ما المقصود بقواعد العمل؟

قد يخلط البعض بين مصطلحي قواعد العمل ومتطلبات العمل، لكنهما مختلفان ومتمايزان. ولذلك، تجدر الإشارة إلى كيفية استخدامهما في بيئات الأعمال.

توفر قواعد العمل الأساس لأنظمة الأتمتة عن طريق أخذ المعلومات الموثقة أو غير الموثقة، ثم تحول هذه المعلومات إلى عبارات شرطية. على سبيل المثال، عند إجراء أمر شراء ، قد تكون هناك عملية موافقة مختلفة بناءً على التكلفة. الأدوات والخدمات التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف دولار تحتاج إلى موافقة المدير، ولكن مع ارتفاع التكاليف، قد تتطلب موافقة الإدارة العليا. تُضفي قواعد العمل طابعًا رسميًّا على هذه العملية عن طريق وضع حدود أو عتبات تحدد متى تُرسَل الفواتير إلى الإدارة العليا ومتى تُحال إلى المديرين المباشرين. ويتم تطبيق العبارات الشرطية، مثل هذه، عبر العديد من عمليات الأعمال.

تحدد متطلبات العمل معايير نجاح مشروع ما، وذلك من خلال تحديد المهام والموارد اللازمة لإكمال المشروع، وبإمكان الفرق أن ترى بوضوح أكبر الثغرات والعوائق التي تحول دون تحقيق هدفها. يتم تنفيذ هذا التمرين في بداية مشروع تجاري لتحديد التوقعات بين أصحاب المصلحة ومعالجة أي احتياجات إضافية لإكمال المشروع.