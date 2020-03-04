عندما تبدأ مؤسستك رحلتها السحابية أو توسّعها، سيكون من الخيارات التي يجب الانتباه إليها ما إذا كان الأفضل اعتماد بنية سحابية مخصصة لمستأجر واحد (مخصصة) أو بنية سحابية متعددة المستأجرين (مشتركة).
ولكل خيار مزاياه وعيوبه، وهو ما سنستعرضه في هذا المنشور.
بالنسبة للسحابة ذات المستأجر الواحد، تشمل الفوائد تعزيز التحكم الإداري، ومستويات أعلى من العزل. أما السحابة متعددة المستأجرين فتوفّر ميزات مثل تقليل تكاليف الانطلاق، والقدرة السريعة على التوسع، وتخفيف أعباء الإدارة والصيانة.
كفائدة إضافية، إذا كانت مؤسستك تعمل على ترحيل التطبيقات وأحمال التشغيل القائمة على VMware إلى بيئة سحابية عامة أو سحابة هجينة، فلست مضطرًا للاختيار بينهما. يمكنك اتخاذ قرار مستقل لكل تطبيق ولكل حمل تشغيل وفقًا لما يناسب عملك، مما يمنحك أقصى درجات المرونة والقدرة على التكيّف.
ويضغط قادة الأعمال بشكل متزايد على فرق تكنولوجيا المعلومات لاعتماد نهج "السحابة أولًا"، أو حتى الانتقال نحو "السحابة فقط". وغالبًا ما ترتبط هذه التوجهات بقضايا أعمال جوهرية، مثل تعزيز المرونة، وتحسين اقتصاديات السحابة، وزيادة القدرة على الاستجابة لاحتياجات الموظفين والعملاء.
وبالنسبة لأي مؤسسة تمتلك بنية قائمة على VMware، تُعد خطوة ترحيل الأجهزة الافتراضية إلى السحابة واحدة من أهم مراحل الانتقال. وتكمن الفكرة في توسيع أحمال تشغيل VMware الحالية إلى السحابة باستخدام الأدوات والتقنيات نفسها المتاحة عبر البنية التحتية المحلية والسحابية.
وعند تطبيق هذا النموذج بالشكل الصحيح، يُمكن أن يقدّم العديد من الفوائد، إذ يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من القيام بما يلي:
وتتمثل الفائدة الجوهرية لنموذج السحابة المشتركة متعددة المستأجرين في خفض التكاليف. وباستخدام حل مثل IBM Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared)، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات توسيع الأجهزة الافتراضية الخاصة بهم إلى السحابة بالمرونة وقابلية التوسع المطلوبة. وبذلك، يمكنهم اختيار نموذج تسعير حسب الطلب أو نموذج تسعير محجوز، بحيث يدفعون فقط مقابل ما يستهلكونه فعليًا.
ومن المزايا الأخرى لنموذج السحابة متعددة المستأجرين أن عمليات الترحيل تكون سريعة ومبسّطة. ويمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات البدء في ترحيل الأجهزة الافتراضية القائمة على VMware إلى السحابة خلال دقائق، باستخدام وحدة تحكم للخدمة الذاتية تتيح توسيع السعة أو تقليصها بسهولة وسرعة لتحقيق أكبر كفاءة ممكنة في التكاليف. ومع نموذج سحابة قائم على الاستهلاك، تجد العديد من فرق تكنولوجيا المعلومات أن نموذج السحابة متعددة المستأجرين فعّال بشكل خاص في إنشاء مواقع التعافي من الكوارث، أو توفير موارد سحابية لفرق عمليات التطوير وتطوير البرامج سريعة الحركة.
وتكمُن الفائدة الجوهرية لنموذج السحابة المخصصة ذات المستأجر الواحد في تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من الحفاظ على التحكم الكامل في الأنشطة مثل إدارة التحديثات وتطبيق التصحيحات وغيرها من المهام التي تمتد حتى مستوى برنامج المحاكاة الافتراضية. وكما تشير TechTarget، تعمل السحابات المخصصة "بشكل ممتاز مع أحمال التشغيل كثيفة الاستخدام للموارد"، وهي "مصمّمة لتقليل فترة التعطل والتكلفة على المؤسسة مع تعزيز المرونة والأداء". كما تتمتع فرق تكنولوجيا المعلومات بخيارات تخصيص أوسع عندما يتعلق الأمر بميزات مثل النطاق الترددي وخيارات التخزين.
وبالنسبة لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تعمل على ترحيل أحمال التشغيل والتطبيقات القائمة على VMware إلى السحابة، فإن الواقع الجديد يتمثل في أنها لا تحتاج إلى الاختيار بين بيئة متعددة المستأجرين أو بيئة مخصصة لمستأجر واحد؛ إذ يمكنها الاستفادة من كلتا البيئتين وفقًا لاحتياجات الفريق واحتياجات المؤسسة. ويكمن العامل الأساسي في الاستفادة من بيئات VMware الحالية، ومن الخبرات والأدوات التي استثمرت المؤسسة فيها مسبقًا.
كيف تختار الحل المناسب؟ تبدأ العملية باختيار مزوّد سحابة يوفّر مرونة استخدام البنية السحابية متعددة المستأجرين أو ذات المستأجر الواحد، من خلال مجموعة متنوعة من نماذج النشر والتسعير.
