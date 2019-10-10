ما هو Tekton؟

Tekton عبارة عن مجموعة من العناصر المشتركة لبناء أنظمة التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، التي تديرها مؤسسة التسليم المستمر مفتوحة المصدر (CDF). تُمكِّن Tekton المطورين من بناء التطبيقات واختبارها ونشرها إلى Kubernetes باستخدام إطار عمل مفتوح المصدر ومحايد من البائع ومعتمد على Kubernetes.
الهدف من ذلك هو تحديث التسليم المستمر من خلال توفير مواصفات الصناعات لمسار البيانات وسير العمل واللبنات الأساسية. ويتيح لك Tekton الإنشاء والاختبار والنشر عبر العديد من أنظمة مزودي السحابة أو الأنظمة المحلية من خلال تجريد تفاصيل التنفيذ الأساسية.
ببساطة، يوفر مشروع Tekton Pipelines موارد على غرار Kubernetes للإعلان عن مسارات على غرار CI/CD. ويتم وصف هذه الموارد بشكل طبيعي في yaml ويتم تخزينها في مستودع التعليمات البرمجية. كما يوفر نهج مسار البيانات هذا الفوائد من الإصدار والتحكم في المصدر.
توفر Tekton مجموعة من ملحقات الموارد المخصصة لـ Kubernetes التي تحدد مسار البيانات والمفاهيم ذات الصلة. في ما يأتي الكتل البرمجية الأساسية لمسار Tekton:
بصرف النظر عن كونه أصليًا لـ Kubernetes، يمكن استخدام مسار Tekton للنشر في أي بيئة (مجموعة Kubernetes، والسحابة Foundry، والأجهزة الافتراضية، وما إلى ذلك) ويتم تشغيل مهام المسارات بشكل آمن بمعزل عن بعضها البعض، ما يوفر معًا القدرة على تلبية احتياجات التسليم المستمر الحديث بمرونة.
تعمل مؤسسة التسليم المستمر (CDF) كمقر محايد للبائعين للعديد من المشروعات الأسرع نموًا في مجال التسليم المستمر، بما في ذلك Jenkins وJenkins X وSpinnaker وTekton. تدعم CDF ممارسي عمليات التطوير مع نموذج مفتوح و التدريب و إرشادات الصناعات و التركيز على قابلية النقل.
IBM هي الراعي الرئيسي لمنتدى CDF وتشارك بنشاط في هذا المجتمع والنظام البنائي له للمساعدة على تشكيل مستقبل CI/CD. تضمن مشاركتنا في هذه المؤسسة قدرتنا على تقديم حلول السحابة الأصلية الرائدة لعملائنا والتي تقدم تطبيقات عالية الجودة بسرعة.