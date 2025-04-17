يتمثل أحد التحديات الشائعة في مجال التصنيع في القدرة على فهم العمليات المعقدة والمترابطة للغاية بطريقة مجدية. للمساعدة على حل هذه المشكلة، يقدم حل ABB Ability Knowledge Manager نظام إدارة معلومات الإنتاج (PIMS) المصمم لتحسين العمليات والأداء وإدارة الأصول وتقارير الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد المعارف المستمدة من هذا الحل شركات التصنيع على تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.
لتلبية المتطلبات عالية التخصص الفريدة لصناعة الإسمنت، تقدم شركة ABB برنامج Cement Production Scheduler (CPS) كميزة إضافية لحل ABB Ability Knowledge Manager. يساعد برنامج CPS على تحسين خطط الإنتاج لمواكبة طلب السوق وتقلب أسعار الطاقة، ومن ثَم تقليل تكاليف الطاقة وتقليل التأثير البيئي. جرى تطوير برنامج CPS بتعاون وثيق مع واحدة من كبرى شركات الإسمنت العالمية، وهو يتناسب تمامًا مع احتياجات الصناعة الفعلية.
يمنح حل CPS أيضًا شركات تصنيع الإسمنت خيار نمذجة سيناريوهات متعددة في أثناء سعيهم نحو وضع خطة الإنتاج المثلى.
يوضح Rajesh Nandakumar Nair، مدير الإنتاج العالمي في شركة ABB، قائلاً: "أردنا تقليل التبعيات حتى لا تواجه الشركات التي تستخدم تقنيات أخرى أي حواجز محتملة أمام عملية التبني. وقد دفعنا ذلك إلى البحث عن محرك تحسين لا يعتمد على قواعد البيانات -وDCS- والذي من شأنه أن يوفر أداءً ومرونة كافيين لتلبية المتطلبات القصوى لصناعة الإسمنت".
تُمكِّن اتفاقية الحلول المدمجة (ESA) شركة ABB من الدفع مقابل ILOG CPLEX Optimizer وفقًا لكل عملية نشر وتجديد، بأسعار مواتية بشكل متزايد كلما ازداد الحجم.
تقول Audrey Wang Gosselin، مديرة تسويق المنتجات العالمية، بقسم الاستدامة والتميز التشغيلي لدى شركة ABB: "في صناعة الإسمنت، تعتمد الربحية على التحكم الدقيق في عملية الإنتاج. في هذا المثال، وسّع عميلنا استخدام برنامج Cement Production Scheduler ليشمل أكثر من 50 موقعًا، ما يدل على قيمته في تحديد جدول الإنتاج الأمثل في ظل تقلب متطلبات السوق وتكاليف استهلاك الطاقة".
مع تنفيذ اتفاقية الحلول المدمجة، تواصل شركة ABB تطوير برنامج CPS وتوسيع الحل ليشمل عملاء جدد. توفر الشركة دعمًا مباشرًا للحل بالكامل، بما في ذلك عنصر CPLEX، ما يساعد العملاء على تحسين عمليات التخطيط والإنتاج لديهم.
يستفيد مستخدمو برنامج CPS من الميزة المحسّنة لجدولة الإنتاج على المدى القصير وصولاً إلى مستوى المصنع والمنتج، ما يساعدهم على تقليل التكاليف وزيادة كفاءة المعدات. وتساعد الكفاءة المعززة في التخطيط أيضًا على تجاوز صعوبات الجدولة، كما يتوفر سجل كامل لمعايير اتخاذ القرار لمراجعته عند ضبط الإنتاج المستقبلي.
تقول Wang Gosselin: "يُمكّن برنامج CPS شركات تصنيع الإسمنت من حساب خطط الإنتاج المحسنة في غضون دقائق، ومقارنة سيناريوهات متعددة قبل تحديد أي منها يجب تنفيذه في عملية الإنتاج". " تساعد إمكانات برنامج ABB Ability Knowledge Manager المدمج مع ILOG CPLEX Optimizer عملاءنا على اتخاذ أفضل القرارات لخفض التكاليف والحد من التأثير البيئي. وتساعد اتفاقية الحلول المدمجة المقدمة من IBM على تسهيل توسيع نطاق الحلول، ما يحقق أهداف عملائنا في التوسع".
يعمل لدى شركة ABB أكثر من 105000 موظف في ما مجموعه 117 موقعًا للتصنيع على مستوى العالم، ما يحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 32 مليار دولار أمريكي. تجمع الشركة بين المعرفة الهندسية والبرمجيات المتطورة لتحسين كيفية تصنيع الأشياء ونقلها وتشغيلها وتزويدها بالطاقة، بهدف مواجهة تحديات الطاقة في العالم وتحويل الصناعات وتعزيز الاستدامة.
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