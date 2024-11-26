ما مدى ذكاء الآلة؟ الذكاء الاصطناعي يتفوق في الألعاب، لكنه يفشل في أبسط اختبارات الواقع

وإن الاكتشاف القائل بأن أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطورًا اليوم قادرة على اجتياز الاختبارات دون فهم حقيقي يمس جوهر النقاش المحتدم الذي يستهلك عاصمة التكنولوجيا (وادي السيليكون) حاليًا: هل الذكاء الاصطناعي العام قريب جدًا أم لا يزال بعيد المنال جوهريًا؟.

أصبح السباق نحو تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI) أحد أكثر المناقشات إثارة للجدل في مجال التكنولوجيا، مما يسلط الضوء على تعمق الخلاف بين المتفائلين والمشككين. وفي قاعات الاجتماعات ومختبرات الأبحاث في جميع أنحاء وادي السيليكون، تتمحور المحادثات بشكل متزايد ليس فقط حول ما إذا كانت الآلات ستضاهي قدرات الإنسان المعرفية، بل أيضًا حول متى سيحدث ذلك.

أدى الجدول الزمني لتطوير الذكاء الاصطناعي العام إلى تقسيم مجتمع الذكاء الاصطناعي إلى معسكرين متميزين. فمن ناحية يقف المتفائلون بالتقنية، الذين ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي العام على أنه إنجاز وشيك يمكن أن يعيد تشكيل الحضارة خلال حياتنا. وعلى الجانب الآخر هناك الواقعيون، الذين يحذرون من أننا قد نكون على بُعد عقود من الزمن من الآلات التي تفكر حقًا مثل البشر.

وهذا الخلاف الجوهري حول جداول الذكاء الاصطناعي العام ليس مجرد أمر أكاديمي - بل يشكل أولويات البحث وقرارات الاستثمار والنقاشات السياسية حول سلامة وتنظيم الذكاء الاصطناعي. ومع تدفق مليارات الدولارات في البحث وتطوير الذكاء الاصطناعي العام، تستمر مخاطر هذا النقاش في الارتفاع.

بينما اقترح بعض قادة التكنولوجيا البارزين مثل Sam Altman من OpenAI أن الذكاء الاصطناعي العام، أي أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها مجاراة أو تجاوز مستوى الإدراك البشري في جميع المهام تقريبًا، قد تصل خلال سنوات، يقدم Smolinski من IBM رؤية أكثر تشككًا. وهو يزعم أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية، ولا سيما النماذج اللغوية الكبيرة، تقتصر بشكل أساسي على مطابقة الأنماط بدلاً من التفكير الفعلي.

بدلاً من أن نكون على أعتاب الذكاء المشابه للذكاء البشري، يشير Smolinski إلى أننا "ربما بعيدين جدًا" عندما يتعلق الأمر بالهندسة المعمارية اللازمة للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام الحقيقي (AGI). وكما يقول مباشرة: "أود أن أميز بين الذكاء الاصطناعي المفيد في حل مشاكل محددة عن الذكاء الاصطناعي العام... وعندما أفكر في وجود نظام يعمل مثل الإنسان، ولديه نفس نوع عمليات التفكير التي يقوم بها الإنسان، أو حل المشكلات... أُدرك أننا على بُعد سنوات عديدة من ذلك. وقد لا نصل إلى هناك أبدًا".

يقوم Smolinski بتقسيم قدرات الذكاء الاصطناعي إلى فئات واضحة تخدم كل منها أغراضًا مختلفة. فمن ناحية، لديك نماذج لغوية كبيرة حديثة شبيهة بالذكاء الاصطناعي ممتازة في التعرف على الأنماط، مثل رؤية أوجه التشابه والاتجاهات في البيانات. وعلى العكس من ذلك، لديك أنظمة تقليدية قائمة على القواعد يمكنها اتباع خطوات منطقية. ويوضح أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في تحسين أي من النوعين، بل في اكتشاف كيفية الجمع بينهما بشكل فعال.

يقترح Smolinski أن الذكاء الاصطناعي العصبي الرمزي قد يوفر أحد المسارات للمضي قدمًا. ويحاول هذا الفرع من الذكاء الاصطناعي دمج الشبكات العصبية مع التفكير الرمزي، على الرغم من أن إمكاناته النهائية لا تزال غير واضحة. ويمكن لهذه الأنظمة الهجينة التعلم من البيانات غير المنسقة وتطبيق القواعد المنطقية. وتساعد هذه الطبيعة المزدوجة الآلات على التعامل مع التحديات المعقدة، بدءًا من تحليل اللغة الطبيعية وحتى حل المشكلات في البيئات الديناميكية مع توفير تفسيرات أكثر وضوحًا لقراراتها.

قال: "أعتقد أنه يظهر أكبر قدر من الأمل للذكاء الحقيقي".