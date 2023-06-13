الفعالية الإجمالية للمعدات (OEE) هي مقياس يستخدم لقياس فعالية وأداء عمليات التصنيع أو أي قطعة فردية من المعدات. يوفر رؤى حول مدى جودة استخدام المعدات ومدى كفاءة عملها في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات.
يأخذ حساب OEE في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية:
التوافر: تقيس درجة التوافر وقت الإنتاج الفعلي مقارنة بوقت الإنتاج المخطط له. يأخذ في الاعتبار عوامل مثل أعطال المعدات والتغييرات والصيانة المجدولة.
الأداء: تقيّم درجة الأداء مدى جودة أداء المعدات مقارنةً بأقصى إمكاناتها. يأخذ في الاعتبار عوامل مثل سرعة المعدات والتوقفات البسيطة ووقت التباطؤ.
الجودة: تقيم معدل إنتاج المنتجات "ذات العدد الجيد" دون عيوب أو إعادة عمل. ويأخذ في الاعتبار عوامل مثل الخردة والرفض وإعادة العمل.
يتم حساب OEE عن طريق ضرب عوامل التوفر والأداء والجودة معًا:
OEE = التوفر × الأداء × الجودة
والنتيجة هي قيمة مئوية تشير إلى الفعالية الشاملة للمعدات أو العملية. تشير النسبة المئوية الأعلى للمعدات التشغيلية (OEE) إلى أداء وفعالية أفضل ، بينما تشير النسبة المئوية الأقل إلى وجود مجال للتحسين.
يستخدم OEE بشكل شائع كمقياس أداء في الصناعات التحويلية لتحديد مجالات التحسين وتتبع التحسينات بمرور الوقت وقياس المعدات أو خطوط الإنتاج المختلفة. في سياق الصناعة 4.0 ، تتلاقى تقنيات مثل السحابة وحوسبة الحافة وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وغيرها لتوفير بيانات في الوقت الفعلي يمكن أن تساعد في قياس وتحسين OEE.
إن تحسين فعالية المعدات الشاملة يمكن أن يحقق العديد من الفوائد المهمة للمؤسسات في قطاع التصنيع. وفيما يلي بعض المزايا الرئيسية:
يتطلب تحسين OEE نهجا منهجيا. فيما يلي بعض الاستراتيجيات والممارسات الرئيسية للمساعدة في الوصول إلى مستوى عالمي في مجال التشغيل والصيانة والتشغيل:
قياس وتتبع معدل التشغيل والتشغيل والإنتاج (OEE): ابدأ بقياس وتتبع معدل التشغيل والتشغيل والإنتاج (OEE) لمعداتك وعمليات الإنتاج بدقة. ضع خط أساس وحدد أهدافًا للتحسين. استخدم OEE كمقياس أداء لمراقبة التقدم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام.
التركيز على التوافر: معالجة مشكلة تعطل المعدات والسعي إلى زيادة توافر المعدات إلى أقصى حد ممكن. تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لتقليل الأعطال وجدولة أنشطة الصيانة أثناء التوقف المخطط له. تحسين عمليات التحويل لتقليل وقت الإعداد وتحسين استخدام المعدات.
تحسين الأداء: ابحث عن فرص لتحسين أداء المعدات. يمكنك تحديد ومعالجة عوامل مثل خسائر التوفر وفقدان السرعة ووقت الخمول التي تؤثر على الأداء العام. تنفيذ برامج التدريب لضمان حصول المشغلين على المهارات اللازمة لتشغيل المعدات بكفاءة.
تحسين الجودة: يمكن أن تؤثر خسائر الجودة بشكل كبير على OEE. ركز على تقليل العيوب وإعادة العمل والخردة. تنفيذ تدابير مراقبة الجودة ، وإجراء تحليل السبب الجذري للعيوب ، واعتماد تقنيات رؤية الكمبيوتر للكشف عن الحالات الشاذة وضمان الجودة في عمليات التصنيع والإنتاج ، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية لتحسين جودة المنتج وتقليل النفايات.
تنفيذ الصيانة المستقلة: تمكين المشغلين من تولي مسؤولية صيانة المعدات من خلال ممارسات الصيانة المستقلة. مراقبة الأصول عن بعد من مستشعرات وأجهزة إنترنت الأشياء ونشر رؤية الكمبيوتر على الحافة، مما يقلل الاعتماد على فرق الصيانة ويقلل من وقت التوقف عن العمل.
تنفيذ الصيانة القائمة على OEE: استخدام بيانات OEE لتحديد أولويات أنشطة الصيانة. ركز على المعدات أو العناصر المهمة التي لها تأثير كبير على OEE. تنفيذ استراتيجيات الصيانة التنبؤية باستخدام تقنيات مراقبة الحالة وبيانات الوقت الفعلي لاكتشاف الأعطال المحتملة للمعدات قبل حدوثها.
ثقافة التحسين المستمر: تعزيز ثقافة التحسين المستمر في جميع أنحاء المنظمة. تنفيذ مبادرات التحسين المنظمة مثل أحداث كايزن أو مشاريع Six Sigma أو منهجيات التصنيع الخالي من الهدر لدفع جهود التحسين المستمر.
اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: استخدم تحليلات البيانات لاكتساب رؤى حول العوامل التي تؤثر على معدل التشغيل اليومي. تحليل اتجاهات OEE وتحديد الأنماط واستخدام البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ترقيات المعدات أو تحسينات العمليات أو تخصيص الموارد. استخدم التحليلات المتقدمة والنماذج التنبؤية لتحديد المجالات المحتملة للتحسين.
إشراك الموظفين وتدريبهم: قم بإشراك الموظفين وتدريبهم على جميع المستويات لدفع تحسينات OEE. التأكد من فهمهم لأهمية OEE ، وتزويدهم بالتدريب والموارد اللازمة لأداء أدوارهم بفعالية وإشراكهم في مبادرات التحسين. تشجيع التعاون وتبادل المعرفة بين الفرق.
المراقبة والمراجعة المستمرة: يعد تحسين كفاءة التشغيل التشغيل التشغيلية عملية مستمرة. راقب باستمرار OEE، وتتبع الأداء ومراجعة التقدم المحرز مقابل الأهداف. تقييم فعالية التحسينات المنفذة بانتظام وإجراء التعديلات حسب الحاجة. كن استباقيا في تحديد فرص التحسين الجديدة.
إن تحسين درجة OEE هو مسعى طويل الأمد ، ويتطلب الالتزام والتعاون والتركيز الدؤوب على التحسين المستمر. ومن الضروري إشراك جميع الأطراف المعنية ، من المشغلين وحتى المديرين ، في العملية والاحتفال بالنجاحات على طول الطريق للحفاظ على التحفيز والمشاركة.
هناك العديد من المصطلحات المتعلقة بـ OEE والتي تُستخدم بشكل شائع في المناقشات والتحليلات للمعدات وأداء التصنيع. يمكن أن يساعد فهم هذه المصطلحات وعلاقتها بـ OEE المؤسسات على تحديد ومعالجة مجالات التحسين لتعزيز كفاءة المعدات والإنتاجية وأداء التصنيع العام.
يشير هذا إلى إجمالي الوقت المخصص للإنتاج ، باستثناء أي وقت تعطل مجدول للصيانة أو التغييرات المخطط لها.
تشمل الخسائر الست الكبرى التي تؤثر على OEE أعطال المعدات ، ووقت الإعداد والتعديل ، والتباطؤ والتوقف الطفيف ، وانخفاض السرعة أو المعدل ، وعيوب العملية ، وخسائر بدء التشغيل والعائد.
الفترة التي لا تكون فيها المعدات متاحة للإنتاج بسبب عوامل غير متوقعة مثل الأعطال أو الصيانة غير المتوقعة أو الأحداث الأخرى غير المتوقعة. العكس من "وقت التشغيل".
توقف قصير في الإنتاج ليس طويلاً بما فيه الكفاية ليتم تتبعه كوقت تعطل.
يتم حساب ذلك بطرح وقت التعطل من وقت الإنتاج المخطط له.
المدة اللازمة للتحول من إنتاج منتج إلى آخر. وهي تشمل مهام مثل التنظيف وإعادة التهيئة والتعديلات والإعداد والإحماء.
أسرع وقت ممكن نظريا لتصنيع قطعة واحدة.
هذه دورة استغرقت وقتا أطول من وقت الدورة المثالي ، ولكنها أقل من توقف صغير.
وقت الإنتاج المتاح مقسومًا على طلب العميل. يمثل الحد الأقصى للوقت المسموح به لكل وحدة لتلبية طلب العملاء.
نقطة في عملية الإنتاج حيث يكون تدفق المواد أو العمليات مقيدا ، مما يتسبب في تباطؤ معدل الإنتاج الإجمالي. الاختناقات تحد من الحد الأقصى لإخراج النظام بأكمله.
في حين أن تحسين عروض المعدات الأصلية (OEE) ، قد تواجه المؤسسات العديد من التحديات الشائعة في أثناء ذلك. فيما يلي بعض التحديات التي غالبًا ما نواجهها عند تنفيذ OEE وتحسينها:
توفر البيانات وإمكانية الوصول إليها: قد يكون الوصول إلى بيانات الإنتاج في الوقت الفعلي من المعدات أو دمج البيانات من مصادر مختلفة أمرًا صعبًا. قد تفتقر المعدات القديمة إلى أجهزة الاستشعار أو الاتصال اللازمة لتوفير بيانات في الوقت الفعلي. كما أن مصادر البيانات والأنظمة المتباينة قد تتطلب جهود تكامل لتوحيد المعلومات لتحليل المنظمة العالمية للطاقة.
جمع البيانات ودقتها: يعد جمع البيانات بدقة وفي الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لحساب معدل التشغيل والتشغيل والإنتاجية. ومع ذلك ، قد تواجه المنظمات تحديات في جمع البيانات بشكل متسق وموثوق. يمكن أن تؤدي مشكلات مثل إدخال البيانات يدويا أو الاعتماد على مدخلات المشغل أو عدم كفاية أنظمة تتبع البيانات إلى عدم دقة البيانات أو معلومات غير كاملة ، مما يؤثر على موثوقية قياسات OEE.
فهم مقاييس OEE: يمكن أن يمثل تفسير مقاييس كفاءة التشغيل التشغيل والصيانة والتشغيل والصيانة وفهم آثارها تحديًا للمؤسسات. بدون التدريب والمعرفة المناسبين ، قد يكون من الصعب تحديد الأسباب الكامنة وراء انخفاض OEE ، وتحديد أولويات جهود التحسين وتنفيذ حلول فعالة. التعليم والتدريب على مقاييس OEE وتفسيرها ضروريان للتنفيذ الناجح.
المواءمة والثقافة التنظيمية: يتطلب تنفيذ التحسينات في مجال كفاءة التشغيل التشغيل التشغيلية والتشغيلية مواءمة تنظيمية وثقافة تدعم التحسين المستمر. يمكن أن تؤدي مقاومة التغيير أو عدم وجود موافقة من الموظفين أو ثقافة تعطي الأولوية للإنتاجية قصيرة الأجل على الكفاءة على المدى الطويل إلى إعاقة مبادرات OEE. يتطلب التغلب على هذه التحديات التواصل الفعال ومشاركة الموظفين والتركيز على تعزيز ثقافة التحسين المستمر.
تعقيد المعدات وتنوعها: يمكن أن تكون معدات الإنتاج الحديثة معقدة ومتغيرة للغاية، مع وجود أوضاع أو إعدادات أو تكوينات مختلفة. قد تكون إدارة OEE لمثل هذه المعدات أمرا صعبا ، حيث قد تؤدي ظروف التشغيل المختلفة إلى قيم OEE مختلفة. يمكن أن يكون حساب تباين المعدات وتطوير مقاييس OEE الموحدة التي يمكنها التقاط تكوينات المعدات المختلفة مهمة معقدة.
تحديد الأسباب الجذرية ومعالجتها: يمكن أن يكون تحديد الأسباب الجذرية لانخفاض معدل التشغيل والتشغيل والإنتاجية أمرًا صعبًا، حيث قد تساهم عوامل متعددة في عدم الكفاءة. ويتطلب اتباع نهج منتظم وتحليل البيانات والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المشغلين وموظفي الصيانة ومهندسي العمليات. يعد تحديد المشكلات الأساسية بدقة أمرا بالغ الأهمية لتنفيذ الإجراءات التصحيحية الفعالة.
موازنة المقايضات: يمكن أن يؤدي تحسين جانب واحد من جوانب OEE (التوافر أو الأداء أو الجودة) في بعض الأحيان إلى مقايضات في مجالات أخرى. على سبيل المثال ، قد تؤدي زيادة سرعة الإنتاج (الأداء) إلى ارتفاع معدلات العيوب (الجودة). تحتاج المؤسسات إلى موازنة هذه المقايضات بعناية والنظر في التأثير الكلي على OEE ورضا العملاء.
استدامة التحسينات في كفاءة التشغيل والتشغيل والصيانة: يعد تحقيق تحسينات أولية في معدل التشغيل والتشغيل والنظافة والبيئة إنجازًا كبيرًا، ولكن الحفاظ على هذه المكاسب قد يكون أمرًا صعبًا. بدون التركيز على المراقبة المستمرة وإدارة الأداء وجهود التحسين المستمرة ، يمكن أن تنخفض OEE بمرور الوقت. تتطلب استدامة التحسينات التزاماً بالقياس والتحليل المستمرين.
من خلال التعرف على هذه التحديات ومعالجتها ، يمكن للمؤسسات بشكل استباقي التغلب على العقبات وتحقيق تنفيذ ناجح للمنظمة العالمية للطاقة الذرية ، مما يؤدي إلى تحسينات مستدامة في فعالية المعدات والإنتاجية الإجمالية.
OEE هو مقياس متعدد الاستخدامات يمكن تطبيقه عبر مختلف الصناعات والقطاعات لقياس أداء المعدات وتحسينه. فيما يلي بعض حالات الاستخدام المحددة لـ OEE عبر الصناعات المختلفة:
تعتبر OEE ذات قيمة في صناعة الأغذية والمشروبات لتحسين عمليات الإنتاج وتقليل النفايات وضمان جودة المنتج المتسقة والامتثال التنظيمي. يساعد في مراقبة أداء المعدات ، وتحديد أسباب التوقف عن العمل (على سبيل المثال ، التنظيف ، والتغييرات) وتحسين الكفاءة العامة في مجالات مثل خطوط التعبئة والتغليف وعمليات التعبئة وتجهيز الأغذية.
تلعب OEE دورا حيويا في تصنيع الأدوية لضمان كفاءة الإنتاج والامتثال للمتطلبات التنظيمية. يساعد في مراقبة أداء المعدات ، وتحسين عمليات التنظيف والتغيير ، وتقليل عمليات الإغلاق والحفاظ على معايير الجودة العالية.
يتم تطبيق OEE في قطاع الطاقة والمرافق لتحسين فعالية وأداء معدات توليد الطاقة وتوزيعها والمرافق. يساعد في تحديد مجالات التحسين وتقليل الانقطاعات وتحسين جداول الصيانة وتعزيز الكفاءة التشغيلية الشاملة وموثوقية الشبكة.
يستخدم OEE في الصناعات التعدينية والاستخراجية لقياس وتحسين فعالية المعدات الثقيلة، مثل الحفارات والرافعات والكسارات. إنه يساعد في تحسين استخدام المعدات وتقليل وقت التوقف غير المخطط له وزيادة إنتاجية عمليات التعدين والاستخراج.
يستخدم OEE على نطاق واسع في صناعة السيارات لتحسين فعالية وأداء خطوط التجميع وعمليات التصنيع وعمليات التصنيع الأخرى. يساعد في تحديد فرص التحسين وتقليل وقت التوقف عن العمل وتقليل العيوب وزيادة إنتاجية التصنيع.
تعتبر OEE ذات قيمة في قطاعي الطيران والدفاع لتحسين فعالية عمليات التصنيع والصيانة للطائرات والمعدات الدفاعية. يساعد في تقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين جداول الصيانة وضمان معايير الجودة العالية.
فيما يلي بعض الاتجاهات الحديثة في الفضاء:
التكامل مع إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT): اكتسب تكامل أنظمة OEE مع تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT) زخمًا. يتيح إنترنت الأشياء الصناعي جمع البيانات في الوقت الفعلي من مستشعرات المعدات ، مما يوفر قياسات OEE أكثر دقة وفي الوقت المناسب. يسهل هذا التكامل أيضا الصيانة التنبؤية والمراقبة عن بعد واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لتحسين أداء المعدات.
التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي: يتوسع استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل OEE. يمكن لخوارزميات التعلم الآلي تحليل كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط والكشف عن الرؤى المخفية لتحسين OEE. تساعد التحليلات التنبؤية المؤسسات على توقع أعطال المعدات وتحسين جداول الصيانة وتحسين الفعالية الإجمالية.
حلول OEE المستندة إلى السحابة: توفر حلول OEE المستندة إلى السحابة إمكانية التوسع وإمكانية الوصول وسهولة التنفيذ. يمكن للمؤسسات استخدام منصات السحابة لتخزين ومعالجة كميات كبيرة من بيانات OEE والتعاون في الوقت الفعلي والوصول إلى تحليلات OEE وتقاريرها من أي مكان، مما يسهل المراقبة عن بعد واتخاذ القرار.
OEE في ثقافة التحسين المستمر: يُنظر إلى OEE بشكل متزايد على أنه مقياس أساسي في إنشاء ثقافة التحسين المستمر. تستخدم المؤسسات OEE كمؤشر أداء رئيسي لدفع المساءلة وإشراك الموظفين وتعزيز التعاون وتشجيع جهود التحسين المستمرة في جميع أنحاء المنظمة.
التطبيقات المحمولة والتصور المرئي: توفر تطبيقات الأجهزة المحمولة وأدوات التصور المرئية بيانات OEE في الوقت الفعلي ولوحات معلومات الأداء على الأجهزة المحمولة. وهذا يمكن المشغلين والمديرين من مراقبة أداء المعدات وتلقي التنبيهات والوصول إلى رؤى OEE أثناء التنقل ، مما يسهل اتخاذ القرارات وأوقات الاستجابة بشكل أسرع.
التركيز على توحيد معايير OEE: يساعد التوحيد القياسي على ضمان الاتساق ويتيح إجراء المقارنات المعيارية ويسهل التعاون وتبادل المعرفة بين الأقران في الصناعة.
