ما المقصود بمراقبة Kubernetes؟

نظام Kubernetes، المعروف أيضًا باسم K8s أو kube، هو نظام أساسي لتنسيق الحاويات لجدولة وأتمتة نشر التطبيقات المعبأة في حاويات وإدارتها وتوسيع نطاقها. تم تصميم النظام في الأصل بواسطة Google، وتتم صيانته الآن بواسطة Cloud Native Computing Foundation ‏(CNCF).

تسمح مراقبة مجموعات Kubernetes للمسؤولين والمستخدمين بتتبُّع أمور مثل مدة التشغيل واستخدام موارد نظام المجموعة والتفاعل بين مكونات المجموعة. تساعد المراقبة على تحديد المشكلات بسرعة مثل الموارد غير الكافية وحالات الفشل والحجيرات غير القادرة على البدء والعُقد التي لا يمكنها الانضمام إلى المجموعة.

تطبيقات Kubernetes التي تُقدَّم كخدمات مصغرة قائمة على السحابة الأصلية تحتوي على عدد أكبر بكثير من المكونات التي تتواصل مع بعضها. ومع توزيعها عبر عدة نسخ وحتى مواقع، تضيف الهياكل الحديثة تعقيدات جديدة للمهام اليومية في المراقبة والتنبيه واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.



أيضًا، الطبيعة المؤقتة للحاويات يمكن أن تعوق جهود استكشاف الأخطاء. عادةً ما تعيش الحاويات طالما أن العملية التي تعمل داخلها موجودة، وتختفي عندما تموت تلك العملية. هذه واحدة من أكثر الأجزاء تحديًا في استكشاف الأخطاء في الحاويات. عندما تموت الحاويات أو تتم إعادة جدولتها إلى عُقد بديلة، قد لا تكون التفاصيل التي تحتاجها لاستجابة الحوادث موجودة بعد الآن.



على الرغم من أن Kubernetes يحتوي على مشغِّلي مجموعات مدمجين لمراقبة المجموعات وإرسال تنبيهات بناءً على الحجيرات قيد التشغيل، إلا أن الأدوات مفتوحة المصدر وحلول المراقبة الخارجية تساعد على توفير رؤية كاملة لبيئة K8s.

