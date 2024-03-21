ما المقصود بوحدة الذاكرة المزدوجة المضمنة (DIMM)

تُعد وحدة DIMM نوعًا من وحدات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) تستخدم موصلًا مخصصًا لإضافة عدة شرائح RAM إلى النظام الحاسوبي، مما يساهم في تعزيز أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) ومعدلات نقل البيانات دون زيادة في استهلاك الطاقة. تُستخدم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في أجهزة الكمبيوتر لتخزين البيانات مؤقتًا أثناء تنفيذ العمليات الحاسوبية في الوقت الفعلي. وتحتاج التطبيقات المتطلبة، مثل تحرير الفيديو الرقمي أو ألعاب الإنترنت، إلى كميات كبيرة من RAM. وتؤدي أنظمة الكمبيوتر التي لا تحتوي على ذاكرة RAM كافية إلى بطء الأداء أو انتهاء المهلة الزمنية.

بشكل عام، يُشار إلى أنواع تخزين البيانات السريعة والأعلى تكلفة مثل RAM بمصطلح الذاكرة، بينما يُشار إلى الأجهزة أو المكونات المُخصصة للتخزين الدائم والأقل تكلفة بمصطلح التخزين. وتُستخدم وحدات التخزين في أجهزة الكمبيوتر للاحتفاظ بمعظم البيانات، خاصة الملفات والتطبيقات والمستندات أو الوسائط التي لا تُستخدم في الوقت الحالي. أما الذاكرة، أو RAM، فتُستخدم للوصول إلى البيانات والملفات المطلوبة لإتمام الأنشطة والوظائف الفورية وإدارتها.

وتُعد معظم أنواع RAM ذاكرة متطايرة، ما يعني أنها تحتاج إلى طاقة كهربائية مستمرة للاحتفاظ بالبيانات، وفي حال انقطاع التيار، يتم فقدان جميع البيانات المُخزَّنة. ولهذا السبب، تُستخدم أنواع غير متطايرة من الذاكرة، مثل محركات الأقراص الصلبة ذات الحالة الثابتة (SSD)، للتخزين طويل الأمد، لأنها لا تحتاج إلى طاقة مستمرة للاحتفاظ بالمحتوى.

يوجد نوعان رئيسيان من ذاكرة RAM: ذاكرة الوصول العشوائي الساكنة (SRAM)، وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM). وقد طُوّرت تقنية SRAM في أوائل الستينيات، وهي تستخدم الترانزستورات لتخزين البيانات، مما يجعلها سريعة وفعالة لكنها ضخمة ومكلفة. في المقابل، شكّل عام 1968 نقطة تحول في تاريخ الحوسبة الحديثة، حين ابتكر Robert Dennard، الباحث في IBM، أول شرائح DRAM، والتي طورتها Intel لاحقًا في عام 1970—وهو ابتكار أدى إلى قفزة هائلة في كفاءة RAM لا يزال تأثيرها مستمرًا حتى اليوم. وعلى الرغم من أن خلايا الذاكرة من نوع SRAM لا تزال تُستخدم في بعض التطبيقات المتخصصة، فإن DRAM أصبحت هي المعيار السائد إلى درجة أنها أصبحت مرادفة تقريبًا لذاكرة RAM، مع وجود العديد من الفئات الفرعية المختلفة ضمن شرائح DRAM.