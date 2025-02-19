ما هي الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)؟

تستخدم المؤسسات الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) كإطار عمل لإدارة الأهداف لتحويل الاستراتيجيات العامة إلى أهداف محددة وقابلة للقياس تدفع التقدم والمساءلة. يتكون إطار OKR من عنصرين أساسيين يعملان معًا لتحقيق النجاح.

الأهداف هي غايات نوعية وطموحة تحدد ما تريد المؤسسة تحقيقه. النتائج الرئيسية (KRs) هي نتائج محددة وقابلة للقياس تتعقب التقدم نحو تلك الأهداف. عند تنفيذها بفعالية، تخلق الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) التوافق بين العمل اليومي والاستراتيجية التنظيمية مع تعزيز الشفافية والمساءلة.

تواجه العديد من المؤسسات تحديات في تنفيذ الاستراتيجية والمواءمة بين الفرق. قد تقصر الاستراتيجيات جيدة الصياغة في التنفيذ، في حين أن تحديد الأهداف والتواصل بوضوح ليس بالأمر السهل دائمًا. عندما تفتقر الفرق إلى توجيه واضح ولا تستطيع ربط عملها اليومي بالأهداف الاستراتيجية، يتضرر كل من التنفيذ والمشاركة.

تحتاج المؤسسات إلى إطار عمل يترجم الاستراتيجية رفيعة المستوى إلى أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ، مع تمكين الفرق لتحديد أفضل السبل لتحقيقها. وقد تبنت العديد من المجموعات الناجحة OKRs لسد هذه الفجوة. من خلال ربط الأهداف عالية المستوى بالنتائج الرئيسية القابلة للقياس، تساعد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) الفرق على التركيز على ما يهم أكثر، وتتبع التقدم بشفافية، وتجاوز الأداء المعتاد لتحقيق أهداف طموحة. وسواء تم استخدام هذا الإطار على مستوى الشركة أو الفريق أو الفرد، فإنه يخلق الوضوح والمواءمة اللازمين لتحويل الاستراتيجية إلى عمل ملموس.