ما الفرق بين سلسلة الكتل وقاعدة البيانات؟

إذا كنت على دراية بالعملات المشفرة، فمن المحتمل أنك على دراية بسلسلة الكتل. سلسلة الكتل هي التقنية الأساسية التي تضمن دقة المعاملات وشفافيتها وعدم قابليتها للتغيير. لماذا تُعدّ هذه التقنية مهمة؟ عندما تعمل عبر عدد كبير من الأطراف المعنية، هناك دائمًا وجود أساسي لعدم الاتساق. حتى لو كنت تثق تمامًا بالشخص الآخر، فلا يمكن تجنب الخطأ البشري.
فلنلقِ نظرة على مثال سريع. إذا كنت ذاهبًا لمقابلة صديق لتناول العشاء ولم يتم تحديث ساعته للتوقيت الصيفي، فقد كان ذلك حادثًا عرضيًا، لكنه لم يقلل من تأخره. تعمل تقنية سلسلة الكتل بطريقة مشابهة للساعة على هاتفك الخلوي التي تقوم بهذا التصحيح تلقائيًا، ولكن بدلًا من أن يأتي الوقت من صانع قرار مركزي واحد، يتم التوصل إليه من خلال تصويت الأغلبية من قِبل جميع المشاركين على الشبكة.
الفرق الأساسي بين سلسلة الكتل وقاعدة البيانات هو المركزية. في حين أن جميع السجلات المؤمنة على قاعدة بيانات تكون مركزية، فإن كل مشارك في سلسلة الكتل لديه نسخة مؤمنة من جميع السجلات وجميع التغييرات حتى يتمكن كل مستخدم من عرض مصدر البيانات. ويتجلى الأمر الأكثر إبهارًا عندما يكون هناك عدم اتساق، نظرًا لأن كل مشارك يحتفظ بنسخة من السجلات، فإن تقنية سلسلة الكتل ستحدد على الفور أي معلومات غير موثوقة وتصححها. ستقوم ساعة صديقك على الفور بالتصحيح الذاتي للتوقيت الصيفي، حتى لو قام شخص آخر بتغيير الوقت بشكل خبيث حتى يتأخر، فسيتم التحقق من الوقت على الفور مقابل جميع المشاركين وتصحيحه.
عندما تتمكن البيانات من التعرف على نفسها وتصحيح نفسها تلقائيًا استنادًا إلى منطق الأعمال المشفر (العقود الذكية) والإجماع، يكون المشاركون قادرين على الثقة بها بشكل جوهري. عندما تعمل شركتان معًا، فمن النادر جدًا أن تشاركا قاعدة بيانات واحدة بمجموعة واحدة من السجلات، لأن قاعدة البيانات يتم صيانتها وتحديثها بواسطة مسؤول قاعدة البيانات (DBA). بتلقي مسؤول قاعدة البيانات أجره من إحدى الشركتين، وبالتالي لديه مصلحة في نجاح تلك الشركة وليس بالضرورة في نجاح الشركة الأخرى. وإذا رغب في إجراء تعديل يعود بالنفع على شركته، فلن تعرف الشركة الأخرى بذلك أبدًا. وبشكل أكثر خطورة، إذا قرر منافس دفع أجر مسؤول قاعدة البيانات، فيمكنه إجراء أي تغيير يريده على قاعدة البيانات دون أن يعلم أيٌّ من المشاركين بذلك.
عندما يتم دمج تقنية سلسلة الكتل في عملية البيانات، تتم إزالة نقطة الفشل الوحيدة، وهي في هذه الحالة مسؤول قاعدة البيانات، ويُضمن أنه إذا قام أحد المشاركين بإجراء تعديل، يتم تصحيحه فورًا من قِبل المشاركين الآخرين. وبعد أن تصحح البيانات نفسها، ستشير السجلات غير القابلة للتغيير أيضًا إلى أي مشارك حاول إجراء التعديل. ومع تأمين عملية البيانات، يمكن للشركة أن تثق ليس فقط بالبيانات المشتركة بين الشركات التي تعمل معها، بل وحتى بالبيانات المشتركة من المنافسين. على سبيل المثال، إذا كانت شركتا Samsung وApple تتشاركان تقنية مع بعضهما، فيمكن أن تثق Samsung بأن Apple قد دفعت ثمن التقنية ويمكن أن تثق Apple بأن Samsung قد سلمتها التقنية.
تحدث أمور مثيرة للاهتمام عندما يمكن للمنافسين الثقة بالبيانات المشتركة، إذ تتيح فرصًا لمزيد من المشاركين ضمن القطاع للانضمام إلى شبكة سلسلة الكتل وزيادة الرؤية في البيانات. وتوسيعًا للمثال السابق، إذا كانت شركتا Samsung وApple تتشاركان تقنية والبيانات على شبكة سلسلة كتل، وانضمت شركة نقل إلى الشبكة، فإن البيانات التي تريد شركة النقل أن تشاركها على الشبكة يمكن لكلٍّ من المشاركين الآخرين الوصول إليها على الفور ومن ثم نسخها إلى سجلاتهم. وفي أي وقت يقوم فيه أحد المشاركين بإجراء تغيير، يتم التحقق من صحة إصدار جديد من السجل من قِبل جميع المشاركين. وفي هذه الحالة، يمكن لشركة Apple تتبع الشحنة من مصنع Samsung إلى مركز تصنيع Apple.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تمت إضافة أحد البنوك إلى الشبكة، فيمكن تفعيل الدفع للبنك ولكل مشارك بعد إجراء معاملة تلقائيًا عند استيفاء شرط في البيانات، ولأن هذه البيانات مؤمنة وموثقة لدى جميع المشاركين، فلا يمكن لأي مشارك واحد أن يقوم بتغيير البيانات بشكل احتيالي أو عرضي لتلبية المُشغِّل الشرطي داخل البيانات.
