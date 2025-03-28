قراءة لمدة 5 دقائق
يعود الفضل إلى الحوسبة السحابية في زيادة القدرة التنافسية من خلال توفير التكاليف، وزيادة السلاسة، والمرونة، والاستخدام الأمثل للموارد. وباعتبارها تقنية، تمثل الحوسبة السحابية أكثر بكثير من مجموع عناصرها. أنها تفتح الطريق للتقنيات السحابية الأصلية وتدعم طرق عمل أكثر كفاءة، وتمكن القدرات الناشئة في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
سنتناول فيما يلي كيفية توظيف المؤسسات للحوسبة السحابية من أجل تعزيز قيمة الأعمال.
توفر البنية التحتية كخدمة الحوسبة الأساسية والشبكة وموارد التخزين للمستهلكين عند الطلب عبر الإنترنت وعلى أساس الدفع حسب الاستخدام. يتيح استخدام البنية التحتية للتقنية السحابية بنظام الدفع حسب الاستخدام للشركات توفير تكاليف الحصول على البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها وإدارتها وصيانتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى السحابة بسهولة. يقدم معظم مزودي الخدمة السحابية الرئيسيين — بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud و ®IBM Cloud و Microsoft Azure — خدمة IaaS مع خدمات الحوسبة السحابية.
توفر المنصة كخدمة (PaaS) للعملاء منصة سحابية كاملة—أجهزة وبرمجيات وبنية تحتية—لتطوير وتشغيل وإدارة التطبيقات دون تكلفة وتعقيد وعدم مرونة بناء وصيانة تلك المنصة محليًا. قد تتجه المؤسسات إلى المنصة كخدمة (PaaS) لنفس الأسباب التي تجعلها تتطلع إلى البنية التحتية كخدمة. إنها ترغب في زيادة سرعة التطوير على منصة جاهزة للاستخدام، ونشر التطبيقات بنموذج تسعير يمكن توقعه ومنخفض التكلفة.
على الرغم من أن البرمجيات كخدمة (SaaS) تشبه استخدامات IaaS وPaaS الموضحة مسبقًا، إلا أنها تستحق الذكر في الواقع بسبب التغيير الذي لا يمكن إنكاره الذي أحدثه هذا النموذج في طريقة استخدام الشركات للبرامج. توفر SaaS الوصول إلى البرامج عبر الإنترنت من خلال اشتراك، بدلاً من اضطرار فرق تقنية المعلومات إلى شرائها وتثبيتها على أنظمة فردية.
يتيح مزودو البرمجيات كخدمة (SaaS)، مثل شركة Salesforce، إمكانية الوصول إلى البرامج من أي مكان وفي أي وقت، طالما كان هناك اتصال بالإنترنت. وقد أتاحت هذه الأدوات إمكانية الوصول إلى أدوات وإمكانات أكثر تقدمًا مثل الأتمتة، وتحسين سير العمل، والتعاون الآني في مواقع مختلفة.
التقنية السحابية الهجينة هي بيئة حوسبة تربط بين خدمات التقنية السحابية الخاصة بالشركة وخدمات التقنية السحابية العامة في بنية تحتية مرنة واحدة لتشغيل التطبيقات المهمة وأحمال التشغيل.
إن هذا المزيج الفريد من موارد التقنية السحابية العامة والخاصة يسهل تحديد التقنية السحابية لكل تطبيق أو أحمال التشغيل. ثم نقل أحمال التشغيل بحرية بين تقنيتين سحابيتين مع تغير الظروف. باستخدام البنية التحتية للتقنية السحابية الهجينة، تتحقق أهداف العمل بطريقة أكثر فعالية وأقل تكلفة من تحقيقها باستخدام تقنية سحابية عامة أو خاصة وحدها.
يقدم فيديو "شرح التقنية السحابية الهجينة" مناقشة أكثر تفصيلاً لبيئة الحوسبة:
تأخذ السحابة متعددة الأمور خطوة إلى الأمام وتسمح للمؤسسات باستخدام سحابتين أو أكثر من مزودي سحابة مختلفين. يمكن أن يتضمن هذا النوع من الحوسبة السحابية أي مزيج من موارد IaaS أو PaaS أو SaaS. باستخدام السحابة المتعددة، يمكن تشغيل أحمال التشغيل في بيئات سحابة مختلفة لتتناسب مع الاحتياجات الفريدة. وهذا يعني أيضًا أنه يمكن للشركات تجنب الاحتكار لمنتج معين.
لمعرفة المزيد عن كيفية المقارنة بين هذه الخيارات، انظر "التقنية السحابية الموزعة مقابل التقنية السحابية الهجينة مقابل التقنية السحابية المتعددة مقابل حوسبة الحافة."
تُعد من أفضل حالات استخدام السحابة هي استخدامها كبيئة تطوير برمجيات. يمكن لفرق عمليات التطوير تشغيل بيئات التطوير والاختبار والإنتاج المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة بسرعة. يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوفير المؤتمت للأجهزة المادية و الأجهزة الافتراضية.
لإجراء الاختبار والتطوير داخل الشركة، يجب على المؤسسات توفير ميزانية وإعداد بيئة اختبار باستخدام أصول مادية. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تثبيت وتكوين منصة التطوير. يمكن أن يؤدي كل ذلك في كثير من الأحيان إلى إطالة الوقت الذي يستغرقه المشروع ليكتمل وتمديد المراحل الرئيسية. تعمل الحوسبة السحابية على تسريع هذه العملية من خلال توفير أدوات التطوير المستندة إلى السحابة التي تجعل إنشاء التطبيقات والبرامج أسرع وأسهل وأقل تكلفة.
تتمثل إحدى أهم ميزات الحوسبة السحابية في كيفية تسهيل عمليات التطوير، ومسارات CI/CD، والتطورات الأساسية في التقنية السحابية الأصلية (على سبيل المثال، الخدمات المصغرة، وخدمات بدون خادم، والنقل بالحاويات). وقد أدت هذه التقنية إلى تسريع الوتيرة والابتكار، ولكنها تتطلب أيضًا بنية تحتية سحابة ذاتية الاستدامة لدعم مئات الخدمات.
من خلال استخدام إمكانات الحوسبة التي توفرها الحوسبة السحابية، يمكن للشركات الحصول على الرؤى القوية وتحسين عمليات الأعمال من خلال تحليلات البيانات الكبيرة.
هناك كم هائل من البيانات التي يتم جمعها كل يوم من نقاط النهاية وتطبيقات السحابة الخاصة بالشركة إلى جانب المستخدمين الذين يتفاعلون معها. تتيح الحوسبة السحابية للمؤسسات إمكانية التعمق في الكميات الهائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة المتاحة للاستفادة من ميزة استخراج قيمة الأعمال.
يستخرج تجار التجزئة والموردون الآن المعلومات المستمدة من أنماط شراء المستهلكين؛ لتوجيه حملاتهم الإعلانية والتسويقية إلى شريحة معينة من السكان. وتوفر منصات التواصل الاجتماعي أساس تحليلات الأنماط السلوكية التي تستخدمها المؤسسات لاستخلاص معلومات ذات مغزى. كما أن مثل هذه الشركات وغيرها قادرة أيضًا على تسخير معارف أعمق من خلال التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي، وهما إمكانيتان وفرتهما الحوسبة السحابية.
تعرف على المزيد عن تعقيدات هذه التقنيات من خلال قراءة "الذكاء الاصطناعي مقابل التعلم الآلي مقابل التعلم العميق مقابل الشبكة العصبية".
يتيح تخزين البيانات على السحابة إمكانية حفظ الملفات تلقائيًا في السحابة ومن ثم يمكن الوصول إليها وتخزينها واسترجاعها من أي جهاز متصل بالإنترنت. ويمكن للمؤسسات، بدلاً من إنشاء مراكز البيانات المخصصة للتخزين والاحتفاظ بها، الدفع مقابل مساحة التخزين السحابي التي تستهلكها بالفعل فقط. ويمكنها القيام بذلك دون القلق من الإشراف على أعمال الصيانة اليومية للبنية التحتية المخصصة للتخزين. وتتمثل النتائج في الحصول على بيئة تخزين بيانات تتميز بالتوافر والسرعة وقابلية التوسع والأمن.
في الحالات التي تكون فيها اللوائح والمخاوف المتعلقة بالبيانات الحساسة حاضرة بقوة، يمكن للمؤسسات تخزين البيانات إما داخل أو خارج أماكن العمل، أو في نموذج سحابة خاصة أو هجينة، لمزيد من الأمان.
هناك ميزة أخرى مستمدة من استخدام التقنية السحابية وهي كفاءة تكلفة حل التعافي من الكوارث (DR) الذي يوفر استردادًا أسرع من شبكة من المواقع الفعلية المختلفة بتكلفة أقل من موقع التعافي من الكوارث التقليدي.
يمكن أن يكون إنشاء موقع مخصص للتعافي من الكوارث واختبار خطة استمرارية الأعمال مهمة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً مع وجود أصول ثابتة. ومع ذلك، عندما يتم إنشاؤه في السحابة يمكن للمؤسسات تكرار موقع الإنتاج الخاص بهم وتكرار البيانات وإعدادات التكوين باستمرار، مما يوفر الكثير من الوقت والموارد.
وبالمثل، لطالما كانت عملية النسخ الاحتياطي للبيانات عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً. وعلى الرغم من أن النسخ الاحتياطي المستند إلى السحابة ليس حلاً سحرياً، إلا أنه بالتأكيد بعيد كل البعد عما كان عليه الوضع في السابق. يمكن للمؤسسات الآن إرسال البيانات تلقائيًا إلى أي موقع مع ضمان عدم وجود مشكلات تتعلق بالأمن أو التوافر أو السعة.
على الرغم من أن هذه الاستخدامات السبعة للحوسبة السحابية ليست شاملة لكل شيء، إلا أنها تُظهر الحوافز الواضحة لاستخدام السحابة لزيادة مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تحليلات البيانات الكبيرة والحوسبة على الأجهزة المحمولة والتقنيات الناشئة.
تقدم IBM Cloud المنصة السحابية العامة الأكثر انفتاحًا وأمانًا للأعمال، وهي منصة سحابية متعددة هجينة من الجيل التالي، وتوفر قدرات متقدمة للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الخبرة المؤسسية العميقة على مستوى 20 مجالاً. توفر حلول السحابة الهجينة IBM Cloud المرونة وقابلية النقل لكل من التطبيقات والبيانات. ®Linux و Kubernetes، والحاويات تدعم حزمة هذه السحابة الهجينة وتتحد مع ®RedHat® OpenShift لإنشاء منصة مشتركة تربط بين الموارد المحلية والموارد على السحابة.
تعرف كيف يمكن لحلول IBM Cloud أن تساعد مؤسستك في المجالات التالية:
للبدء، سجل للحصول على IBMid وأنشئ حسابك على IBM Cloud.
اشترِك في رسالة Think الإخبارية