالتعاون مع IBM، صممت Assisto روبوتًا صوتيًا أكثر شبهًا بالبشر قادرًا على فهم المدخلات المعقدة والمختلطة بين عدة لغات والرد عليها.

تعمل أنظمة Assisto الداخلية للتعرف التلقائي على الكلام (ASR) وتحويل النص إلى كلام (TTS) على نسخ وتوضيح الكلام متعدد اللغات بدقة. تُمكن Watsonx.ai من الكشف عن المشاعر والانفعالات في الوقت الفعلي، بينما تعمل نماذج Granite اللغوية الكبيرة المحسّنة على تحسين جودة الاستجابات في التفاعلات المختلطة لغويًا. تدعم منصة iAssist أيضًا التوليد التلقائي لملخصات المكالمات الموجزة وتحليل النصوص المتقدم للفهم السياقي.

لزيادة تمكين فرق دعم العملاء، تجمع لوحة معلومات تحليلية مبنية باستخدام IBM® Cognos Analytics رؤى—مثل اتجاهات المشكلات، وأنماط التوجهات، وأداء الوكلاء—في واجهة موحدة وسهلة الاستخدام.

هذا النهج الشامل يسمح لـ Assisto بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات الصوتية غير المنظمة إلى معلومات عمل قيّمة.