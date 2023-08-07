قاعدة بيانات سلسلة الكتل Orion: تمكين إدارة البيانات متعددة الأطراف

تُظهر الأنظمة البنائية المختلفة مستويات متفاوتة من الثقة بين المشاركين، ما يؤثر في متطلبات الثقة الخاصة بهم. في الأنظمة البنائية ذات الثقة العالية، قد يكون كافيًا ضمان تسجيل البيانات بشكل مستقل ومتسق ومتحمل للأعطال، بينما في البيئات ذات الثقة المحدودة قد نرغب أيضًا في التحقق من صحة البيانات المسجلة وضمان موثوقيتها وتوفير دليل على التلاعب ودورة حياة البيانات. وأخيرًا، في البيئات منخفضة الثقة، قد نحتاج إلى التحكم في تنفيذ المعاملات من خلال دعم موافقة الأطراف المتعددة والتنفيذ الموازي للعقود الذكية، وحتى التوصل إلى توافق في الآراء في وجود أطراف ضارة.

من وجهة نظر طوبولوجية، يمكن تصنيف الأنظمة البنائية إلى أنظمة بنائية مركزية ولامركزية. وفي الأنظمة البنائية المركزية، عادةً ما يكون هناك طرف واحد على الأقل يتمتع بمستوى معين من الثقة من جميع المشاركين، في حين أن الأنظمة البنائية اللامركزية تفتقر إلى كيان واحد يحظى بثقة الجميع. وحاليًا، تعمل غالبية الأنظمة البنائية للأعمال في ظل افتراض ثقة مركزي. وفي مثل هذه الأنظمة البنائية، يؤدي طرف موثوق به (مثل مزود السحابة أو مجموعة الحوكمة أو جهة فاعلة مؤثرة أخرى) دورًا مهمًا، في حين لا يُطلب من المشاركين الآخرين داخل النظام البنائي أن يثقوا في بعضهم البعض بشكل مباشر. وعلى سبيل المثال، تعتمد المجموعات عادةً على الثقة في مزود الخدمة السحابية، وتتوقع منه الامتناع عن حظر وصول العميل إلى الخدمات عمدًا، على الرغم من امتلاكه القدرة على القيام بذلك.

ومع ذلك، فإن وجود طرف موثوق به لا يعني ثقة عمياء من المشاركين الآخرين. وتسلط تجربتنا الضوء على مساحة كبيرة لتعزيز الثقة داخل الأنظمة البنائية المركزية. وتُعد الشفافية طوال دورة حياة البيانات والقدرة على إثبات سلامة البيانات واتساقها من العوامل الحاسمة للتحسين. وتؤدي هذه العناصر دورًا حيويًا في تبسيط عملية مراجعة الحسابات، لا سيما في البيئات شديدة التنظيم. ويُعد ضمان صحة البيانات أمرًا بالغ الأهمية في منع النزاعات المحتملة حول التأليف في التفاعلات متعددة الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، تسعى حتى الأطراف الموثوق بها في كثير من الأحيان إلى تقييد سلطة مستخدميها المميزين للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالأخطاء والاحتيال. ومن خلال معالجة هذه الثغرات في الثقة، يمكن تعزيز الأنظمة البنائية المركزية بشكل أكبر، ما يعزز الثقة والموثوقية في التفاعلات التجارية.