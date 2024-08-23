تاريخ النشر: 23 أغسطس 2024
المساهمون: ماثيو موري
قانون Food Safety Modernization أو FSMA، هو قانون في الولايات المتحدة ينظم إنتاج الأغذية وتوزيعها. وقع الرئيس باراك أوباما على قانون FSMA ليصبح قانونًا في 4 يناير 2011 وتنفذه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
وبشكل خاص، FSMA:
كتب الكونجرس قانون Food Safety Modernization التابع لإدارة الغذاء والدواء لإعادة توجيه قوانين سلامة الأغذية الأمريكية حول منع–حوادث سلامة الأغذية–بدلاً من الاستجابة لها. وقد كان هذا أول إعادة صياغة رئيسية لقوانين الأغذية الفيدرالية منذ ما يقرب من 100 عام. وهو يحدّث كيفية تنظيم إدارة الأغذية والعقاقير والوكالات الفيدرالية الأخرى للأغذية المنتجة في الخارج وسلسلة التوريد العالمية المعقدة التي تجلب المنتجات الغذائية إلى السوق في هذا العصر الجديد.
الاستعداد للوفاء بالموعد النهائي للامتثال لمعيار FSMA 204 (d) في يناير 2026.
في عام 2023، كان هناك 313 حالة استدعاء بسبب سلامة الأغذية في الولايات المتحدة، وكان 3000 أمريكي تقريبًا يلقون حتفهم سنويًا بسبب تفشي الأمراض المنقولة بالأغذية التي يمكن الوقاية منها.
ابتداءً من 26 يناير 2026، أدى القرار النهائي لإدارة الغذاء والدواء بشأن متطلبات سجلات التتبع الإضافية لبعض الأغذية إلى إنشاء نظام فيدرالي لتتبع الأغذية الملوثة بمسببات الأمراض واستدعائها بسرعة من رفوف التخزين. وبموجب القسم 204(d) من قانون FSMA، سيفرض القرار الجديد على معالجي الأغذية والمورّدين والمصنعين والموزعين وموردي التعبئة وتجار التجزئة جمع نقاط بيانات محددة. سيتيح ذلك للجهات التنظيمية تحديد مصدر التلوث في سلسلة التوريد بدقة والبدء في إجراء الاستدعاء.
ينظم القرار النهائي لتتبع الأغذية، على وجه التحديد، المنتجات الغذائية المدرجة في قائمة تتبع الأغذية (FTL) التابعة لإدارة الغذاء والدواء:
يجب أن تمتثل المزارع التجارية ومرافق تجهيز الأغذية وعمليات تعبئة المواد الغذائية والمطاعم وغيرها من الشركات التي تنظمها إدارة الغذاء والدواء لقانون FSMA. إضافة إلى ذلك، عادة ما تخضع الشركات التي يجب أن تحافظ على أنظمة إدارة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لإنتاج العصائر والمأكولات البحرية لمتطلبات FSMA.
تنظم إدارة الغذاء والدواء حوالي ثلاثة أرباع الإمدادات الغذائية في الولايات المتحدة، بما في ذلك 35000 مزرعة إنتاج و300000 مطعم. ويتم تنظيم الربع المتبقي من خلال مزيج من الوكالات الحكومية والفيدرالية التي تتعاون للمساعدة على الحفاظ على سلامة سلسلة التوريد الغذائي في البلاد. تعمل وزارتا الزراعة والصحة العامة على مستوى الولاية جنبًا إلى جنب مع إدارة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA) والوكالات الفيدرالية الأخرى، حيث تؤدي كل جهة منظمة دورًا مهمًا:
يوفر FSMA إعفاءات لمرافق التصنيع الصغيرة ومقدمي الأغذية المحليين الذين ينتجون ويبيعون الأغذية في مجتمعاتهم. لمساعدة المؤسسات على الامتثال لـ FSMA، تقدم إدارة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة الأمريكية وتحالف سلامة الإنتاج بجامعة كورنيل أيضًا المساعدة الفنية وتدريب FSMA وفرص التعليم والتوعية إلى مجتمع الأعمال الصغيرة.
في إطار تنفيذ FSMA منذ عام 2013، أصدرت إدارة الغذاء والدواء 16 قرارًا نهائيًا يوضح بالتفصيل المتطلبات الخاصة بالأطراف المعنية في الصناعة. تحدد هذه الوثائق التوجيهية للمؤسسات التغييرات التشغيلية المختلفة التي يجب تنفيذها لتظل متوافقة في مجالات محددة، بما في ذلك:
وضع هذا القرار، الذي وضعته إدارة الغذاء والدواء في صيغته النهائية في نوفمبر 2015، إطار اعتماد لاعتماد الجهات الخارجية التي تجري عمليات تدقيق سلامة الأغذية المحلية والمستوردة.
يتطلب هذا القرار، الذي وضعته إدارة الغذاء والدواء في سبتمبر 2015، أن تقوم بعض المرافق الغذائية الخاضعة للوائح الاستهلاك البشري بوضع خطة لسلامة الأغذية واعتماد ممارسات التصنيع الجيدة الحالية (CGMP) وتنفيذ الضوابط الوقائية في FSMA. يتطلب قرار الأغذية البشرية أن يقوم الفرد المؤهل للضوابط الوقائية (PCQI) بتطوير خطة سلامة الأغذية. ولا يشترط أن يكون الفرد المؤهل للضوابط الرقابية معتمدًا من هيئة اعتماد مثل تحالف الضوابط الوقائية لسلامة الأغذية (FSPCA).
يتطلب هذا القرار الذي وضعته إدارة الغذاء والدواء في صيغته النهائية في سبتمبر 2015، أن تقوم بعض مرافق الأعلاف الحيوانية المنظمة بتطوير خطة لسلامة الأغذية واعتماد ممارسات التصنيع الجيدة الحالية (CGMP) وتنفيذ الضوابط الوقائية القائمة على المخاطر.
ابتداءً من 26 يناير 2016، يتطلب هذا القرار من مستوردي الأغذية تقييم مخاطر التلوث الناجم عن مسببات الأمراض بالنسبة إلى منتجاتهم الغذائية ووضع ضوابط وقائية.
ابتداءً من 26 يناير 2016، يحدد هذا القرار النهائي الحد الأدنى من معايير السلامة لإنتاج المنتجات الطازجة، بما في ذلك استخدام محسنات التربة البيولوجية مثل السماد الخام والسماد المستقر. تقدم قواعد سلامة المنتجات التابعة لإدارة الغذاء والدواء أيضًا إعفاءات للمؤسسات الصغيرة التي باعت منتجات يبلغ مجموعها أقل من 500000 دولار أمريكي سنويًا على مدى السنوات الثلاث السابقة لـ "مستخدم نهائي مؤهل". وتتم إحالة هذا المستخدم النهائي إلى البيع المباشر لعميل أو مؤسسة غذائية "تقع في الولاية نفسها أو المحمية الهندية نفسها مثل المزرعة أو لا تزيد على 275 ميلاً من المزرعة".
يفرض هذا القرار النهائي الذي اقتُرح في ديسمبر 2013، على بعض المرافق الغذائية غير الزراعية تطوير خطة دفاع غذائي وتنفيذها.
ابتداءً من 6 يونيو 2016، وحّد هذا القرار النهائي المتطلبات الفيدرالية لتبريد الأغذية وتخزينها في أثناء النقل.
ابتداءً من 5 يوليو 2024، أدى هذا القرار النهائي إلى تحديث معايير الجودة الميكروبية ومتطلبات الاختبار للمياه المستخدمة لري المنتجات في أثناء نموها.
بموجب قانون FSMA القسم 204(d)، يجب على المؤسسات التي تقوم بتصنيع ومعالجة وتعبئة والاحتفاظ بأي عناصر في قائمة تتبع الأغذية جمع عناصر البيانات الرئيسية (KDE) حول أحداث التتبع المهمة (CTE) والاحتفاظ بها في ما تعرفه إدارة الغذاء والدواء على أنه "مسار المزرعة إلى المائدة". تشمل أحداث التتبع المهمة هذه ما يلي:
يجب تخصيص معرّف أو أداة وصف أبجدية رقمية فريدة، يسمى رمز التتبع للدفعة (TLC)، لكل الأغذية في قائمة تتبع الأغذية عندما تتم تعبئتها في البداية كسلع زراعية خام أو يتم استلامها مباشرة من سفينة شحن أو تحويلها إلى غذاء خاضع للوائح تنظيمية. كما يجب تخصيص رمز تتبع للدفعة للأغذية في قائمة تتبع الأغذية التي يتم استلامها من الشركات المعفاة من قواعد FSMA التابعة لإدارة الغذاء والدواء، من قِبل متلقيها من غير المطاعم.
بالنسبة إلى سلسلة بقالة نموذجية مكونة من 15 متجرًا تتلقى ما معدله ثلاث شحنات أسبوعيًا، تقدر الرابطة الوطنية للبقالة أن كل حدث تتبع مهم قد يتطلب 117000 نقطة بيانات سنويًا.
يتطلب القرار النهائي لتتبع الأغذية التابع لإدارة الغذاء والدواء أيضًا من المزارع والمطاعم وضع خطة تتبع. بالنسبة إلى المزارع والمؤسسات الغذائية، يشمل الحد الأدنى من متطلبات معلومات التتبع ما يلي:
إضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات بموجب القسم 204(d) من قانون FSMA الاحتفاظ بنسخ ورقية أو إلكترونية أو حقيقية من خطط التتبع والوثائق الأخرى ذات الصلة.
تصدر المزارع والمؤسسات الغذائية هذه السجلات في غضون 24 ساعة من طلب إدارة الغذاء والدواء. وبالمثل، في حال "تفشي وباء أو حالة استدعاء أو أي تهديد آخر للصحة العامة"، يجب على المؤسسات إنتاج جدول بيانات إلكتروني قابل للفرز يحتوي على "معلومات التتبع ذات الصلة" في غضون 24 ساعة من الطلب.
على موقعها الإلكتروني، تقدم إدارة الغذاء والدواء إرشادات شاملة توضح بالتفصيل كيف يمكن للمؤسسات الوفاء بقرارات تتبع الأغذية وغيرها من متطلبات حفظ السجلات بموجب القرار 204(d) من FSMA. تقدم الوكالة أيضًا جدول بيانات إلكترونيًا قابلاً للتنزيل يمكن أن يساعد المؤسسات على تطوير أنظمة تتبع متوافقة.
تتم مقاضاة الشركات التي لا تمتثل لأحكام منع التلوث الناجم عن مسببات الأمراض الغذائية الواردة في FSMA بموجب قانون الغذاء والدواء ومواد التجميل. في إطار نشر قراراتها بشأن التتبع، أشارت إدارة الغذاء والدواء إلى رغبتها في العمل مع الأطراف المعنية بصناعة الأغذية "للحث على الامتثال الطوعي". ومع ذلك، أشارت الوكالة علنًا إلى أنها قد تتخذ إجراءات إنفاذ معينة لعدم الامتثال لقانون FSMA، مثل:
تساعد شركة IBM المؤسسات على تلبية متطلبات التتبع بموجب القسم 204(d) من FSMA من خلال حلول إدارة الامتثال التي تلبي احتياجات المؤسسات، بغض النظر عن حجمها. وتستخدم هذه الأدوات عقودًا من الخبرة في تطوير برمجيات تتبع الأغذية حتى يتمكن أصحاب المصلحة من ربط سلسلة توريد الأغذية بأكملها.
تساعد الحلول الشاملة لإدارة التتبع والامتثال للقسم 204(d) من قانون FSMA من iFoodDS وIBM المؤسسات على مواجهة تحديات قابلية التشغيل البيني وقابلية التوسع من خلال الخبرة العميقة المبتكرة في مجال صناعة الأغذية والخبرة التنظيمية والتقنية.
بوصفها شبكة تعاونية من المزارعين والمعالجين وتجار الجملة والموزعين والمصنعين وتجار التجزئة، تعزز الشراكة بين IBM وiFoodDS الرؤية والمساءلة بين المؤسسات وشركائها في سلسلة التوريد. يربط هذا الحل المبني على سلسلة IBM® Blockchain، بين المشاركين من خلال سجل مشترك وثابت وغير قابل للتغيير ومشترك لمصدر الطعام وبيانات المعاملات وتفاصيل المعالجة.
إضافة إلى ذلك، تعمل IBM® Consulting بشكل وثيق مع الشركات لمساعدتها على تحديث سلاسل التوريد الخاصة بها ومشهد بياناتها بالكامل. يساعد هذا النهج الشامل المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية الجديدة وتحقيق وفورات في التكاليف وخلق قيمة لعملائها.
اعثر على مزيد من المعلومات حول شراكة IBM وiFoodDS أو IBM Consulting على IBM.com.
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