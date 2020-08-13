على عكس المراقبة التنبئية، تُعد الصيانة التنبئية نهجًا يستخدم بيانات محددة وخوارزميات معينة لتحديد أفضل وقت لإجراء الصيانة. ويتمثل الهدف في إجراء الصيانة عند الحاجة، وليس فقط على فترات زمنية منتظمة.

الأمر أشبه بسياق تغيير زيت سيارتك. تقترح بعض الشركات المصنعة أن تغير زيت سيارتك كل 3000 ميل لأن ذلك سهل المعرفة والقياس. وبناءً على عادات القيادة، قد يعني ذلك كل ثلاثة أشهر إلى كل عام. ومع ذلك، قد لا يراعي ذلك ظروف القيادة التي قد تؤثر في جودة الزيت بشكل كافٍ. يُفضل بعض الأشخاص تغيير زيتهم كل بضعة أشهر بدلاً من استخدام الأميال كمؤشر. ومجددًا، بناءً على عادات القيادة وظروف القيادة، قد يكون ذلك كثيرًا جدًا أو غير كافٍ.

وفي سياق التشبيه بالسيارة، ستتبع طرق الصيانة التنبئية معلومات عن حالة محرك السيارة، وعادات السائق، وظروف القيادة. ثم تُستخدم هذه المعلومات لتحديد أفضل وقت لتغيير زيت السيارة. والميزة هي أن السائق ينفق ما يكفي من المال لتحقيق الصيانة المثلى.

في مجال التصنيع، تستخدم خوارزميات الصيانة التنبئية الأداء التاريخي، إلى جانب عوامل محدثة باستمرار مثل العمر الافتراضي ومعدل الصيانة. يربط التطبيق جميع المعلومات لتعزيز التحكم في عملية الصيانة، بدلاً من الالتزام فقط بالجداول الزمنية المحددة مسبقًا. ومع ذلك، توجد إيجابيات وسلبيات لهذا النهج. بشكل عام، هذا يؤدي إلى تحسين صناعة القرار، وتقليل التكاليف، وتعزيز موثوقية الأصول.