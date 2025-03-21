هل تحسب إجمالي تكلفة الملكية للكمبيوتر المركزي بشكل خاطئ؟

مع بدء المزيد من المؤسسات في تحديث الكمبيوتر المركزي لديها، تبحث عن طرق لدمج الأتمتة والذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال الأساسية لديها وعمليات تكنولوجيا المعلومات. في الواقع، 79% من مديري تكنولوجيا المعلومات يرون الكمبيوتر المركزي ضروريًا للابتكار المستند إلى الذكاء الاصطناعي وخلق القيمة.

يمكن لمجموعة متنوعة من الصناعات الاستفادة من الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي. عند النظر إلى التكلفة الإجمالية للملكية وعائد الاستثمار، من المهم أن ننظر إلى الكمبيوتر المركزي ليس فقط كمنصة معاملات، بل كمنصة ذكاء اصطناعي متطورة تقدم قدرات جديدة ومبتكرة.

يعد الذكاء الاصطناعي نقطة تحول في تقليل تكاليف التشغيل وتعظيم كفاءة الكمبيوتر المركزي. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تبسيط عملية حل الحوادث من خلال التنبؤ بالحوادث ومنع وقوعها، مما يقلل من متوسط الوقت اللازم لحلها من ساعات إلى دقائق. أنظمة التصحيح أكثر كفاءة بكثير باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التنبؤ بأعطال الأجهزة المحتملة ووضع صيانة وقائية.

ومن بين حالات الاستخدام الأخرى للذكاء الاصطناعي المتقدم على الكمبيوتر المركزي أيضاً مساعدي التعليمات البرمجية، مما يساعد على تعزيز إنتاجية المطورين وسد الفجوات في المهارات. لا تساعد هذه الميزات المستخدمين الجدد على الشعور بالراحة وزيادة الإنتاجية فحسب، بل تساعدهم أيضاً على تحسين الوظائف اليومية للمستخدمين ذوي الخبرة. كما أن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي تسهل عمليات التطوير، وتسرع تحديث التطبيقات، وتقلل من دورات الاختبار.



الذكاء الاصطناعي في الكمبيوتر المركزي يعني رحلة أسرع نحو تحديث الأعمال. مع الذكاء الاصطناعي على منصة IBM Z، تمكن بنك في أمريكا الشمالية من تحليل كل معاملة دفع في الوقت الفعلي لتقليل الاحتيال بشكل كبير، وتقليل التكاليف بشكل كبير، وتعزيز رضا العملاء بشكل عام.

مع مسرع الذكاء الاصطناعي المدمج على الشريحة، حسن البنك أيضاً من استقرار وسرعة الاستجابة في وقت الاستجابة، وهو عامل حساس في الوقاية من الاحتيال. من خلال تبني الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي، تمكن البنك من رفع قدراته في الكشف عن الاحتيال إلى مستويات لا مثيل لها.

أثناء التوجه نحو تحديث الأعمال، من الضروري الاستمرار في الاأخذ في الاعتبار كفاءة الطاقة والاستدامة. من خلال اختيار نشر الذكاء الاصطناعي على IBM z16، يمكن للمؤسسات تقليل استهلاك الطاقة لتشغيل العمليات بمقدار 41 ضعف مقارنة بخادم x86 المماثل.

تعمل أجهزة الكمبيوتر المركزي على تعزيز الابتكار والقيمة الاقتصادية والتحول الرقمي. بالنسبة للمديرين التنفيذيين للمعلومات والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا، يكمن مفتاح النجاح في استخدام الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة، والأتمتة لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتهم الكاملة.

الرياضيات الجديدة للكمبيوتر المركزي ليست عن حسابات التكلفة البحتة، بل تدور حول تحقيق التوازن بين الاقتصاد وخلق القيمة لتعظيم عائد الاستثمار. من خلال إعادة التفكير في حسابات التكلفة الإجمالية للملكية التقليدية والتركيز على كفاءة التكلفة، يمكن للمؤسسات نشر الكمبيوتر المركزي كأصول استراتيجية سليمة.