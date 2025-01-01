تعتمد وكالات النقل، سواء أكانت شركات النقل، سواء أكانت طائرات أو سيارات أو شاحنات أو حافلات أو حافلات أو حافلات نقل أو بنية تحتية معقدة وعالية الأداء في مجال النقل الأساسي للحفاظ على حركة العالم. إن مراقبة هذه الأصول وإدارتها وصيانتها بكفاءة مع التحكم في التكاليف يعزز سلامة الجميع.



يدعم نظام ibm maximo، وهو نظام إدارة دورة الحياة الأصلية، عملية اتخاذ القرارات الخاصة بمجموعة السفر والنقل، بما في ذلك المطارات والطيران والسكك الحديدية وأساطيل النقل. تساعد تكنولوجيا المعلومات على توقع المشاكل، وزيادة دقة التشخيص، وتنفيذ مبادرات الصناعات وتلبية لوائح وزارة النقل من خلال عدم وجود رمز, إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT)) وعروض مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول (EAM) وإدارة أداء الأصول (إدارة التطبيقات (APM)).

شاهد هذا العرض التوضيحي لترى كيف يمكن لمدير الصيانة في السكك الحديدية استخدام لوحة المعلومات المستندة إلى الأدوار مع بيانات في الوقت الفعلي لإدارة أوامر العمل في حساس ومنع الأعطال.