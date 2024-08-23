ما قانون Food Safety Modernization Act (FSMA) وFSMA 204 (d)؟
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رسم توضيحي يحتوي على مجموعة من الصور التوضيحية لصورة جانبية لوجه وورقة شجر وسحابة

تاريخ النشر: 23 أغسطس 2024
المساهمون: ماثيو موري
ما المقصود بقانون FSMA؟

قانون Food Safety Modernization أو FSMA، هو قانون في الولايات المتحدة ينظم إنتاج الأغذية وتوزيعها. وقع الرئيس باراك أوباما على قانون FSMA ليصبح قانونًا في 4 يناير 2011 وتنفذه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وبشكل خاص، FSMA:

  • يتطلب تنفيذ تدابير سلامة استباقية جديدة في كل أنحاء سلسلة التوريد الغذائي

  • يفصِّل معايير سلامة الأغذية الجديدة، بما في ذلك التفتيش والاختبار وحفظ السجلات

  • يحدد إطار عمل جديدًا للاستجابة لحوادث سلامة الأغذية، بما في ذلك تطوير نظام شامل لسلامة الأغذية لتتبع الأغذية الملوثة بمسببات الأمراض والاستجابة للتلوث

  • ينشئ نظامًا لإصدار الشهادات وضوابط أخرى للأغذية المستوردة

  • يوجه إدارة الغذاء والدواء إلى العمل مع الوكالات الفيدرالية الأخرى وحكومات الولايات والحكومات المحلية ومع نظرائهم الأجانب للحفاظ على سلامة الإمدادات الغذائية في البلاد

كتب الكونجرس قانون Food Safety Modernization التابع لإدارة الغذاء والدواء لإعادة توجيه قوانين سلامة الأغذية الأمريكية حول منع–حوادث سلامة الأغذية–بدلاً من الاستجابة لها. وقد كان هذا أول إعادة صياغة رئيسية لقوانين الأغذية الفيدرالية منذ ما يقرب من 100 عام. وهو يحدّث كيفية تنظيم إدارة الأغذية والعقاقير والوكالات الفيدرالية الأخرى للأغذية المنتجة في الخارج وسلسلة التوريد العالمية المعقدة التي تجلب المنتجات الغذائية إلى السوق في هذا العصر الجديد. 
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الاستعداد للوفاء بالموعد النهائي للامتثال لمعيار FSMA 204 (d) في يناير 2026.
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ما FSMA 204(d)؟

في عام 2023، كان هناك 313 حالة استدعاء بسبب سلامة الأغذية في الولايات المتحدة، وكان 3000 أمريكي تقريبًا يلقون حتفهم سنويًا بسبب تفشي الأمراض المنقولة بالأغذية التي يمكن الوقاية منها.

ابتداءً من 26 يناير 2026، أدى القرار النهائي لإدارة الغذاء والدواء بشأن متطلبات سجلات التتبع الإضافية لبعض الأغذية إلى إنشاء نظام فيدرالي لتتبع الأغذية الملوثة بمسببات الأمراض واستدعائها بسرعة من رفوف التخزين. وبموجب القسم 204(d) من قانون FSMA، سيفرض القرار الجديد على معالجي الأغذية والمورّدين والمصنعين والموزعين وموردي التعبئة وتجار التجزئة جمع نقاط بيانات محددة. سيتيح ذلك للجهات التنظيمية تحديد مصدر التلوث في سلسلة التوريد بدقة والبدء في إجراء الاستدعاء.   

ينظم القرار النهائي لتتبع الأغذية، على وجه التحديد، المنتجات الغذائية المدرجة في قائمة تتبع الأغذية (FTL) التابعة لإدارة الغذاء والدواء:

  • الأجبان الطرية
  • قشر البيض
  • زبدة الجوز
  • الخيار
  • الأعشاب
  • الخضراوات الورقية (مقطوفة طازجة)
  • البطيخ
  • الفلفل
  • الملفوف
  • الطماطم
  • ثمار الأشجار الاستوائية
  • الفواكه (مقطوفة طازجة)
  • الخضراوات الأخرى غير الورقية (مقطوفة طازجة)
  • السمك الزعنفي
  • السمك الزعنفي المدخن
  • القشريات
  • الرخويات الصدفية، الرخويات ذات الصدفتين
  • السلطات اللذيذة الجاهزة للأكل
ما الجهات التي يجب أن تمتثل لقانون FSMA؟

يجب أن تمتثل المزارع التجارية ومرافق تجهيز الأغذية وعمليات تعبئة المواد الغذائية والمطاعم وغيرها من الشركات التي تنظمها إدارة الغذاء والدواء لقانون FSMA. إضافة إلى ذلك، عادة ما تخضع الشركات التي يجب أن تحافظ على أنظمة إدارة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لإنتاج العصائر والمأكولات البحرية لمتطلبات FSMA.

تنظم إدارة الغذاء والدواء حوالي ثلاثة أرباع الإمدادات الغذائية في الولايات المتحدة، بما في ذلك 35000 مزرعة إنتاج و300000 مطعم. ويتم تنظيم الربع المتبقي من خلال مزيج من الوكالات الحكومية والفيدرالية التي تتعاون للمساعدة على الحفاظ على سلامة سلسلة التوريد الغذائي في البلاد. تعمل وزارتا الزراعة والصحة العامة على مستوى الولاية جنبًا إلى جنب مع إدارة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA) والوكالات الفيدرالية الأخرى، حيث تؤدي كل جهة منظمة دورًا مهمًا:

  • مصلحة سلامة الغذاء والمراقبة الأمريكية (FSIS): بجانب وزارة الزراعة الأمريكية، تشرف مصلحة سلامة الغذاء والمراقبة الأمريكية على وضع العلامات والتعبئة والتغليف لمنتجات اللحوم والدواجن والبيض التجارية.

  • إدارة الغذاء والدواء: الجهة التنظيمية الأساسية للصحة العامة لكل الأغذية التي لا تخضع لتنظيم مصلحة سلامة الغذاء والمراقبة الأمريكية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والتبغ، والأدوية، والمستحضرات الصيدلانية للبشر والحيوانات، واللقاحات وغيرها من المواد البيولوجية، والأجهزة الطبية.

  • مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): وكالة وطنية للصحة العامة تتعقب وتحقق في حالات تفشي الأمراض المنقولة بالأغذية، وجهود المراقبة والاستجابة عند حدوث تلوث بمسببات الأمراض.

يوفر FSMA إعفاءات لمرافق التصنيع الصغيرة ومقدمي الأغذية المحليين الذين ينتجون ويبيعون الأغذية في مجتمعاتهم. لمساعدة المؤسسات على الامتثال لـ FSMA، تقدم إدارة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة الأمريكية وتحالف سلامة الإنتاج بجامعة كورنيل أيضًا المساعدة الفنية وتدريب FSMA وفرص التعليم والتوعية إلى مجتمع الأعمال الصغيرة.
متطلبات FMSA

في إطار تنفيذ FSMA منذ عام 2013، أصدرت إدارة الغذاء والدواء 16 قرارًا نهائيًا يوضح بالتفصيل المتطلبات الخاصة بالأطراف المعنية في الصناعة. تحدد هذه الوثائق التوجيهية للمؤسسات التغييرات التشغيلية المختلفة التي يجب تنفيذها لتظل متوافقة في مجالات محددة، بما في ذلك:

شهادة الجهة الخارجية المعتمدة

وضع هذا القرار، الذي وضعته إدارة الغذاء والدواء في صيغته النهائية في نوفمبر 2015، إطار اعتماد لاعتماد الجهات الخارجية التي تجري عمليات تدقيق سلامة الأغذية المحلية والمستوردة.

الضوابط الوقائية للأغذية البشرية

يتطلب هذا القرار، الذي وضعته إدارة الغذاء والدواء في سبتمبر 2015، أن تقوم بعض المرافق الغذائية الخاضعة للوائح الاستهلاك البشري بوضع خطة لسلامة الأغذية واعتماد ممارسات التصنيع الجيدة الحالية (CGMP) وتنفيذ الضوابط الوقائية في FSMA. يتطلب قرار الأغذية البشرية أن يقوم الفرد المؤهل للضوابط الوقائية (PCQI) بتطوير خطة سلامة الأغذية. ولا يشترط أن يكون الفرد المؤهل للضوابط الرقابية معتمدًا من هيئة اعتماد مثل تحالف الضوابط الوقائية لسلامة الأغذية (FSPCA).

الضوابط الوقائية للأغذية الحيوانية

يتطلب هذا القرار الذي وضعته إدارة الغذاء والدواء في صيغته النهائية في سبتمبر 2015، أن تقوم بعض مرافق الأعلاف الحيوانية المنظمة بتطوير خطة لسلامة الأغذية واعتماد ممارسات التصنيع الجيدة الحالية (CGMP) وتنفيذ الضوابط الوقائية القائمة على المخاطر.

برامج التحقق من المورّدين الأجانب (FSVP) لمستوردي الأغذية للإنسان والحيوان

ابتداءً من 26 يناير 2016، يتطلب هذا القرار من مستوردي الأغذية تقييم مخاطر التلوث الناجم عن مسببات الأمراض بالنسبة إلى منتجاتهم الغذائية ووضع ضوابط وقائية.

سلامة الإنتاج

ابتداءً من 26 يناير 2016، يحدد هذا القرار النهائي الحد الأدنى من معايير السلامة لإنتاج المنتجات الطازجة، بما في ذلك استخدام محسنات التربة البيولوجية مثل السماد الخام والسماد المستقر. تقدم قواعد سلامة المنتجات التابعة لإدارة الغذاء والدواء أيضًا إعفاءات للمؤسسات الصغيرة التي باعت منتجات يبلغ مجموعها أقل من 500000 دولار أمريكي سنويًا على مدى السنوات الثلاث السابقة لـ "مستخدم نهائي مؤهل". وتتم إحالة هذا المستخدم النهائي إلى البيع المباشر لعميل أو مؤسسة غذائية "تقع في الولاية نفسها أو المحمية الهندية نفسها مثل المزرعة أو لا تزيد على 275 ميلاً من المزرعة".

إستراتيجيات التخفيف لحماية الغذاء من الغش المتعمد

يفرض هذا القرار النهائي الذي اقتُرح في ديسمبر 2013، على بعض المرافق الغذائية غير الزراعية تطوير خطة دفاع غذائي وتنفيذها.

النقل الصحي للأغذية البشرية والحيوانية

ابتداءً من 6 يونيو 2016، وحّد هذا القرار النهائي المتطلبات الفيدرالية لتبريد الأغذية وتخزينها في أثناء النقل.

المياه ما قبل الحصاد الزراعي

ابتداءً من 5 يوليو 2024، أدى هذا القرار النهائي إلى تحديث معايير الجودة الميكروبية ومتطلبات الاختبار للمياه المستخدمة لري المنتجات في أثناء نموها.
متطلبات FSMA 204(d)

بموجب قانون FSMA القسم 204(d)، يجب على المؤسسات التي تقوم بتصنيع ومعالجة وتعبئة والاحتفاظ بأي عناصر في قائمة تتبع الأغذية جمع عناصر البيانات الرئيسية (KDE) حول أحداث التتبع المهمة (CTE) والاحتفاظ بها في ما تعرفه إدارة الغذاء والدواء على أنه "مسار المزرعة إلى المائدة". تشمل أحداث التتبع المهمة هذه ما يلي:

  • الحصاد: عملية إزالة السلع الزراعية الخام (RAC) في مزرعة أو مرفق مماثل حيث يتم زراعتها أو تنميتها أو تحضيرها.

  • أول مستلم بري: تعيين مخصص لأول فرد أو كيان يستحوذ على مادة غذائية يتم الحصول عليها مباشرة من سفينة صيد.

  • التبريد: أي عملية نشطة لتقليل درجة حرارة السلع الزراعية الخام، بما في ذلك التبريد بالتفريغ أو استخدام الثلج (للمنتجات الغذائية غير البحرية) أو التبريد المائي أو تكييف الهواء التقليدي.

  • التعبئة الأولية: بالنسبة إلى الأغذية التي لم يتم الحصول عليها من سفينة صيد، تتم تعبئة السلع الزراعية الخام لأول مرة.

  • الشحن: مرحلة توريد تمثل حركة المواد الغذائية "من موقع إلى موقع آخر". يشمل حدث التتبع المهم هذا الشحنات داخل الشركة ولكن ليس المبيعات المباشرة إلى المستهلك أو التبرعات.

  • الاستلام: مرحلة في سلسلة التوريد تشير إلى وصول المادة الغذائية إلى موقع مادي آخر بعد شحنها. يشمل حدث التتبع المهم هذا الشحنات داخل الشركة ولكن ليس المبيعات المباشرة إلى المستهلك أو التبرعات.

  • التحول: التصنيع أو المعالجة أو الخلط أو إعادة التعبئة أو إعادة تصنيف المواد الغذائية الجاهزة الموجودة في قائمة تتبع الأغذية.

يجب تخصيص معرّف أو أداة وصف أبجدية رقمية فريدة، يسمى رمز التتبع للدفعة (TLC)، لكل الأغذية في قائمة تتبع الأغذية عندما تتم تعبئتها في البداية كسلع زراعية خام أو يتم استلامها مباشرة من سفينة شحن أو تحويلها إلى غذاء خاضع للوائح تنظيمية. كما يجب تخصيص رمز تتبع للدفعة للأغذية في قائمة تتبع الأغذية التي يتم استلامها من الشركات المعفاة من قواعد FSMA التابعة لإدارة الغذاء والدواء، من قِبل متلقيها من غير المطاعم.

بالنسبة إلى سلسلة بقالة نموذجية مكونة من 15 متجرًا تتلقى ما معدله ثلاث شحنات أسبوعيًا، تقدر الرابطة الوطنية للبقالة أن كل حدث تتبع مهم قد يتطلب 117000 نقطة بيانات سنويًا.

يتطلب القرار النهائي لتتبع الأغذية التابع لإدارة الغذاء والدواء أيضًا من المزارع والمطاعم وضع خطة تتبع. بالنسبة إلى المزارع والمؤسسات الغذائية، يشمل الحد الأدنى من متطلبات معلومات التتبع ما يلي:  

  • وصف لكيفية الاحتفاظ بالسجلات
  • وصف لكيفية التعرف على الأغذية في قائمة تتبع الأغذية
  • وصف لكيفية تخصيص رمز تتبع الدفعة
  • نقطة اتصال معيّنة
  • خريطة مزرعة لأماكن زراعة الأغذية في قائمة تتبع الأغذية
  • تعود كل تحديثات التتبع إلى عامين

إضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات بموجب القسم 204(d) من قانون FSMA الاحتفاظ بنسخ ورقية أو إلكترونية أو حقيقية من خطط التتبع والوثائق الأخرى ذات الصلة. 

تصدر المزارع والمؤسسات الغذائية هذه السجلات في غضون 24 ساعة من طلب إدارة الغذاء والدواء. وبالمثل، في حال "تفشي وباء أو حالة استدعاء أو أي تهديد آخر للصحة العامة"، يجب على المؤسسات إنتاج جدول بيانات إلكتروني قابل للفرز يحتوي على "معلومات التتبع ذات الصلة" في غضون 24 ساعة من الطلب.

على موقعها الإلكتروني، تقدم إدارة الغذاء والدواء إرشادات شاملة توضح بالتفصيل كيف يمكن للمؤسسات الوفاء بقرارات تتبع الأغذية وغيرها من متطلبات حفظ السجلات بموجب القرار 204(d) من FSMA. تقدم الوكالة أيضًا جدول بيانات إلكترونيًا قابلاً للتنزيل يمكن أن يساعد المؤسسات على تطوير أنظمة تتبع متوافقة. 
عقوبات الإنفاذ وعدم الامتثال

تتم مقاضاة الشركات التي لا تمتثل لأحكام منع التلوث الناجم عن مسببات الأمراض الغذائية الواردة في FSMA بموجب قانون الغذاء والدواء ومواد التجميل. في إطار نشر قراراتها بشأن التتبع، أشارت إدارة الغذاء والدواء إلى رغبتها في العمل مع الأطراف المعنية بصناعة الأغذية "للحث على الامتثال الطوعي". ومع ذلك، أشارت الوكالة علنًا إلى أنها قد تتخذ إجراءات إنفاذ معينة لعدم الامتثال لقانون FSMA، مثل:

  • إصدار الخطابات الاستشارية
  • المضبوطات والإنذارات القضائية وغيرها من الإجراءات القضائية
  • الاحتجاز الإداري
  • حالات الاستدعاء الإلزامي
  • تعليق تسجيل المرافق الغذائية
IBM وFSMA وFSMA 204(d)

تساعد شركة IBM المؤسسات على تلبية متطلبات التتبع بموجب القسم 204(d) من FSMA من خلال حلول إدارة الامتثال التي تلبي احتياجات المؤسسات، بغض النظر عن حجمها. وتستخدم هذه الأدوات عقودًا من الخبرة في تطوير برمجيات تتبع الأغذية حتى يتمكن أصحاب المصلحة من ربط سلسلة توريد الأغذية بأكملها.
 

شراكة iFoodDS وIBM
 

تساعد الحلول الشاملة لإدارة التتبع والامتثال للقسم 204(d) من قانون FSMA من iFoodDS وIBM المؤسسات على مواجهة تحديات قابلية التشغيل البيني وقابلية التوسع من خلال الخبرة العميقة المبتكرة في مجال صناعة الأغذية والخبرة التنظيمية والتقنية.

بوصفها شبكة تعاونية من المزارعين والمعالجين وتجار الجملة والموزعين والمصنعين وتجار التجزئة، تعزز الشراكة بين IBM وiFoodDS الرؤية والمساءلة بين المؤسسات وشركائها في سلسلة التوريد. يربط هذا الحل المبني على سلسلة IBM® Blockchain، بين المشاركين من خلال سجل مشترك وثابت وغير قابل للتغيير ومشترك لمصدر الطعام وبيانات المعاملات وتفاصيل المعالجة.

إضافة إلى ذلك، تعمل IBM® Consulting بشكل وثيق مع الشركات لمساعدتها على تحديث سلاسل التوريد الخاصة بها ومشهد بياناتها بالكامل. يساعد هذا النهج الشامل المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية الجديدة وتحقيق وفورات في التكاليف وخلق قيمة لعملائها. 

اعثر على مزيد من المعلومات حول شراكة IBM وiFoodDS أو IBM Consulting على IBM.com

 
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