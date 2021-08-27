عمليات البيانات هي عملية تجميع البنية التحتية لتوليد البيانات ومعالجتها، وكذلك الحفاظ عليها. كما أنها أيضًا اسم الفريق الذي ينفذ (أو يجب أن ينفذ) هذا العمل—عمليات البيانات أو DataOps. ماذا يفعل فريق عمليات البيانات؟ حسنًا، إذا كانت شركتك تدير مسارات بيانات، فإن إطلاق فريق واحد تحت هذا المسمى لإدارة تلك المسارات يمكن أن يضيف عنصرًا من التنظيم والسيطرة الذي قد يكون مفقودًا بخلاف ذلك.

لا يقتصر وجود فريق عمليات البيانات على الشركات التي تبيع بياناتها فقط. أثبت التاريخ الحديث أنك بحاجة إلى فريق عمليات بيانات بغض النظر عن مصدر تلك البيانات أو استخدامها. العميل الداخلي أو العميل الخارجي، كلاهما متشابهان. أنت بحاجة إلى فريق واحد لإنشاء مسارات (أو دعونا نكن حقيقيين، نرث ثم نعيد إنشاء) المسارات. يجب أن يكونوا الأشخاص نفسهم (أو بالنسبة إلى العديد من المؤسسات، الأشخاص) الذين يطبقون أدوات قابلية الملاحظة والتتبع ويراقبون جودة البيانات عبر خصائصها الأربع.

وبالطبع، يجب أن يكون الأشخاص الذين صمموا مسار البيانات هم الأشخاص أنفسهم الذين يتلقون تنبيه PagerDuty المخيف عند تعطل لوحة التحكم،—ليس لأن ذلك عقابي، بل لأنه تعليمي. عندما يكون للناس مصلحة في الأمر، فإنهم يصممون بشكل مختلف. وهذا حافز جيد ويسمح بحل المشكلات بشكل أفضل وبسرعة أكبر.

أخيرًا وليس آخرًا، يحتاج فريق عمليات البيانات إلى مهمة—تتجاوز مجرد "نقل البيانات“ من النقطة أ إلى النقطة ب. ولهذا السبب يُعد جزء "العمليات" من وظيفتهم مهمًا للغاية.