ما هي الميزنة المرنة؟

الميزنة المرنة هي نهج فعال من حيث التكلفة لإدارة المحافظ المرنة التي تمول تدفقات القيمة بدلاً من المشاريع. تهدف إلى تسريع تسليم القيمة وتقليل التكاليف مثل النفقات العامة.
يزيد هذا المفهوم أيضًا من الإنتاجية ويحسن إنتاجية الفرق متعددة الوظائف. إنه نهج غالبًا ما تستخدمه المؤسسات التي تتبنى منهجيات الأسلوب الرشيق؛ لأن طبيعته المرنة والمتكررة تتوافق بشكل أكبر مع الممارسات الرشيقة والمرنة.
تعطي الميزنة المرنة الأولوية لتدفقات القيمة على المشاريع. تدفق القيمة هو خطوات تقديم حل ذي قيمة للعملاء. يمكن أن تكون الحلول منتجات أو أنظمة أو خدمات مقدمة للعملاء.
تحدد كل شركة تدفق قيمتها وفقا لشروطها. تعتبر بعض الشركات أن تدفق القيمة هو فريق يقدم قيمة محددة للعملاء. تعتبره شركات أخرى حلًا شاملًا عبر الشركة بأكملها لإعطاء قيمة للعميل.
تعمل الميزنة المرنة على تعزيز الابتكار والتحسين. تمنح الفرق الإذن بالتوصل إلى أفكار جديدة أو تقديم تعليقات قد تفيد الشركة. تُغيّر الخطط وتوجّه بناءً على المعلومات والبيانات التي تُجمَع، مما يساعد المؤسسات على الإنفاق بشكل أكثر كفاءة.
من خلال الميزنة التقليدية، تجلس القيادة وتضع ميزانية للعام المقبل بناء على نفقات العام الحالي. في حين أن هذا النهج شائع وتستخدمه العديد من الشركات، إلا أنه قد يكون ضارًا وغير دقيق.
لا تتسم الميزنة التقليدية بالمرونة في التعامل مع تغييرات السوق أو التغييرات التنظيمية. كما يمكن أن تضع حدًا نقديًا للابتكار والتغيير الذي غالباً ما يكون ضرورياً لمواكبة المنافسين.
الآن، دعونا نلقي نظرة على الميزنة المرنة. هذا المفهوم هو نفس مفهوم الإدارة المرنة التي تستخدمها الشركات لعملياتها؛ فقد تم تكييفها لتناسب الميزانيات.
من خلال نهج الميزنة المرنة، يتم تقييم المشاريع والأنظمة لتحديد مكان وضع الأموال في الميزانية. وتهدف إلى إنشاء إطار مالي مستدام لنجاح الأعمال التجارية مع تعزيز النمو والابتكار.
لهذا النوع من نهج الميزنة فوائد عديدة. أولاً، التركيز على تدفقات القيمة يساعد الشركات على تحقيق تأثير طويل الأجل. بدلًا من وضع الأموال في مشروع قد يكون أو لا يكون مربحًا، ينصب التركيز على تدفق القيمة الذي ثبت بالفعل أنه مربح.
وتتضمن الفوائد الأخرى التي اكتشفتها الشركات التي تستخدم نهج الميزنة المرنة-الرشيقة ما يلي:
يتيح هذا النوع من النهج للقيادة استقلالية في قرارات المحفظة. كما يسمح للفرق بالعمل معًا لفترة أطول، مما يؤدي إلى تحسين الروح المعنوية والتعاون.
تتميز الفرق المرنة-الرشيقة بأنها طويلة الأمد ومكتفية ذاتيًا. تتخذ الفرق القرارات المتعلقة بتدفق القيمة المحدد الخاص بها.
لن يستغرق الأمر الكثير للانتقال إلى نهج الميزنة المرنة. يجب أن تأتي معظم التغييرات من التحول في عقلية صانعي القرار. التغيير صعب ويمكن أن يكون مخيفًا، لذا فإن إشراك الجميع في هذا التغيير سيكون تحديًا كبيرًا.
تشمل الخطوات التي يجب اتخاذها للانتقال إلى الميزنة المرنة ما يلي:
مع اتباع الأساليب المرنة-الرشيقة، فهي لعبة تعتمد على التسليم والتحسين المستمر. تقوم الفرق باستمرار بتقييم الأداء والأسواق لمراجعة وتحسين كيفية عمل تدفق القيمة.
الضوابط الإرشادية للميزنة المرنة هي العمليات والمبادئ التوجيهية والسياسات الموضوعة لمحفظة معينة. لتحقيق النتائج المثلى للأعمال، من المهم فهم نهج الميزنة المرنة لإدارة المحفظة. يجب أن يتعاون الأطراف المعنية وصناع القرار لتحديد الضوابط الإرشادية.
ستوفر الضوابط الإرشادية توجيهات حول كيفية تخصيص التمويل والخطوات الواجب اتخاذها عند وضع الميزانية لتدفقات القيمة.
من المهم، مع الأساليب المرنة، أن تُقيّم الفرق باستمرار ما تفعله للتأكد من أنه لا يزال فعالاً. إن مراجعة الأساليب أو تكييفها أمر شائع، لذا ينبغي على صانعي القرار والأطراف المعنية في الشركة أن يقرروا عملية التقييم أيضًا.
بمجرد أن تتوفر لديك ضوابط إرشادية للميزانية، يمكنك تعيين ميزانيات لكل تدفق للقيمة. يجب أن يتضمن مبلغ الموازنة الأشخاص والموارد اللازمة لدعم تدفق القيمة. من خلال الميزنة المرنة، يمكنك تحديد ميزانيات لفترة أقصر.
عند تحديد ميزانية لتدفقات القيمة، ركز فقط على الأشهر القليلة القادمة أو افعل ذلك لكل ربع سنة. سيضمن تقييم كل تدفق للقيمة والميزانية بعد وقت محدد أنك لا تزال تنفق الأموال على المهام ذات القيمة المضافة.
يجب أن تحدد القيادة بوضوح الأهداف التنظيمية. يجب أن يفهم كل تدفق للقيمة هذه الأمور ويوائم أهدافه وفقاً لذلك. قد يكون لكل محفظة مجموعة مختلفة من الأهداف.
ولا بأس بذلك إذا كان كل فريق في المؤسسة يعرف كيف يتشكل الهيكل التنظيمي العام وما الذي يعمل من أجله.
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