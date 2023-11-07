بالنسبة لقادة الأعمال الذين يبحثون عن طرق لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل شركاتهم، قد يكون من الصعب تحديد من أين يبدأون، وما الذي سينمو بسهولة، وما الذي سيحقق أعلى عائد على الاستثمار (ROI). ولكن الجواب قد يكون أبسط مما يبدو: الأتمتة. وعندما يتم دمج الذكاء الاصطناعي في تقنية الأتمتة، ويُشار إليها باسم “الأتمتة الذكية”، وهي طريقة عالية التأثير للشركات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل.
نشر معهد IBM Institute for Business Value مؤخرًا في أحدث دراسة عالمية بعنوان “اغتنام فرصة الذكاء الاصطناعي والأتمتة،” وهي تحليل شمل 2000 مقابلة مع مديرين تنفيذيين من مختلف الصناعات، يكشف أن قادة الإدارة العليا يدركون الفوائد التشغيلية والمالية في نهاية المطاف، للأتمتة الذكية. ووفقًا للتقرير، يتوقع %92 من المديرين التنفيذيين المشمولين بالاستطلاع رقمنة مهام سير عمل مجموعتهم والاستفادة من الدعم بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2026.
مع خضوع الشركات لجهود التحول الرقمي وتكامل البيانات والتقنية في العمليات والإجراءات، فإنها تخلق فرصة لأتمتة المبادرات التجارية، مهما كانت صغيرة أو كبيرة، مثل المهام الإدارية، ومهام سير العمل، والمراقبة، والتكامل عبر المنصات. وفي الوقت نفسه، يزيد التحول الرقمي بشكل كبير من تعقيد أنظمة التقنية والمنصات والبنية التحتية التي تعمل عليها الأعمال، لذا ليس من المستغرب أن تكون مجموعة تكنولوجيا المعلومات في طليعة الأتمتة. وتظهر الدراسة أن المديرين التنفيذيين يتوقعون أن تتضاعف معدلات الأتمتة في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وDevSecOps، وإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات أو أكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
على سبيل المثال، بمجرد أن تصل الشركة إلى مستوى متقدم من التحول الرقمي، قد تصبح أنظمتها معقدة للغاية، مع تدفق هائل وسريع للبيانات، بحيث يصبح من الصعب على المهندسين مراقبتها يدويًا. وهذا هو أحد المجالات التي لا تكون فيها الأتمتة مجرد أمر لطيف، بل تصبح ضرورة حتمية للأعمال. ويمكن لأداة الأتمتة المناسبة مراقبة كميات هائلة من المعلومات أسرع من أي دماغ بشري، وتنبيه المهندسين إلى المشكلات بناءً على قواعد محددة مسبقًا حول استخدام الطاقة، وسعة التخزين، والتكلفة، وغيرها من العوامل الحيوية الحساسة للأعمال.
والآن، قم بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على تقنية الأتمتة المؤثرة بالفعل. ومع الذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر لا يقتصر على المراقبة فقط؛ بل إنه تحديد وتعلم الأنماط. ولا يقتصر الأمر على تنبيه المهندسين بوجود مشكلة ما؛ بل تقوم بكتابة التقارير المتعلقة بالأسباب المحتملة وتقديم الحلول، كل ذلك قبل حدوث المشكلة.
قد تبدو منظمات تكنولوجيا المعلومات المكان الأكثر وضوحًا لتحقيق عائد الاستثمار (ROI) من الأتمتة الذكية، نظرًا لكمية البيانات الهائلة التي تُنتج بسرعات يصعب على العقل البشري معالجتها في الوقت الفعلي. ولكن تمامًا كما أصبحت أنظمة تكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيدًا، كذلك تزداد تعقيدات وحدات الأعمال عبر المجموعات.
إذن، في أي مجالات أخرى يثبت الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة فعاليته الكبيرة؟ ومن المتوقع الآن أن تقوم جميع الإدارات والموظفين بمعالجة المزيد من المعلومات بسرعة أكبر وإدارة المزيد من البيانات عبر المزيد من الأدوات والأنظمة الأساسية، وأحيانًا غير المتوافقة. ويمكن أن تكون الأتمتة مفيدة بنفس القدر لتبسيط العمليات والقضاء على عبء المهام المتكررة لهذه الفرق كما هي في تكنولوجيا المعلومات، ولكن كان هناك عائق مهم واحد، لا تمتلك الفرق غير التقنية المهارات الهندسية اللازمة لبرمجة الأتمتة.
والآن، قم بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على أداة الأتمتة حتى يتمكن الموظفون غير الفنيين من استخدام اللغة الطبيعية لبرمجة ما يريدون أتمتته، وسيتم كسر هذا الحاجز. ويفكر العديد من قادة الأعمال في كيفية تطبيق التقنية في مكان العمل لتمكين الموظفين وزيادة الإنتاجية. في الواقع، قال %54 من المديرين التنفيذيين المشمولين بالاستطلاع أنهم يقومون بتقييم أدوار الأتمتة والذكاء الاصطناعي في تقديم طرق جديدة للعمل.
يُعد التحول الرقمي ضروريًا لأي عمل تجاري للبقاء في اقتصاد عالمي تنافسي سريع اليوم وسريع التطور. وقد يجلب تعقيدًا، لكنه أيضًا يخلق فرصة للأتمتة وتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويجب على قادة الأعمال الذين يسعون لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يبدأوا بتحديد المجالات التي يمكن للأتمتة، أو التي تحقق بالفعل، تأثيرًا ملموسًا في مجموعاتهم.
وجدت الدراسة أن 8 من أصل 10 مسؤولين تنفيذيين في الإدارة العليا يوافقون على أن فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي تستحق المخاطر المحتملة. وعندما تكتشف قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، يكون من السهل معرفة السبب.
