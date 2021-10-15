تتطلب سرعة العمل اليوم المرونة والكفاءة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الأتمتة. وتتوقع شركة IDC أن يصل التأثير الاقتصادي العالمي للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع خطوط الأعمال ووظائف تكنولوجيا المعلومات إلى ما يقرب من 3 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022.

مع قيام الخبراء بمناقشة فوائد نوعين من أتمتة العمليات الرقمية — الأتمتة الذكية والأتمتة الفائقة — فإن العديد من الآخرين يتساءلون عن الفرق بين الاثنين. هل هما ببساطة مصطلحان قابلان للتبديل أم أن هناك فرقًا واضحًا بين هذين المفهومين والفوائد التي يجلبانها للشركات؟

تسهم كل من الأتمتة الذكية (IA) والأتمتة الفائقة في زيادة استخدام منصات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة عبر مشهد الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. ويشير كلاهما إلى استخدام الأتمتة لتبسيط العمليات باستخدام التقنيات والتحسينات المتقدمة. وبذلك، تساعد هذه الأدوات على تحسين جودة نتائج الأتمتة وجودة تفاعلات العملاء.

ومع ذلك، هناك اختلافات واضحة.

باختصار، تتألف الأتمتة الذكية من أتمتة العمليات الآلية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML). الأتمتة الفائقة هي نهج منضبط قائم على الأعمال التجارية تستخدمه المجموعات لتحديد أكبر عدد ممكن من عمليات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وفحصها وأتمتتها بسرعة. لذلك، غالبًا ما يتم استخدام الأتمتة الذكية ضمن جهود الأتمتة الفائقة.