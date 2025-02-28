الأهداف والنتائج الرئيسية للتحول الرشيق

"ما يتم قياسه يتم إنجازه" هو تعبير كثيرًا ما يُسمع في عالم الأعمال، ويتحدث هذا المفهوم عن سبب مساعدة الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) في تمكين النهج الرشيق.

لتحقيق قدر أكبر من المرونة في العمل، تحتاج المؤسسة إلى أهداف واضحة تعمل على تحقيقها وخطة واضحة لإنجازها. توفر الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) إطار العمل الاستراتيجي لمواءمة الفرق والموارد والأولويات، مما يمكّن المؤسسة من مواجهة تحديات التحول الرشيق والتحول الرقمي.

تُستخدم الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) على نطاق واسع لقدرتها على توجيه التركيز والمساءلة حول الأولويات الرئيسية. تم تقديم منهجية OKR لأول مرة في Intel من قِبل Andy Grove في السبعينيات وتم تعميمها من قِبل الرأسمالي المغامر في وادي السيليكون John Doerr في كتابه، Measure What Matters.1