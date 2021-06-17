توجه هذه المرحلة ترتيب أولويات حالات الاستخدام وتطوير خطة عمل الذكاء الاصطناعي. يتكون الفريق من أحد الأطراف المعنية في الشركة، وعالم بيانات، ومالك بيانات، وقائد عمليات، وأدوار أخرى — ويركز أولاً على حالة استخدام النشاط التجاري، حيث يحدد قيمة الأعمال ويحدد مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة. ثم يتناول المهمة التقنية، ويترجم الهدف التجاري إلى مهام الذكاء الاصطناعي المحددة التي يجب حلها. وأخيرًا ، يقوم الفريق بتطوير خطة عمل منظمة لإيجاد حل للمهام التقنية المحددة لدعم هدف الأعمال.

ويُعد تطبيق مبادئ التفكير التصميمي للمؤسسات من أفضل الممارسات في هذه المرحلة. يساعد التفكير التصميمي في تحديد وتعريف الجوانب التجارية والتقنية المختلفة للتحيز/العدالة، والمتانة، وقابلية التفسير، وغيرها في سياق حالة الاستخدام. تساعد هذه المرحلة على الإجابة عن أسئلة مثل:

ما هي توقعات الشركات فيما يتعلق بالعدالة والشفافية؟

ما اللائحة التي نحتاجها للامتثال؟

كيف نصل إلى سمات البيانات الحساسة؟

ما مقدار التفصيل والتكرار الذي يجب تقديم التفسيرات به؟

من المهم أيضا ملاحظة أي بيانات تنظيمية وسياسات تتعلق بالذكاء الاصطناعي التي سيحتاج الفريق إلى اتباعها أثناء بناء حالات الاستخدام هذه، لتجنب أي تحديات في اللحظة الأخيرة عند محاولة التحقق من الصحة للاستخدام الإنتاجي.