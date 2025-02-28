ما هي الميزنة المرنة؟

يزيد هذا المفهوم أيضًا من الإنتاجية ويحسن إنتاجية الفرق متعددة الوظائف. إنه نهج غالبًا ما تستخدمه المؤسسات التي تتبنى منهجيات الأسلوب الرشيق؛ لأن طبيعته المرنة والمتكررة تتوافق بشكل أكبر مع الممارسات الرشيقة والمرنة.

تعطي الميزنة المرنة الأولوية لتدفقات القيمة على المشاريع. تدفق القيمة هو خطوات تقديم حل ذي قيمة للعملاء. يمكن أن تكون الحلول منتجات أو أنظمة أو خدمات مقدمة للعملاء.

تحدد كل شركة تدفق قيمتها وفقا لشروطها. تعتبر بعض الشركات أن تدفق القيمة هو فريق يقدم قيمة محددة للعملاء. تعتبره شركات أخرى حلًا شاملًا عبر الشركة بأكملها لإعطاء قيمة للعميل.

تعمل الميزنة المرنة على تعزيز الابتكار والتحسين. تمنح الفرق الإذن بالتوصل إلى أفكار جديدة أو تقديم تعليقات قد تفيد الشركة. تُغيّر الخطط وتوجّه بناءً على المعلومات والبيانات التي تُجمَع، مما يساعد المؤسسات على الإنفاق بشكل أكثر كفاءة.