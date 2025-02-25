ما هي إدارة تدفق القيمة؟

إدارة تدفق القيمة (VSM) هي الممارسة التجارية لتخطيط ومواءمة وتحسين مستمر للقيمة التي يتم إنشاؤها أثناء التسليم الشامل للمنتجات والخدمات. الغرض منها هو زيادة كفاءة تدفق القيمة، وتقليل الوقت اللازم للتسويق، وتحسين جودة المنتج، وتوفير تجربة أفضل للعملاء.
تدفق القيمة هو تسلسل الخطوات التي تتخذها الشركة لتحويل فكرة إلى قيمة ملموسة وقابلة للقياس. بالنسبة للمؤسسة، يمثل تدفق القيمة عملية تلقي طلبات العملاء وتطوير المنتجات أو الحلول بناء على مواصفاتها وتسليم المنتجات النهائية.
في حين أن مفهوم تدفقات القيمة ليس فريدًا من نوعه في دورة حياة تطوير البرامج، إلا أنه قابل للتطبيق في هذا السياق. يمكن أن تتخذ "القيمة" أشكالا عديدة، بما في ذلك المنتجات أو الخدمات أو مزيج من الاثنين معًا. يمكن أن يساعد فهم أنواع القيمة التي يوفرها العمل المؤسسات على التعرف على تدفقات القيمة بسهولة أكبر.
تستخدم إدارة تدفق القيمة فرقًا متعددة الوظائف تعمل على كسر الصوامع التشغيلية لمنح الأطراف المعنية الرؤية والمدخلات عبر وظائف الأعمال، مما يساعدهم على تحديد العوائق ومهام سير العمل غير الفعالة.
كما توفر أدوات وبروتوكولات لإنشاء مقاييس واضحة تعتمد على البيانات—مثل وقت التدفق، والإنتاجية، وحمل التدفق، وكفاءة التدفق، وتوزيع التدفق—لفهم تدفق العمل على مستوى المؤسسة بأكملها. من خلال هذا النظرة العامة القائمة على البيانات لوظائف الأعمال، يمكن للمؤسسات فهم كيفية استخدام الموارد بشكل أفضل. كما يمكنها تحسين تحقيق القيمة ونتائج الأعمال.
تمنح إدارة تدفق القيمة المؤسسات إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي المتعلقة مباشرة بالقيمة الناتجة عن كل وظيفة عمل. إن مستوى الرؤية هذا يعزز ثقافة التعاون والتحسين عبر الفرق وسير العمل. يتمثل الهدف العام من إدارة تدفق القيمة في تقديم منتجات وخدمات أفضل، وتحسين تجربة العملاء وزيادة نمو الإيرادات.
تتضمن فوائد إدارة سلسلة القيمة ما يلي:
توفر إدارة تدفق القيمة رؤية شاملة عبر دورة حياة تطوير المنتج . إنها توفر للشركات رؤى لتقدم القيمة من فريق أو عملية إلى أخرى. تساعد في تحديد العقبات أو المخاطر أو أوجه القصور المخفية طوال العملية، مما يمكّن فرق التطوير من تعظيم القيمة التي يقدمونها للعملاء. تساعد هذه المعرفة أيضًا قادة الأعمال على تحديد ومعالجة الاضطرابات أو الاختناقات في تدفق القيمة في المؤسسة.
تعمل إدارة تدفق القيمة على تحسين الكفاءة التشغيلية عبر تدفق القيمة بالكامل. تمكّن المؤسسات من تقديم قيمة للعملاء، سواء في شكل منتجات أو خدمات، في أقصر وقت ممكن. من خلال المقاييس الواضحة، يمكن للمؤسسات البدء في إزالة أوجه القصور وقضاء الوقت في ابتكار منتجات ومبادرات جديدة.
من خلال منهج منظم لقياس وتحسين تدفق القيمة، يمكن للمؤسسات تحديد المجالات التي تتطلب التحسين، مما يؤدي إلى تسليم أسرع وأكثر كفاءة. تساعد إدارة تدفق القيمة على تقليل المهلة أو الوقت المستغرق للانتقال من توليد الأفكار إلى تسليم المنتج. إن تسريع عملية التسليم يقلل أيضًا من الوقت الذي يتعين على العملاء انتظاره للحصول على التحديثات أو معالجة الأخطاء، مما يزيد من رضا العملاء بشكل عام.
تمكن الإدارة الفعالة لتدفق القيمة المؤسسات من عرض تدفقات القيمة الخاصة بها من منظور العميل. هذا المنظور بالغ الأهمية للقضاء على الهدر وتحسين عملية التطوير للمساعدة في ضمان تحقيق أقصى قيمة. من خلال تحسين العمليات، يمكن للمؤسسات تقديم منتجات وخدمات أكثر اتساقًا وجودة أعلى.
ينطوي تعيين تدفق القيمة على رسم مسار المعلومات والمواد والموارد الأخرى خلال عملية إنشاء المنتج وتسليمه. بالرغم من شيوع استخدامها في مجال التصنيع، تعد خرائط تدفق القيمة أدوات مفيدة للعديد من الصناعات الأخرى، بما في ذلك تطوير البرمجيات. ينشئ تعيين تدفق القيمة تصورًا واضحًا لتسلسل الأنشطة المطلوبة لتقديم منتج أو خدمة.
تمثل خريطة تدفق القيمة بشكل مرئي المعلومات الأساسية، مثل:
يمكن تقسيم عملية إنشاء خريطة القيمة إلى عدة خطوات متميزة:
حدد بوضوح المنتج والعملية المحددين اللذين سيتم توضيحهما في خريطة تدفق القيمة. تخلق هذه الخطوة وضوحًا وتركّز جهد التعيين.
حدد نطاق خريطة تدفق القيمة، والتي تشمل عادة العملية الكاملة لإنشاء القيمة وتقديمها. وهذا يشمل الموردين والعمليات الداخلية وتسليم العملاء.
يتضمن هذا أيضًا التقاط احتياجات العملاء والمعلومات ذات الصلة حول كل مورد وسلاسل التوريد المشاركة في توفير الخدمات الأساسية أو المواد الخام لتدفق القيمة. إذا كان هناك العديد من الموردين، فإن تجميعهم بناء على نوع المادة أو الموقع الجغرافي يمكن أن يجعل الخريطة أكثر كفاءة.
حدد المراحل التشغيلية المهمة والخطوات المطلوبة لقبول الطلب بنجاح وإنشاء المنتج النهائي وتسليمه إلى العميل. ينصب التركيز في هذه الخطوة على التقاط الخطوات عالية المستوى بدلًا من المهام الفردية. وهي عنصر حاسم في خريطة تدفق القيمة، حيث إنها تصور تدفق القيمة من خلال عمليات المؤسسة.
توثيق تدفق المعلومات بين الأطراف المعنية في كل نقطة على طول تدفق القيمة. ويشمل ذلك قنوات الاتصال وعمليات صناعة القرار وآليات التعاون.
تحدد تدفقات المعلومات بنية التفاعلات بين الأطراف المعنية الرئيسية خلال كل مرحلة من مراحل تدفق القيمة. وهي تصور كيفية تدفق المعلومات والتواصل بين قادة الأعمال والموظفين والموردين والعملاء في نقاط مختلفة على طول تدفق القيمة.
اجمع البيانات ذات الصلة حول عملية الإنتاج لتوفير فهم مفصل لتدفق القيمة. قد يشمل ذلك سرعة التدفق وحمل التدفق ووقت التدفق وكفاءة التدفق والمقاييس الأخرى التي تساعد في تحديد الاختناقات وأوجه القصور.
وضع مخطط زمني يصور الوقت الإجمالي للعملية والمهلة الزمنية (مع إيلاء اهتمام خاص لأي تبعيات قد تسبب تأخيرات)، مما يتيح تحليل الكفاءة وتحديد مجالات التحسين.
في خريطة تدفق القيمة، يوضح المخطط الزمني الفرق بين أوقات الدورات ذات القيمة المضافة وتلك التي لا تضيف قيمة، مما يسمح بتحديد العمليات المهدرة التي لا تساهم في خلق القيمة. إنه يوفر رؤى حول إجمالي الوقت المستغرق في كل خطوة من خطوات تدفق القيمة ويساعد في تحديد مجالات التحسين.
تستخدم مقاييس التدفق للكشف عن أوجه القصور والاختناقات ومجالات التحسين والتدفق الكلي للقيمة. تُمكّن هذه المقاييس الفرق من قياس الحالة الحالية لتدفقات القيمة في كل خطوة في عملية التطوير، مما يساعد الفرق على تحسين الإنتاج وتعزيز قيمة العملاء وتجربة العملاء.
سرعة التدفق: تُعرف أيضًا باسم الإنتاجية، حيث تقيس سرعة التدفق في إدارة تدفق القيمة كمية العمل المنجز خلال فترة محددة في تدفق القيمة.
حمل التدفق: يقيس حمل التدفق حجم العمل قيد التنفيذ ضمن تدفق القيمة. يساعد حمل التدفق في تحديد كيفية استخدام تدفقات القيمة وما إذا كانت الموارد تحتاج إلى التزويد أو إلغاء التزويد لتعمل بكفاءة.
وقت التدفق: يقيس وقت التدفق الزمن الذي يبدأ فيه العمل على منتج أو مبادرة ما إلى وقت إطلاقها وبدء تقديم القيمة. وهو مقياس مهم عند تحليل كفاءة مهام سير العمل وتقييمها.
كفاءة التدفق: تقيس كفاءة التدفق مقدار الوقت النشط (عندما تعمل الوحدة بنشاط) مقابل مقدار الوقت الذي لا تعمل فيه الفرق بنشاط وتنتظر اكتمال أعمال أخرى. يمكن أن يكون الانتظار الطويل لعمليات التسليم ومعدلات الكفاءة المنخفضة علامات على إهدار وقت الموظفين والاختناقات التي تبطئ الإنتاج.
المهلة الزمنية: يشير مصطلح المهلة الزمنية إلى الوقت المستغرق للانتقال من مرحلة الفكرة إلى تسليم المنتج، أو مقدار الوقت بين تحديد تغيير أو تحديث مطلوب ووقت تنفيذ هذا التغيير. المهل الزمنية الطويلة تبطئ عمليات الإنتاج وتجعل تحديث الأنظمة أو بدء الميزات الجديدة غير فعالة.
متوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR): MTTR هو مقدار الوقت الذي يستغرقه إصلاح واستعادة خدمة معطلة أو خطأ في النظام والتعافي منها. يساعد تقليل MTTR وتحسين استجابة الأنظمة الداخلية على تحسين تجربة العملاء وتقليل المخاطر الأمنية.
معدل فشل التغيير (CFR): يقيس CFR عدد المرات التي تتسبب فيها التحديثات في حدوث أخطاء أو تعطل الخدمة. يساعد فهم هذا المعدل الفرق على تقييم عملية التطوير. إذا كانت معدلات CFR مرتفعة، فقد تحتاج الفرق إلى تنفيذ اختبار أقوى قبل تسليم التعليمات البرمجية أو التحديثات للعملاء لتقليل عدد الأخطاء.
تواتر النشر: في مقابل CFR، يقيس تواتر النشر معدل وسرعة التحديثات الناجحة وتسليم التعليمات البرمجية الجديدة.
يتطلب تقييم نجاح إدارة تدفق القيمة التحول من القياسات القائمة على الهدف إلى القياسات القائمة على القيمة. فيما يلي بعض الأساليب لمراقبة وقياس فعالية عملية إدارة تدفق القيمة الخاصة بك:
قم بقياس الفائدة التي يولدها تدفق القيمة للمؤسسة باستخدام مقاييس مثل المستخدمين النشطين أو معدل التجديد أو الإيرادات المتكررة الشهرية. اختر المقاييس بناءً على نوع القيمة التي يتم إنتاجها.
انظر إلى ما هو أبعد من التسليم وقم بمراقبة نتائج العملاء بعد النشر. قم بتقييم عوامل مثل الأداء والأمان والتوافر وسلوك المستخدم لفهم تأثير تدفقات القيمة على رضا العملاء.
احسب النفقات المباشرة والمشتركة المطلوبة لتقديم القيمة للعملاء، بما في ذلك تكاليف العمالة ورسوم الترخيص ونفقات البنية التحتية. يساعد فهم تكلفة تدفق القيمة الإجمالية على تقييم الكفاءة وتحديد مجالات التحسين.
شجّع التعاون بين مديري المنتجات، وقادة فرق التطوير، والأطراف المعنية الآخرين لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الضرورية لمراقبة النجاح في إدارة تدفق القيمة. يساعد الجمع بين وجهات النظر المختلفة على ضمان اتباع نهج قياس شامل.
قم بتحديد ومعالجة الاختناقات في تدفق القيمة لتحسين الكفاءة الإجمالية. يمكن أن تنشأ هذه الاختناقات من انتقالات الفريق أو عمليات الموافقة غير الفعالة أو الأعمال المتراكمة التي تعيق تدفق القيمة. قم بتنفيذ الأتمتة والتحليلات المتقدمة لحل الاختناقات بفعالية وتحسين إدارة تدفق القيمة.
هناك نوعان من تدفقات القيمة: تدفقات القيمة التشغيلية وتدفقات قيمة التطوير. تشكل تدفقات القيمة التشغيلية الموظفين، مهام سير العمل والأنظمة والأدوات اللازمة لتقديم المنتج إلى العميل. تتضمن تدفقات قيمة التطوير الفرق والموارد اللازمة لتطوير المنتجات والخدمات قبل طرحها للعملاء.
منهجيات تطوير البرمجيات الحديثة، مثل عمليات التطوير، تُطبّق العديد من نفس مبادئ إدارة تدفق القيمة مع دمج تدفقات القيمة. تجمع عمليات التطوير بين عمل مطوري البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات وتستخدم الأتمتة لاختبار تسليم البرمجيات ونشرها وتحسينها باستمرار. تعتمد عمليات التطوير على فرق متعددة الوظائف تقدم مدخلات طوال دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها.
يُقسم الأسلوب الرشيق المشاريع الكبيرة إلى مراحل أو دورات أصغر. يعطي التطوير بالأسلوب الرشيق الأولوية للتعاون والتحسين المستمر والتعليقات لإجراء التحسينات طوال دورة تطوير البرمجيات.
يمكن لإدارة تدفق القيمة العمل مع كلتا المنهجيتين ولكنها توسع المبادئ قليلًا بدمج فرق إضافية مثل فرق إدارة المشاريع وفرق التسويق وفرق خدمة العملاء.
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