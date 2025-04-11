ما المقصود باختبار التحمل المصرفي؟

في أثناء الأزمات المالية، تواجه البنوك الموسعة خطر أن ينقص رأس المال إذا لم تُدر المخاطر بحكمة وتحافظ على احتياطيات نقدية كافية. يمكن أن يخلق تعثّر بنك ذي حجم كبير تأثيرًا متسلسلاً في الأنظمة المالية القومية والعالمية، ما يؤدي إلى أضرار مضاعفة—ويؤكد جميع ذلك على الأهمية الحاسمة لاختبارات الضغط على البنوك.

تُعد اختبارات التحمل المصرفي جزءًا من منهجية أوسع لاختبار التحمل تُستخدم في القطاع المالي لتقييم مرونة العديد من أنواع الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات، وأنواع أخرى من المؤسسات المالية، مثل صناديق التحوط. ونظرًا إلى أن البنوك، وخاصة الكبيرة منها، من المرجح أن تمتلك تأثيرًا كبيرًا في الأنظمة المالية الأوسع، فمن الضروري بشكل خاص التأكد من استعداد البنك للاستجابة لمختلف الضغوط المحتملة.

بينما ثمة العديد من الطرق لإجراء اختبار التحمل المصرفي، عادةً ما تتضمن العملية نمذجة الأرباح والخسائر والمخاطر المتوقعة لإنشاء توقع مالي. تنشئ البنوك، مثل معظم الشركات، بالفعل هذه التوقعات كجزء من عمليات إدارة المخاطر وإدارة الثغرات الأمنية لديها ولتوجيه اتخاذ القرارات على المدى القصير والطويل.

مع ذلك، بالنسبة إلى اختبار التحمل، يُعد المحللون توقعات خاصة استنادًا إلى التأثير المفترض لبعض السيناريوهات السلبية المحتملة، مثل:

زيادة معدلات البطالة إلى X% في عام معين

انخفاض في أسواق الأسهم بأكبر من Y% في عام معين

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة Z% في عام معين

زيادة أسعار الفائدة إلى A% أو B% أو C% أو غيرها

زيادة غير متوقعة في العقود المغلقة بنسبة Q%

ارتفاع حاد في أسعار النفط أو الغاز أو موارد الطاقة الأخرى