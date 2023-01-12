العلامات
التخصيص هو عملية تحويل التكاليف العامة في جميع أنحاء المجموعة. وقد ترغب إحدى الشركات في توزيع التكاليف عبر وحدات الأعمال أو الأقسام. وقد ترغب أخرى في تخصيص تكاليف للمنتجات أو المشروعات فردية. في الأساس، يتعلق النهج الأذكى للتخصيصات بتخصيص التكاليف بشكل صحيح للمجالات التي تحصل على فائدة من تلك التكاليف.

عندما تقوم المجموعات بتخصيص التكاليف، فإنها تحصل على فائدة من التقارير المالية الأكثر دقة التي توضح مستوى أكبر من التفاصيل. ومن خلال تخصيص التكاليف بشكل صحيح، يمكننا رؤية نتائج ربحية حقيقية واتخاذ قرارات إستراتيجية بناء على تلك النتائج.

تمنح هذه النتائج التفصيلية المجموعات القدرة على الإجابة عن أسئلة مثل:

  • هل نجني المال من هذا المشروع؟
  • هل يجب أن نتوقف عن بيع هذا المنتج؟
  • ما التغييرات التي يجب أن نجريها؟

أربع عبارات رئيسية في عملية التخصيص

هناك أربع عبارات رئيسية مرتبطة بالتخصيصات. وتتمثل في:

  1. المصدر – المصدر هو ببساطة القيمة الأصلية. وهذه هي القيمة التي سيتم تخصيصها أو نقلها إلى مكان ما.
  2. برنامج التشغيل – هذا هو أساس حسابات التخصيص. ويمكن أن تكون برامج التشغيل عبارة عن دولارات أو وحدات مباعة أو عدد الموظفين وما إلى ذلك. وهذه عناصر ملموسة تُستخدم لتحديد كيفية توزيع تكاليف المصدر.
  3. الهدف – الهدف هو المكان الذي تريد نقل التكلفة إليه. المصدر هو المكان الذي تبدأ منه، والهدف هو المكان الذي يتم النقل إليه.
  4. الإزاحة – عادةً ما تكون الإزاحة قيمة سالبة مرتبطة بهذا الهدف. وتُستخدم لإنشاء إدخال محاسبي متوازن والتأكد من أن النتيجة النهائية هي القيمة الأولية نفسها.
تنفيذ التخصيصات

كيف تقوم بتنفيذ التخصيص؟ أولاً، تقوم بحساب مبلغ التخصيص. ونحن نستخدم برنامج التشغيل للمساعدة على تحديد النسبة المئوية لتوزيع التكلفة. على سبيل المثال، تمتلك الشركة مكتبًا يضم قسمين مختلفين. يأخذ التخصيص البسيط للغاية التكاليف المكتبية الإجمالية، ويقسمها إلى قسمين، ويخصص قطعة لكل قسم. في هذا المثال، تكون النسبة المئوية للتخصيص هي نصف. وبمجرد تحديد المبلغ، نقوم بنشر قيد دفتر اليومية لنقل المبلغ المخصص إلى الهدف وإزالته من المصدر.

هذا شرح بسيط للغاية للتخصيصات. وفي العالم الحقيقي، تتبع بعض الشركات نهجًا معقدًا في التخصيص.

نهج معقد لتخصيص تكاليف المنتج

طلب منا أحد عملاء Revelwood في صناعة الرعاية الصحية إنشاء نموذج تخصيص لبيئة IBM® Planning Analytics الخاصة بهم. وأرادوا تخصيص سلسلة من تكاليف المنتج حسب المنطقة ومجموعات العملاء. وتملك المجموعة فئات متعددة من المنتجات مثل المنتجات التجارية ومنتجات الرعاية الطبية ومنتجات المساعدة الصحية.

لقد تعاملنا مع هذا التحدي من خلال تصميم نموذج تخصيص يمكن إضافته إلى نموذج التخطيط وإعداد التقارير الحالي. ويسمح النموذج الجديد للشركة بحساب النسب المئوية للتخصيص باستخدام سلسلة من الأساليب. وتتضمن هذه الأساليب ما يأتي:

  • استخدام نهج التخصيص القياسي لحساب النسب المئوية عبر برامج التشغيل التي يمكن إعادة تعريفها بسهولة
  • تحديد نسبة ثابتة لمنتج واحد، ثم تخصيص النسبة المتبقية لجميع المنتجات الأخرى
  • تحديد النسب المئوية الثابتة لمجموعات فرعية حالية من المنتجات ثم تخصيص هذه النسب المئوية إلى المنتجات المحددة داخل كل مجموعة فرعية
  • تحديد نسبة مئوية لمجموعة فرعية محددة سابقًا من المنتجات وتخصيصها فقط لتلك المنتجات
  • دمج مجموعات مختلفة من هذه الأساليب

يستخدم نموذج تخصيص Planning Analytics هذا عملية مكونة من خطوتين. أولاً، يحسب النسب المئوية للتخصيص. بعد ذلك، يستخدم النسب المئوية المحسوبة لتخصيص التكاليف حسب الكيان والعميل والمنتج والمنطقة والمزيد. ويوفر النموذج للفريق المالي المرونة اللازمة لاستخدام سلسلة مخصصة من النفقات المستقلة باستخدام مجموعة متنوعة من برامج التشغيل والأساليب. كما يسمح هذا النهج الفريد للفريق بفصل التخصيصات إلى أجزاء وتحليل التفاصيل طوال العملية.

وفر هذا النهج على الأعمال قدرًا كبيرًا من الوقت. قبل Planning Analytics، كانت الشركة تقضي أيامًا في إنشاء حسابات التخصيص في Excel. وباستخدام Planning Analytics، يمكن للشركة الآن إكمال هذه العملية في حوالي أربع دقائق.

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن التخصيصات ونماذج التخصيص؟ شاهد ندوة Revelwood عبر الإنترنت حول التخصيصات في IBM® Planning Analytics أو اقرأ منشور مدونتنا، نصائح وحيل IBM® Planning Analytics: التخصيصات في IBM® Planning Analytics.

هل تريد معرفة كيف يمكن لـ IBM® Planning Analytics مساعدة عملك؟ قم بزيارة الموقع الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات والوصول إلى إصدار تجريبي مجاني.

 

