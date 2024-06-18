إنه السؤال الأكثر إلحاحًا أمام الرؤساء التنفيذيين لشؤون تكنولوجيا المعلومات اليوم: ما المجالات التي ينبغي تخصيص ميزانية تكنولوجيا المعلومات لها؟

كانت تكاليف السحابة تمثِّل تحديًا بالفعل - ففي استطلاع حديث، قدَّر 24% من المشاركين أنهم أهدَروا نفقات البرمجيات. مع الانفجار الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح من الضروري للمؤسسات النظر في أطر عمل مثل العمليات المالية (FinOps) وإدارة أعمال التكنولوجيا (TBM)؛ لتحقيق الرؤية والمساءلة بشأن جميع نفقات التكنولوجيا.

لكن ماذا يعني كل ذلك عند تطبيقه عمليًا؟ وكيف يمكن للمؤسسات التحوّل إلى نهج أكثر انضباطًا ويركّز على القيمة في إنفاق تكنولوجيا المعلومات؟ وما تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في هذا الجانب؟

للمساعدة على الإجابة عن هذه الأسئلة، توجَّهنا إلى Declan Coombs، الشريك في ممارسة الاستشارات السحابية والتكنولوجية لدى IBM. يتمتع Declan بخبرة تزيد على 20 عامًا في مساعدة المؤسسات على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتها في التكنولوجيا ومبادرات التحوُّل السحابي.