التخصيص هو عملية تحويل التكاليف العامة في جميع أنحاء المجموعة. وقد ترغب إحدى الشركات في توزيع التكاليف عبر وحدات الأعمال أو الأقسام. وقد ترغب أخرى في تخصيص تكاليف للمنتجات أو المشروعات فردية. في الأساس، يتعلق النهج الأذكى للتخصيصات بتخصيص التكاليف بشكل صحيح للمجالات التي تحصل على فائدة من تلك التكاليف.
عندما تقوم المجموعات بتخصيص التكاليف، فإنها تحصل على فائدة من التقارير المالية الأكثر دقة التي توضح مستوى أكبر من التفاصيل. ومن خلال تخصيص التكاليف بشكل صحيح، يمكننا رؤية نتائج ربحية حقيقية واتخاذ قرارات إستراتيجية بناء على تلك النتائج.
تمنح هذه النتائج التفصيلية المجموعات القدرة على الإجابة عن أسئلة مثل:
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
هناك أربع عبارات رئيسية مرتبطة بالتخصيصات. وتتمثل في:
كيف تقوم بتنفيذ التخصيص؟ أولاً، تقوم بحساب مبلغ التخصيص. ونحن نستخدم برنامج التشغيل للمساعدة على تحديد النسبة المئوية لتوزيع التكلفة. على سبيل المثال، تمتلك الشركة مكتبًا يضم قسمين مختلفين. يأخذ التخصيص البسيط للغاية التكاليف المكتبية الإجمالية، ويقسمها إلى قسمين، ويخصص قطعة لكل قسم. في هذا المثال، تكون النسبة المئوية للتخصيص هي نصف. وبمجرد تحديد المبلغ، نقوم بنشر قيد دفتر اليومية لنقل المبلغ المخصص إلى الهدف وإزالته من المصدر.
هذا شرح بسيط للغاية للتخصيصات. وفي العالم الحقيقي، تتبع بعض الشركات نهجًا معقدًا في التخصيص.
طلب منا أحد عملاء Revelwood في صناعة الرعاية الصحية إنشاء نموذج تخصيص لبيئة IBM® Planning Analytics الخاصة بهم. وأرادوا تخصيص سلسلة من تكاليف المنتج حسب المنطقة ومجموعات العملاء. وتملك المجموعة فئات متعددة من المنتجات مثل المنتجات التجارية ومنتجات الرعاية الطبية ومنتجات المساعدة الصحية.
لقد تعاملنا مع هذا التحدي من خلال تصميم نموذج تخصيص يمكن إضافته إلى نموذج التخطيط وإعداد التقارير الحالي. ويسمح النموذج الجديد للشركة بحساب النسب المئوية للتخصيص باستخدام سلسلة من الأساليب. وتتضمن هذه الأساليب ما يأتي:
يستخدم نموذج تخصيص Planning Analytics هذا عملية مكونة من خطوتين. أولاً، يحسب النسب المئوية للتخصيص. بعد ذلك، يستخدم النسب المئوية المحسوبة لتخصيص التكاليف حسب الكيان والعميل والمنتج والمنطقة والمزيد. ويوفر النموذج للفريق المالي المرونة اللازمة لاستخدام سلسلة مخصصة من النفقات المستقلة باستخدام مجموعة متنوعة من برامج التشغيل والأساليب. كما يسمح هذا النهج الفريد للفريق بفصل التخصيصات إلى أجزاء وتحليل التفاصيل طوال العملية.
وفر هذا النهج على الأعمال قدرًا كبيرًا من الوقت. قبل Planning Analytics، كانت الشركة تقضي أيامًا في إنشاء حسابات التخصيص في Excel. وباستخدام Planning Analytics، يمكن للشركة الآن إكمال هذه العملية في حوالي أربع دقائق.
هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن التخصيصات ونماذج التخصيص؟ شاهد ندوة Revelwood عبر الإنترنت حول التخصيصات في IBM® Planning Analytics أو اقرأ منشور مدونتنا، نصائح وحيل IBM® Planning Analytics: التخصيصات في IBM® Planning Analytics.
هل تريد معرفة كيف يمكن لـ IBM® Planning Analytics مساعدة عملك؟ قم بزيارة الموقع الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات والوصول إلى إصدار تجريبي مجاني.
هل أنت مستعد لتفعيل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك؟ اكتشف كيف تسهل IBM Cloud وRed Hat تخصيص الذكاء الاصطناعي ونشره وتوسيع نطاقه. كل ذلك في جلسة واحدة. انضم إلى الندوة عبر الإنترنت وابدأ رحلتك نحو النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي.
يوضح هذا التقرير الصادر عن IDC كيف تتعامل المؤسسات مع أصعب تحديات الترحيل السحابي، ويكشف عن الحلول الفعّالة التي أثبتت نجاحها.
استعرض تقرير Magic Quadrant لعام 2024 واكتشف مزودي الأنظمة الذين يدعمون بيئات بيانات عالية الأداء ومهيّأة للحوسبة السحابية الهجينة.
من خلال تطبيق IBM Watson Discovery و watsonx Assistant و watsonx.ai على IBM Cloud، لم تعزز شركة EdTech تجربة عملائها فحسب، بل حققت أيضًا فوائد كبيرة في مجال الأعمال.
اكتشف حلول الترحيل السحابي من IBM المصممة لتبسيط رحلتك إلى التقنية السحابية. تعرّف على أنواع الترحيل المختلفة والاستراتيجيات والمزايا التي تعزز الكفاءة وقابلية التوسع والابتكار.
استكشف الاختلافات الرئيسية بين الحلول السحابية العامة والخاصة والهجينة مع IBM. تعرّف على نموذج السحابة الذي يناسب احتياجات عملك بشكل أفضل لتعزيز المرونة والأمان وقابلية التوسع.
قم بإنشاء حساب IBM Cloud المجاني واحصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا، بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات IBM Watson.
IBM Cloud عبارة عن منصة سحابية للمؤسسات مصممة للصناعات الخاضعة لقيود تنظيمية، وتوفر حلولاً جاهزة للذكاء الاصطناعي وآمنة ومختلطة.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
اكتشف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة باستخدام منصة IBM الآمنة والقابلة للتوسع. ابدأ باستكشاف حلولنا الجاهزة للذكاء الاصطناعي أو أنشئ حسابًا مجانيًا للوصول إلى المنتجات والخدمات المجانية دائمًا.