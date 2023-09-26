الحوسبة المكانية تمثِّل الجيل القادم من الابتكار في سلامة رحلات الطيران

تُعَد تأخيرات الرحلات الجوية أحد الجوانب المزعجة في السفر بالطائرة. تجربة يعرفها الجميع تقريبًا: الجلوس في الصالة أو على المدرج، غير متأكدين من سبب تأخر الرحلة، دون أي توضيح أو معلومات.

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخير الطائرة، وغالبًا ما تكون السلامة هي السبب الأساسي وراء معظمها. افترض أن الطائرة تتعرض لأضرار طفيفة نتيجة صاعقة كهربائية أو أثناء ملامستها لمعدات أرضية خلال السحب أو التزود بالوقود، أو تضررت نتيجة اصطدام جوي مع طائر أو ظروف جوية قاسية. في مثل هذه الحالات، يجب أن تخضع الطائرة للفحص قبل السماح لها بالإقلاع مرة أخرى. يواجه قطاع الطيران تحديات كبيرة فيما يتعلق بإجراء الفحوصات اللازمة قبل الرحلات في الوقت المناسب، وتُعَد هذه التأخيرات مصدر إزعاج شائع لكلٍّ من شركات الطيران والركاب.

تُعَد عملية ضمان سلامة الطائرة للطيران مهمة لا مفر منها وتستغرق وقتًا طويلًا. تخيَّل سيناريو تصطدم فيه معدات مناولة الأمتعة بالطائرة عن طريق الخطأ، ما يتسبب في تلف جسم الطائرة. يجب على المهندسين الأرضيين فحص الضرر، وتحديد موقعه الدقيق وعمقه ومداه، وتحديد ما إذا كانت المركبة لا تزال صالحة للطيران. إن سلامة الطائرات هي عملية منظمة للغاية ومتطلب من متطلبات الصناعة، وكل جزء رئيسي من الطائرة له رقم تسلسلي يتم تتبّعه وتقييم صلاحيته للطيران. يمكن أن يستغرق هذا الفحص اليدوي -الذي يتضمن تسجيل الضرر وتوثيق العملية- أكثر من 30 دقيقة، ما يتسبب في تأخيرات كبيرة واضطرابات في جداول الرحلات.