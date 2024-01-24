ما هو التخزين فائق الارتباط؟

تدمج مراكز البيانات المبنية على منهجية البنية التحتية المتقاربة عناصر مختلفة مثل الخوادم والتخزين والشبكات في حلول فردية تمت هندستها مسبقًا. وتستخدم هذه الأنظمة أجهزة معيارية لدمج ميزات الحوسبة والشبكات والتخزين في نظام واحد يمكن التحكم فيه. ويتم التعامل مع تخزين البيانات الفعلي بواسطة وحدات شبكات منطقة التخزين (SAN) والتخزين المتصل بالشبكة (NAS) والتخزين المتصل المباشر (DAS).

تعمل أنظمة البنية التحتية المتقاربة (CI) على تبسيط النشر والإدارة مقارنة بالأنظمة غير المتقاربة ولكنها تفشل في الاستفادة الكاملة من المحاكاة الافتراضية للبرامج حيث ما يزال تخزين أي جهاز معين مرتبطًا بالأجهزة الأساسية.