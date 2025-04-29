تعرف على نماذج قواعد البيانات الكبيرة (LDMs)، تقنية (الذكاء الاصطناعي) الجديدة المهيمنة

بينما تستكشف العديد من الشركات نماذج قواعد البيانات الكبيرة كإثبات للمفهوم، تستخدم بعض المؤسسات في مجالات التأمين والبيع بالتجزئة هذه الأدوات بالفعل لتسريع عملية استخراج القيمة من قواعد بياناتها.

يستخدم Thomas Baumann، المروج التقني للبيانات في شركة Swiss Mobiliar، أقدم شركة تأمين في سويسرا، SQL DI من IBM في عدة مجالات عبر الشركة. بدأ Baumann باستخدام SQL DI لمساعدة الشركة على تصميم عروض أسعار التأمين على السيارات بشكل أفضل بهدف زيادة المبيعات. عند تفاعل أحد مندوبي المبيعات مع حامل بوليصة تأمين جديد محتمل، يمكنه إدخال سعر، وسيستخرج نموذج قواعد البيانات الكبيرة الحالات السابقة الأكثر تشابهًا لتحديد احتمالية قبول العميل للسعر.

يقول Baumann في مقابلة مع IBM Think: "بعد ذلك، يمكن للمستخدم تغيير بعض المعلمات، مثل تقليل الخصومات أو تقديم خصم أكبر، ثم يعيد حساب الاحتمالات الجديدة لمعرفة مدى احتمالية النجاح. لقد أصبحت عروض الأسعار أكثر تطورًا وتخصيصًا للعملاء الأفراد أكثر من أي وقت مضى".

باستخدام SQL DI من IBM لمنتج تأمين السيارات من Swiss Mobiliar، دربت الشركة النموذج باستخدام حوالي 15 مليون سجل لبيانات عروض أسعار تأمين السيارات، حيث يحتوي كل سجل على عدة عشرات من السمات لكل سجل، مثل البيانات الديموغرافية وبيانات السيارة والسعر. يقول Baumann إن موظفي المبيعات وجدوا أن بإمكانهم تقديم عروض أسعار أكثر علمية من خلال التحقق من مختلف احتمالات عروض الأسعار المقترحة قبل اختيار واحد منها.

ونتيجة لذلك، حسنوا معدل إتمام صفقات مبيعات التأمين بنسبة 7% خلال ستة أشهر—وهو تحسن يقول Baumann إنه كان سيستغرق حوالي عامين من دون استخدام نماذج قواعد البيانات الكبيرة. وبناءً على نجاح هذه التجربة، تستخدم Swiss Mobiliar الآن نماذج قواعد البيانات الكبيرة لجميع منتجاتها التأمينية (باستثناء التأمين على الحياة)، بدءًا من التأمين على المباني وحتى التأمين على المنازل.

يقول Baumann: "أهم ميزتين من مزايا SQL DI هما أنه سريع جدًا في تحويل الأفكار إلى مرحلة ما قبل الإنتاج. كما أنك لست بحاجة إلى نقل البيانات من منصة إلى أخرى."

وإلى جانب قطاع التأمين، يعمل فريق SQL DI من IBM أيضًا مع العديد من تجار التجزئة للمواد الغذائية في الولايات المتحدة وأوروبا المهتمين باستخدام نماذج قواعد البيانات الكبيرة لتزويد العملاء بتجارب تسوق أكثر تخصيصًا. على سبيل المثال، يمكن للعميل أن يحمل نوعًا واحدًا من الحبوب في يده ويُجري استعلامًا دلاليًا في قاعدة البيانات للبحث عن حبوب بديلة لها مذاق مشابه ولكنها ذات مكونات غذائية أكثر صحة. تقول Hoshikawa إن نماذج قواعد البيانات الكبيرة المستخدمة لتقديم اقتراحات تشبه "توصيات Amazon أو Netflix الأكثر تطورًا وتخصيصًا".

وبالإضافة إلى التطبيقات الموجهة للعملاء، تنشر الشركات بالفعل نماذج قواعد البيانات الكبيرة في العديد من مجالات التعاملات بين الشركات، مثل اكتشاف الحالات الشاذة والكشف عن الغش في الوقت الفعلي. أي شركة تُصدر عقودًا، على سبيل المثال، يمكنها استخدام نموذج قاعدة بيانات كبير لتحديد العقود غير العادية بسرعة، كما تقول Hoshikawa من IBM.

وفي الوقت نفسه، يمكن لنماذج قواعد البيانات الكبيرة دعم الكشف عن الغش الأكثر تطورًا في الوقت الفعلي أيضًا. وبالإضافة إلى تحديد المعاملات التي لا تتبع الأنماط التقليدية، يمكن لنماذج قواعد البيانات الكبيرة إجراء استعلام في قواعد البيانات لتحديد السجلات التي تتضمن سمات مختلفة مرتبطة بالسلوك المشبوه، مثل الشركات التي تفتقد تقارير Better Business Bureau أو تفتقر إلى عناوين فعلية.

يعتقد Lewis أن النماذج اللغوية الكبرى ونماذج قواعد البيانات الكبيرة ستتبعها العديد من النماذج المتخصصة الأخرى. يقول: "نحن نؤمن أن نماذج قواعد البيانات الكبيرة، على غرار النماذج اللغوية الكبرى، هي أداة قيمة لتمكين موجة من التطبيقات الوكيلة والمساعدة على تحقيق نتائج أفضل. لكننا لا نتوقع استخدامها دائمًا بمعزل عن غيرها. في الواقع، نعتقد أن السيناريو المثالي هو دمج نماذج قواعد البيانات الكبيرة في نموذج بيانات مؤسسية ثم دمجها مع نماذج لغوية كبرى وغيرها من النماذج المناسبة للغرض من أجل تحقيق قيمة جديدة هائلة على نطاق واسع للمؤسسات والمجتمع."

وبالمثل، لا يتوقع Lewis أن تهيمن شركة أو مؤسسة واحدة بالضرورة. يقول Lewis: "لا تظن أنها ستكون شركة واحدة، أو الشركة التي تمتلك أكبر عدد من الخوادم وأكبر عدد من وحدات معالجة الرسومات هي التي ستعمل على تطوير نماذج Swiss Army Knife. أنا لا أظن ذلك. ومثلما أعتقد أننا يمكن أن نكسب أكبر قدر من المعارف من خلال الاستفادة من المعرفة المتخصصة للخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة، فإنني أعتقد أن إمكانية دمج النماذج اللغوية الكبرى ونماذج قواعد البيانات الكبيرة وموجات المستقبل من النماذج المصممة خصوصًا ستؤدي إلى معارف جديدة ونتائج حقيقية محسنة حقًا."