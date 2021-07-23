العلامات
ديف أوبس

ثلاثة اختلافات بين عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع

مجموعة من زميلات العمل يفكرن في المكتب وينظرن إلى الكمبيوتر المحمول

ما الخصائص الرئيسية التي تميز عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع؟

عمليات التطوير هي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تقصير دورة حياة تطوير البرمجيات وتسريع تسليم البرمجيات ذات الجودة الأعلى من خلال كسر الحواجز ووالجمع بين عمل فرق تطوير البرمجيات وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات وأتمتته.

تستخدم هندسة موثوقية الموقع (SRE) هندسة البرمجيات لأتمتة مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات التي عادة ما يتم تنفيذها بواسطة مسؤولي النظام. وتشمل هذه المهام إدارة نظام الإنتاج وإدارة التغيير والاستجابة للحوادث.

هناك بعض أوجه التشابه بين عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع، ولكن هل تعرف ما هي الاختلافات؟ شاهد هذا الفيديو مع Bradley Knapp وهو يشرح:

     

    التطوير والتنفيذ

    تتعلق عمليات التطوير بتطوير المكون الأساسي. بينما هندسة موثوقية الموقع تتعلق بتنفيذ المكون الأساسي. ماذا يعني ذلك؟ دعونا فكر في الأمر بهذه الطريقة.

    تركز فرق عمليات التطوير على التطوير الأساسي. حيث يعملون على منتج أو تطبيق يمثل الحل لمشكلة شخص ما. ويتبعون نهجاً رشيقاً في تطوير البرمجيات يساعدهم على بناء التطبيقات واختبارها ونشرها ومراقبتها بسرعة وجودة وتحكم.

    تنشغل عمليات هندسة موثوقية الموقع بتنفيذ المكون الأساسي، حيث يقدم القائمين عليها تعليقات باستمرار إلى مجموعة تطوير المكون الأساسي تلك قائلين "مرحبًا، لقد صممتم شيئًا، لكنه لا يؤدي وظيفته بالشكل الذي تتوقعونه بالضبط". تستفيد هندسة موثوقية الموقع من بيانات العمليات وهندسة البرمجيات لأتمتة مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات وتسريع تسليم البرمجيات، مع تقليل مخاطر تكنولوجيا المعلومات.

    المهارات

    هناك اختلاف في مجموعات المهارات بين عمليات التطوير وعمليات هندسة موثوقية الموقع. عمليات التطوير المنوطة بتطوير المكون الأساسي يقوم عليها أشخاص يحبون كتابة البرامج، فهم يكتبون تعليمات برمجية ويختبرونها ويدفعونها إلى الإنتاج بهدف الحصول على خط تطبيقات يساعد في حل مشكلة ما.

    تُعدّ اختبارات عمليات هندسة موثوقية الموقع أكثر استقصائية، فالقائمون عليها على استعداد لإجراء التحليل لمعرفة سبب حدوث خطأ ما، حيث يريدون التأكد من عدم استمرار حدوث المشاكل نفسها، هم يسعون إلى أن يكونوا استباقيين في مساعيهم، لا أن يكونوا مجرد رد فعل. كما أنهم يرغبون في أتمتة المهام المتكررة كي يتسنى لهم الابتكار.

    IBM DevOps

    ما المقصود بعمليات التطوير؟

    تشرح Andrea Crawford مفهوم عمليات التطوير، وقيمتها، وكيفية مساهمة الممارسات والأدوات الخاصة بها في المساعدة على نقل التطبيقات عبر مسار تسليم البرمجيات بأكمله؛ بدءًا من الفكرة ووصولًا إلى الإنتاج.
    استكشف عمليات التطوير

    الأتمتة

    في بعض الأحيان، لا يتوفر وقت كافٍ للقيام بكل شيء يدويًا، بغض النظر عن دورك. في بعض الأحيان تحتاج إلى إيجاد طرق لأتمتة الأشياء حتى تتمكن من تركيز وقتك وطاقتك على الابتكار. لست مضطرًا إلى أتمتة كل شيء؛ ولكن، إذا كنت تقوم بالمهمة نفسها مرارًا وتكرارًا، فلماذا لا تستخدم الأتمتة لتقليل الكدح؟ الأتمتة أمر مهم.

    من خلال عمليات التطوير، تتم أتمتة النشر، حيث يضطلع القائمون عليها بأتمتة المهام والميزات. من خلال هندسة موثوقية الموقع، تتم أتمتة التكرارات، حيث أتمتة المهام اليدوية التي يمكن تحويلها إلى مهام برمجية من أجل الحفاظ على بقاء المجموعة في حالة تشغيل وعمل.

    الخطوات التالية

    مؤلف

    Erika LeBris

    Content Director

    AIOps and Network Automation

