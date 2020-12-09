تتطلّب التطبيقات كثيفة الحوسبة قدرة عالية على المعالجة والتخزين، وهي قدرات لا تستطيع أجهزة إنترنت الأشياء توفيرها نظرًا إلى كونها غالبًا محدودة الموارد. لذا، يمكن للشركات استخدام المجموعات على الحافة كبيئات ديناميكية وقوية تُمكّن فرق العمليات من تلبية متطلبات التخزين والحوسبة وزمن الانتقال والأداء العالي وعرض النطاق الترددي العالي. وقد تتطلب بعض الخدمات المشتركة المحلية المتوفرة بشكل كبير قابلية التوسع التي صُمِّمت مجموعات Kubernetes لتوفيرها، مثل عمليات نشر السحابة على الحافة.

يمكن أن تشكّل مجموعة الحافة في كثير من الأحيان حدودًا منطقية للموارد داخل الشركة. كما تُعد أجهزة الحافة المتطورة مُكلفة بالنسبة إلى الشركات للاستثمار فيها. ومن الممكن أن تكون العديد من الأجهزة القديمة ذات الوظائف المحددة قد تم نشرها سلفًا وتخصيص ميزانية لها. توفر تقنية مجموعة الحافة للأعمال طريقة لتحديث التطبيقات وتجهيزها للمستقبل باستخدام نهج الحافة الأصلي. ويتم ذلك من خلال توصيل هذه الأجهزة بمجموعة حافة صغيرة الحجم تشغّل حلول إدارة الأجهزة أو منصات إنترنت الأشياء. ومن ثَمَّ، تُدار مجموعة الحافة وتُشغّل مثل أي جهاز حافة آخر.

توفر المجموعات على الحافة المزايا الرئيسية التالية: