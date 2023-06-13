يأخذ حساب OEE في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية:

التوافر: تقيس درجة التوافر وقت الإنتاج الفعلي مقارنة بوقت الإنتاج المخطط له. يأخذ في الاعتبار عوامل مثل أعطال المعدات والتغييرات والصيانة المجدولة. الأداء: تقيّم درجة الأداء مدى جودة أداء المعدات مقارنةً بأقصى إمكاناتها. يأخذ في الاعتبار عوامل مثل سرعة المعدات والتوقفات البسيطة ووقت التباطؤ. الجودة: تقيم معدل إنتاج المنتجات "ذات العدد الجيد" دون عيوب أو إعادة عمل. ويأخذ في الاعتبار عوامل مثل الخردة والرفض وإعادة العمل.

يتم حساب OEE عن طريق ضرب عوامل التوفر والأداء والجودة معًا:

OEE = التوفر × الأداء × الجودة

والنتيجة هي قيمة مئوية تشير إلى الفعالية الشاملة للمعدات أو العملية. تشير النسبة المئوية الأعلى للمعدات التشغيلية (OEE) إلى أداء وفعالية أفضل ، بينما تشير النسبة المئوية الأقل إلى وجود مجال للتحسين.

يستخدم OEE بشكل شائع كمقياس أداء في الصناعات التحويلية لتحديد مجالات التحسين وتتبع التحسينات بمرور الوقت وقياس المعدات أو خطوط الإنتاج المختلفة. في سياق الصناعة 4.0 ، تتلاقى تقنيات مثل السحابة وحوسبة الحافة وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وغيرها لتوفير بيانات في الوقت الفعلي يمكن أن تساعد في قياس وتحسين OEE.