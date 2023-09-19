الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحفز للتغيير في قطاع الاتصالات

تُعد إدارة علاقات العملاء تقليديًا وظيفة تفاعلية تشمل استقبال المكالمات، والرد على الرسائل، وإيجاد حلول. لكن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في هذه التفاعلات يُمكّن المؤسسات من التحوّل إلى رعاية استباقية، ما يُحسّن رضا العملاء ويفتح أبوابًا لإيرادات جديدة. كما يُمكنه تمكين وكلاء خدمة العملاء من التركيز على الحالات المعقّدة من خلال التخلّص من المهام الروتينية والأسئلة المتكررة، وهي حالة مثالية لتحسين مؤشر صافي الترويج (NPS) ورضا الموظفين في آنٍ واحد.

وعلى الرغم من أن روبوتات المحادثة موجودة منذ مدة، فإنها كثيرًا ما تؤدي إلى تجربة محبطة للعملاء. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يتجاوز المهام الأساسية للأسئلة والأجوبة، وأن يتدرّب على رصد المشاعر السلبية وتصنيف بطاقات الدعم الفني وتوجيهها إلى الوكيل المناسب، مما يُقلّل من احتمالات التصعيد ويُسرّع استجابة الوكلاء بطريقة مناسبة وفعّالة. كما يمكن تطبيق تقنية روبوتات المحادثة على التفاعلات الهاتفية، مما يُضيف تحسينًا إضافيًا على تجربة خدمة العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز التواصل الآلي الاستباقي الذي يتوقّع احتياجات العملاء ومشكلاتهم، إلى جانب تنفيذ تسويق مخصّص يُعزز المبيعات ويحسّن تجربة العميل. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل مجموعة من المُدخلات لإنشاء عروض مخصصة، مثل خطط الاستخدام والتعرفة الحالية، ودورة حياة ملكية الجهاز، وتجربة الخدمة، ومن ثم اقتراح عروض ترقية أو تحفيزات للشراء أو الاحتفاظ بالخدمة استنادًا إلى هذه العروض. وهذا من شأنه أن يُساهم في خفض معدلات فقدان العملاء (Churn)، وزيادة الإيرادات لكل مستخدم، وتقليل تكلفة اكتساب المشتركين الجدد.