في هذا العصر الذي يشهد اضطرابات في سلاسل التوريد التي تمتلك القدرة على قلب صناعات بأكملها، لم تعد القوة والمرونة عبر سلسلة القيمة بأكملها أمراً لطيفاً—بل هي تكتيك للبقاء. بالنسبة لفرق التوريد، يعني ذلك تغيير طريقة تفكيرهم في اختيار الموردين من نهج تكتيكي يقوم على التكلفة الأقل من الجميع إلى نهج استراتيجي.
في حين أن التوريد التكتيكي هو استراتيجية قصيرة الأجل، فإن التوريد الاستراتيجي هو لأهداف العمل طويلة الأجل. يقوم أخصائيو التوريد والمشتريات الذين يعملون بعقلية التوريد الاستراتيجي بتقييم جودة المورّد وسمعته وخدماته. كما أنهم يأخذون في الاعتبار كيف يمكن للشراكة القوية أن تقلل من مخاطر سلسلة التوريد وتعزز الاستدامة. غالبًا ما يتم تحسين هذا التحليل واتخاذ القرارات بمساعدة تقنيات مختلفة، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي ومنصات تحليل البيانات. إن فوائد التوريد الاستراتيجي واسعة النطاق، بدءاً من تحسين عملية سلسلة التوريد بشكل عام إلى علاقات أكثر فعالية من حيث التكلفة وطويلة الأجل مع الشركاء.
فيما يلي أمثلة على حالات استخدام التوريد الاستراتيجي:
من الموضة السريعة إلى الفلورايت، يهتم المستهلكون والأطراف المعنية بمصدر المنتجات—ويتوقعون من العلامات التجارية أن تلتزم بممارسات التوريد الأخلاقية والمسؤولة. في الواقع، في استطلاع أجري عام 2022، قال 73% من المستهلكين أن إمكانية التتبع مهمة بالنسبة لهم. ومن بين هذه المجموعة، سيدفع 71٪ علاوة مقابل ذلك. وبعيدًا عن طلب المستهلكين لإمكانية التتبع، فإن اللوائح الجديدة قد تجعلها حتمية بالنسبة لبعض الشركات: تتطلب القاعدة 204 من Food Safety Modernization Act (FSMA) التابع لإدارة الأغذية والعقاقير من شركات الأغذية التي تصنع أو تعالج أو تعبئ أو تحتفظ بالأغذية المدرجة في قائمة تتبع الأغذية (FTL) استخدام أنظمة التتبع واتباع متطلبات حفظ السجلات الجديدة.
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ستتطلب تلبية متطلبات المصادر المسؤولة تكتيكات وتكنولوجيا استراتيجية تتيح الشفافية وإمكانية التتبع. يمكن الاستفادة من الحلول القائمة على سلسلة الكتل لبناء نظام بنائي موثوق به من الموردين والشركاء. كيف؟ يصادق دفتر الأستاذ غير القابل للتغيير في سلسلة الكتل على أصل المنتج ورحلته عبر سلسلة القيمة.
على سبيل المثال، أرادت شركة Antonello Produce تقديم طعام يمكن لعملائها الثقة به. قامت الشركة بربط المنتجات التي يزرعها شركاؤها الزراعيون بسجلات التتبع المستندة إلى سلسلة الكتل باستخدام حل ®IBM Food Trust. الآن، يتوفر سجل المنتج الكامل من خلال رقم الدفعة أو الفاتورة فقط. وبالنظر إلى المستقبل، تناقش الشركة الإيطالية إمكانية إنشاء أكشاك داخل المتجر حيث يمكن للمستهلكين القيام بالمسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة على العبوات لرؤية رحلة طعامهم بالكامل.
وبالإضافة إلى ضمانات التوريد الأخلاقية والمسؤولة، يمكن أن تساعد قدرات التوريد القائمة على سلسلة الكتل في ضمان منتجات عالية الجودة. شاهد كيف استخدم Pietro Coricelli نظام IBM FoodTrust لضمان جودة زيت الزيتون "المصنوع في إيطاليا".
وإلى جانب إمكانية التتبع والشفافية، تأتي الاستدامة—ويقول 60٪ من الرؤساء التنفيذيين إنهم يشعرون بالفعل بالضغط ليكونوا أكثر شفافية بشأن أداء الاستدامة في مؤسساتهم.¹ نظرا لأن سلاسل التوريد غالبا ما تمثل أكثر من 90٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) المرتبطة بتوفير منتجات وخدمات المؤسسة، فإن المصادر الاستراتيجية من خلال عدسة الاستدامة هي طريقة أخرى لتقليل الانبعاثات الإجمالية وتعزيز الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).2
على سبيل المثال، من خلال التوريد الاستراتيجي المستدام، تنظر الشركات في أسئلة مثل: هل تقلل مصانع التصنيع من النفايات وتستخدم الموارد بفعالية؟ تتمثل إحدى طرق ضمان ذلك في الحصول على المواد المعاد تدويرها في المقام الأول، كما تفعل Patagonia في إنتاج ملابسها المخصصة للاستجمام في الهواء الطلق. يقلل استخدام البوليستر المعاد تدويره من اعتماد العلامة التجارية على البترول، ويستخدم النفايات بشكل أفضل ويقلل من انبعاثات غازات الدفيئة. قد تختار شركات أخرى الاستفادة من نوع من التوريد يسمى التوريد القريب. وينطوي ذلك على نقل أنشطة التوريد إلى مكان أقرب إلى مكان بيع السلع أو الخدمات، مما يقلل من تكاليف الانبعاثات التي تصاحب نقل المنتجات إلى وجهتها النهائية.
قد تختار المؤسسات أيضًا فحص كل مورّد لضمان توافق ممارسات الاستدامة الخاصة بها—بدءًا من موردي المواد الخام للإنتاج إلى أولئك الذين يوفرون صناديق الشحن. على سبيل المثال، تطلب Patagonia من قاعدة مورديها أن يكونوا معتمدين في معايير الطرف الثالث، بما في ذلك معيار المطالبة المعاد تدويره (RCS) وشهادات المعيار العالمي لإعادة التدوير (GRS).3
إن بناء نظام بنائي عملي ومستدام للشركاء أمر معقد. تساعد IBM Supply Chain Intelligence Suite، المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) وسلسلة الكتل، على تجميع بيانات الموردين لتحقيق دقة النطاق 3 ، وتحسين التدوير عن طريق تقليل النفايات وإبلاغ المستهلكين النهائيين بتأثيرات الكربون وتأثيرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى.
وغالباً ما يؤدي اختيار الموردين المناسبين لتلبية احتياجات العمل على المدى الطويل إلى إبرام عقود ذات أسعار وشروط دفع أكثر فائدة (مثل التسعير بالجملة والرسوم المخفضة). في حين أن هذا هو تكتيك لخفض التكاليف للأعمال التجارية، فإن انخفاض سعر المنتج أو الخدمة يمكن أن يُترجم إلى أسعار أفضل للعملاء، مما يؤدي إلى ميزة تنافسية.
أنواع محددة من التوريد تقلل التكاليف بطرق مختلفة. على سبيل المثال، الاستعانة بمصادر داخلية، وهو عكس الاستعانة بمصادر خارجية والاستفادة من الموارد الداخلية التي قد تكون أقل تكلفة من الموارد الخارجية. كما أن المصادر القريبة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات، تقلل أيضًا من تكاليف النقل وأوقات التسليم. وتوفر المصادر العالمية للشركات إمكانية الوصول إلى موارد أقل تكلفة في المناطق منخفضة التكلفة.
هناك طريقة أخرى لاستخدام طرق التوريد الاستراتيجية لتقليل التكاليف من خلال التحول الرقمي ، مثل أتمتة العمليات اليدوية. يمكن أن تكون تكلفة الخطأ البشري المرتبط بالعمليات اليدوية باهظة، ناهيك عن الخسائر التي يمكن أن تترتب على الثقة في العلاقات مع العملاء والبائعين. يمكن للتكنولوجيا التي تعمل على تبسيط وأتمتة المعاملات وإدارة العقود أن تقلل بشكل كبير من هذه الأخطاء وتسرع من عمليات التوريد.
يمكن لفرق التوريد والمشتريات أيضًا الاستفادة بشكل استراتيجي من البيانات والمعلومات لتحديد المورّد الذي سيوفر أكبر قيمة ويقلل من التكلفة الإجمالية للخدمة. تساعد الحلول مثل IBM Sterling Fulfillment Optimizer الفرق على تنفيذ قرارات التوريد الجديدة في الوقت الفعلي لتلبية الطلب المتقلب من العملاء. كما يمكن أن تساعد في تحسين تكاليف النقل واتفاقيات مستوى الخدمة بالإضافة إلى تحسين إدارة المخزون والرؤية.
تتعرض سلاسل التوريد لضغوط هائلة، وتواجه تحديات من العرض والطلب والخدمات اللوجستية وتحول المشهد الصناعي. يمكن أن يساعد التوريد الاستراتيجي في تخفيف بعض هذا الضغط عن طريق تقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعلاقات الموردين.
كبداية، فإن إنشاء نظام بنائي واسع من الموردين ذوي الجودة العالية بشكل استراتيجي يحد من المخاطر المحتملة التي تنجم عن الاعتماد على مصدر واحد. تساعد محفظة الموردين المتنوعة المؤسسات على تجنب التأخير والإلغاء وتقلبات الأسعار من الاضطراب.
يمكن أن تؤدي الاستفادة من برامج إدارة مخاطر سلسلة التوريد (SCRM) إلى تمكين المؤسسات من بناء شبكة موثوقة من الموردين بمعلومات محسّنة وشفافية كاملة. يمكن أن تساعد هذه التقنية أيضًا في تقليل مخاطر عدم الامتثال التنظيمي. يستخدم IBM® Trust Your Supplier، على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي لمراقبة الامتثال التنظيمي للموردين بشكل مستمر.
قد تساعد التقنيات الأوسع مثل أبراج التحكم في سلسلة التوريد أيضًا في تقليل مخاطر الموردين من خلال توفير الرؤية عبر الشبكة الشاملة بأكملها. يستخدمون الذكاء الاصطناعي والبيانات في الوقت الفعلي لتحديد تأثير الأحداث الخارجية والتنبؤ بالاضطرابات المحتملة والتوصية بالإجراءات للتخفيف من الآثار.
بالنسبة لبعض المؤسسات، فإن الحد من المخاطر مع التوريد الاستراتيجي يعني بالنسبة لبعض المؤسسات التحرك نحو إزالة العولمة باستخدام استراتيجيات التوريد مثل التوريد القريب والتكامل الرأسي. على سبيل المثال، قامت Apple و Nike و Tesla بإزالة عولمة سلاسل التوريد الخاصة بها لتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب واكتساب المزيد من السيطرة. ورغم أن هذا قد يحد من خطر الاضطرابات الناجمة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي والكوارث الطبيعية إلى حد ما، فإن الحد من المخاطر يتطلب على الأرجح إيجاد توازن بين الموردين المحليين والعالميين.
تختلف عمليات التوريد الاستراتيجية باختلاف الأعمال والصناعات والمناطق الجغرافية وغيرها. فيما يلي بعض الخطوات الشائعة لبناء العملية الخاصة بك:
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1 الاستدامة كمحفز للتحول، معهد IBM لقيمة الأعمال، 10 يناير 2022.
2 إرشادات سلسلة التوريد (الرابط موجود خارج ibm.com)، وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، 17 يناير 2023.
3 بوليستر معاد تدويره (الرابط موجود خارج ibm.com)، Patagonia.