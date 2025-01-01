إدارة الأصول النقل مع IBM Maximo Application Suite
تحسين إنتاجية النقل على النحو الأمثل من خلال إدارة الأصول الكاملة لمجموعة العمليات والصيانة والمراقبة والجودة والموثوقية
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رسم توضيحي بياني يمثل إدارة الأصول النقل مع IBM Maximo Application Suite
كفاءة وموثوقية عالية وموثوقية في فترة التعطل أقل

تعتمد وكالات النقل، سواء أكانت شركات النقل، سواء أكانت طائرات أو سيارات أو شاحنات أو حافلات أو حافلات أو حافلات نقل أو بنية تحتية معقدة وعالية الأداء في مجال النقل الأساسي للحفاظ على حركة العالم. إن مراقبة هذه الأصول وإدارتها وصيانتها بكفاءة مع التحكم في التكاليف يعزز سلامة الجميع.

يدعم نظام ibm maximo، وهو نظام إدارة دورة الحياة الأصلية، عملية اتخاذ القرارات الخاصة بمجموعة السفر والنقل، بما في ذلك المطارات والطيران والسكك الحديدية وأساطيل النقل. تساعد تكنولوجيا المعلومات على توقع المشاكل، وزيادة دقة التشخيص، وتنفيذ مبادرات الصناعات وتلبية لوائح وزارة النقل من خلال عدم وجود رمز, إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT)) وعروض مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول (EAM) وإدارة أداء الأصول (إدارة التطبيقات (APM)). 

شاهد هذا العرض التوضيحي لترى كيف يمكن لمدير الصيانة في السكك الحديدية استخدام لوحة المعلومات المستندة إلى الأدوار مع بيانات في الوقت الفعلي لإدارة أوامر العمل في حساس ومنع الأعطال.
استكشاف ميزة إدارة الأسطول الذكي

يرشدك هذا العرض التوضيحي الذي يمكن النقر عليه من خلال النقر على ثلاثة برامج توضيحية لإدارة الأصول للأسطول: الحملات وأوامر الإصلاح وإدارة الضمان.
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الصناعات

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الطيران المطارات الأسطول السكك الحديدية

ما يمكنك فعله

إدارة الضمان إنشاء TAMP عمليات التفتيش
المزايا
تبسيط أسطول العمليات الانسيابية

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والتنبؤ بالأعطال الأصلية ومنعها من خلال الجمع بين بيانات الصيانة والإصلاح مع تصورات بديهية من نظام إدارة الأصول في نظام إدارة الأصول في مجال النقل.    
خلق بيئة أكثر أماناً ونظافة وتوافقاً مع المعايير العالمية

ينشر رمز مراقبة الأصول عن بعد الوحدات النمطية التي تضيف وحدات مراقبة الأصول عن بعد والفحص البصري إلى وحدات الإنتاج الحالية.
زيادة توافر واستخدام الأصل

استخدم البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات لتحسين مدة التشغيل والعمر الافتراضي مع تقليل التكاليف وزيادة الاستخدام لزيادة الإيرادات.

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IBM يمكن أن تساعدك خدمات الاستشارات الاستشارية من شركة استشارات الاستدامة على إنشاء استراتيجية بيانات تتماشى مع جدول أعمالك الاسترشادي. 

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