ما المقصود بقواعد العمل؟

توجه قواعد العمل عملية إتخاذ القرارات اليومية داخل الشركات من خلال تحديد العلاقات بين الأشياء، مثل أسماء العملاء وطلباتهم المقابلة.
يتيح تحويل الأنشطة التجارية لمؤسسة إلى منطق تجاري ملموس لمحترفي البرمجيات ومحللي الأعمال تطبيق هذه القواعد ضمن أدوات سير العمل أو التطبيقات الأخرى لتمكين أتمتة العمليات. وبدونها، يمكن أن يصبح تحديث العمليات أكثر صعوبة واستهلاكًا للوقت، وقد تصبح المستندات عرضة للمزيد من الأخطاء البشرية والتناقضات. من خلال تطبيق قواعد العمل على مستوى المؤسسة، يمكن للشركة توفير الوقت والمال عن طريق تبسيط العمل لأصحاب المصلحة المناسبين وتقليل الهدر في الجهود.
قد يخلط البعض بين مصطلحي قواعد العمل ومتطلبات العمل، لكنهما مختلفان ومتمايزان. ولذلك، تجدر الإشارة إلى كيفية استخدامهما في بيئات الأعمال.
توفر قواعد العمل الأساس لأنظمة الأتمتة عن طريق أخذ المعلومات الموثقة أو غير الموثقة، ثم تحول هذه المعلومات إلى عبارات شرطية. على سبيل المثال، عند إجراء أمر شراء ، قد تكون هناك عملية موافقة مختلفة بناءً على التكلفة. الأدوات والخدمات التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف دولار تحتاج إلى موافقة المدير، ولكن مع ارتفاع التكاليف، قد تتطلب موافقة الإدارة العليا. تُضفي قواعد العمل طابعًا رسميًّا على هذه العملية عن طريق وضع حدود أو عتبات تحدد متى تُرسَل الفواتير إلى الإدارة العليا ومتى تُحال إلى المديرين المباشرين. ويتم تطبيق العبارات الشرطية، مثل هذه، عبر العديد من عمليات الأعمال.
تحدد متطلبات العمل معايير نجاح مشروع ما، وذلك من خلال تحديد المهام والموارد اللازمة لإكمال المشروع، وبإمكان الفرق أن ترى بوضوح أكبر الثغرات والعوائق التي تحول دون تحقيق هدفها. يتم تنفيذ هذا التمرين في بداية مشروع تجاري لتحديد التوقعات بين أصحاب المصلحة ومعالجة أي احتياجات إضافية لإكمال المشروع.
يمكن تصنيف قواعد العمل بعدة طرق، ويمكن أن تختلف في تصنيفها اعتمادًا على مصدر المعلومات. ومع ذلك، وبغض النظر عن تصنيفها، يتم التعبير عن قواعد العمل عادةً باستخدام وحدات التأهيل المنطقية الرسمية، مثل: "إذا-حينئذٍ" (IF-THEN)، و"إذا-وإلا" (IF-ELSE)، و"فقط إذا" (ONLY IF)، و"عندما" (WHEN)، وغيرها. يُستخدم هذا التركيب اللغوي عبر أنواع قواعد العمل المختلفة التالية:
هذه الأنواع من القواعد هي الأساس لمحركات القواعد، مما يسمح للمؤسسات بأتمتة قرارات الأعمال لتسريع العمليات المختلفة، مثل طلبات العملاء والشحن. فهي تعزز عمليات الأعمال من خلال توفير إرشادات حول متى يجب بدء هذه العمليات أو إيقافها أو تغييرها من أجل تطبيق السياسات بشكل متسق في جميع أنحاء الشركة.
تُستَخدَم قواعد العمل لحالات استخدام مختلفة، والتي يمكن أن تستند إلى قيود داخلية أو خارجية. بعض هذه القواعد تشمل:
يمكن أن تحقق قواعد العمل العديد من الفوائد للمؤسسات، مما يبسِّط العمليات التجارية ويخفض النفقات.
يمكن أن تساعد عملية التعدين والتحليلات التجارية الأخرى في تحديد المجالات التي يمكن تطبيق قواعد العمل فيها داخل شركتك للاستفادة من هذه المزايا.
لمساعدة المؤسسات على البقاء متجاوبة ومتبعة للأسلوب الرشيق، تتيح برامج أتمتة عمليات إتخاذ القرار إمكانية إدارة قواعد العمل بشكل مستقل عن عمليات الحوسبة التجارية الأخرى. على وجه الخصوص، يمكن لأنظمة إدارة قواعد العمل أتمتة إنشاء وتنفيذ منطق الأعمال في آنيًّا دون الاعتماد على تطبيقات وعمليات أخرى. ونتيجة لذلك، يمكن بسهولة مشاركة مستودع واحد لمنطق القرار عبر المؤسسة بأكملها.
تسمح الأدوات المشتركة لتعريف وإدارة منطق القرار وبيئة وقت التشغيل المشتركة لكل من المطورين وأصحاب المصلحة ذوي الخلفيات التقنية الأقل بتنفيذ وتغيير عمليات صناعة القرار المؤتمتة بكفاءة. كما أنها تتيح لمجموعات القواعد المعقدة أن تُنفَّذ بشكل متسق عبر البيئات الكبيرة.
يعمل محرك قواعد العمل على تحويل قاعدة أو أكثر من قواعد العمل إلى منطق عمل يعمل في بيئة إنتاج وقت التشغيل. اليوم، يتم دمج معظم محركات قواعد العمل في حلول أنظمة إدارة قواعد العمل الحديثة (BRMS) الكاملة النطاق والتي يمكن دمجها في البنى القائمة على الخدمات أو الخدمات المصغرة. غالبا ما تستخدم أنظمة إدارة قواعد العمل الحديثة التعلم الآلي أو أنظمة خبراء قائمة على القواعد لتحسين صناعة القرار، وتحسين تجربة العملاء، وتيسير سير العمليات بسلاسة أكبر.
