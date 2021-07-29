تتولى أجهزة إنترنت الأشياء تتبع حالة سلامة الآلات المهمة وصيانتها. من المحركات إلى المصاعد، توفر سلسلة الكتل دفتر حسابات غير قابل للتلاعب يحتوي على بيانات التشغيل والصيانة الناتجة عن ذلك.



يمكن لشركاء الإصلاح من الأطراف الثالثة مراقبة بيانات سلسلة الكتل للصيانة الوقائية وتسجيل عملهم مرة أخرى مباشرة على سلسلة الكتل. يمكن أيضا مشاركة السجلات التشغيلية مع الجهات الحكومية للتحقق من الامتثال.