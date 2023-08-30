لتطوير استراتيجية ناجحة لجودة البيانات، ستحتاج إلى فهم كيفية دعم المعلومات عالية الجودة لعمليات صناعة القرار ودفع عجلة النمو على مستوى مؤسستك، وما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر أو تقلل من جودة البيانات.
في هذه المقالة:
استراتيجية جودة البيانات توضح بالتفصيل العمليات والأدوات والتقنيات المستخدمة لضمان دقة واتساق واكتمال وتحديث بيانات شركتك. تتيح استراتيجية جودة البيانات المحددة جيداً إمكانية صناعة القرار بدرجة أفضل بناء على معلومات موثوقة وتقلل من المخاطر المرتبطة بجودة البيانات الرديئة.
في هذه المقالة:
بينما تختلف استراتيجيات جودة البيانات بشكل كبير بين المؤسسات، فإن معظم الاستراتيجيات تتضمن العناصر الرئيسية التالية:
يقدم تنفيذ استراتيجية جودة بيانات قوية العديد من الفوائد التي تؤثر مباشرة على أرباح عملك ونجاحه بشكل عام. تتضمن بعض هذه الفوائد ما يلي:
يتطلب إنشاء استراتيجية ناجحة لجودة البيانات عدة خطوات لضمان دقة واتساق وموثوقية بيانات المؤسسة.
قبل الشروع في رحلتك نحو تحقيق جودة البيانات، من الضروري الحصول على دعم قيادة مؤسستك والأطراف المعنية بها. يبدأ ذلك ببناء حالة عمل قوية تجاه استراتيجية جودة البيانات الخاصة بك. للقيام بذلك، ستحتاج إلى إثبات قيمة جودة البيانات من حيث تحسين صناعة القرار، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر. قد ترغب أيضاً في تسليط الضوء على التوفير المحتمل في التكاليف الذي يمكن تحقيقه من خلال إدارة البيانات، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي يمكن تحقيقها من خلال وجود مؤسسة قائمة على البيانات.
بمجرد أن تبني مبررا تجارياً مقنعاً لاستراتيجية جودة البيانات الخاصة بك، فقد حان الوقت لتحديد الأطراف المعنية الذين سيلعبون دوراً في تنفيذها. قد يشمل ذلك قادة الشركة ومالكي البيانات ومشرفي البيانات وفرق تكنولوجيا المعلومات. من المهم التواصل مع هؤلاء الأطراف المعنيين في وقت مبكر من العملية، لضمان فهمهم لأهمية جودة البيانات والتزامهم بدعم جهودك.
إحدى الخطوات الأولى في إنشاء اتفاقيات مستوى الخدمة لجودة البيانات هي تحديد المقاييس التي ستستخدم لقياس جودة البيانات. يجب أن تتوافق هذه المقاييس مع أهداف وغايات مؤسستك، ويجب أن تصمم لتتبع تقدم استراتيجية جودة البيانات لديك مع مرور الوقت. تتضمن بعض مقاييس جودة البيانات الشائعة الدقة والاكتمال والاتساق والتوقيت والتفرد.
بمجرد أن تحدد مقاييس جودة بياناتك، فقد حان الوقت وضع أهداف لكل مقياس منها. يجب أن تكون هذه الأهداف واقعية وقابلة للتحقيق، ويجب أن تستند إلى مستويات جودة البيانات الحالية في مؤسستك، بالإضافة إلى المعايير وأفضل الممارسات المعتمدة في مجالك. من المهم إشراك الأطراف المعنية في هذه العملية، لضمان التزامهم بتحقيق الأهداف التي وضعتها.
لضمان نجاح استراتيجية جودة البيانات، من المهم مراقبة مقاييس جودة البيانات لديك وتقديم تقارير منتظمة بشأنها. يمكن أن يساعدك ذلك في تحديد الجوانب التي قد تكون الاستراتيجية تعلني فيها من قصور، كما يمكن أن يساعد في الحفاظ على تفاعل الأطراف المعنية من خلال إظهار التقدم المحرز. من الجيد أن تضع جدولاً زمنياً منتظماً لإعداد التقارير، وأن تستخدم أدوات عروض مصورة للبيانات لعرض نتائجك بطريقة واضحة وجذابة.
يعد برنامج الإشراف على البيانات مكونًا أساسيًا في أي استراتيجية لجودة البيانات. يجب تصميم هذا البرنامج لضمان إدارة البيانات والحفاظ عليها بطريقة متسقة ودقيقة في جميع أنحاء المؤسسة. للقيام بذلك، ستحتاج إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مشرفي البيانات لديك، والذين سيتولون مسؤولية الإشراف على جودة بيانات مؤسستك. وقد يشمل ذلك مهام مثل تحليل البيانات، وتنقية البيانات، وإدارة البيانات الوصفية.
وبعد ذلك، من المهم تزويدهم بالتدريب والدعم اللازمين لتنفيذ مهامهم على نحو فعال. قد يشمل ذلك تزويدهم بأدوات وموارد جودة البيانات، بالإضافة إلى تقديم جلسات تدريبية منتظمة لمساعدتهم على البقاء على اطلاع بأحدث أفضل الممارسات في إدارة البيانات.
يمكن لأدوات دورة حياة البيانات أن تلعب دوراً حيوياً في أتمتة استراتيجية جودة البيانات التي تستخدمها. تساعدك هذه الأدوات على تتبع تدفق البيانات عبر المؤسسة، مما يسمح لك بتحديد أي مشكلات محتملة والتأكد من دقة بياناتك واتساقها. من خلال أتمتة دورة حياة البيانات، يمكنك توفير الوقت والموارد، وتقليل خطر الخطأ البشري.
أدوات إدارة البيانات هي مكوّن مهم آخر في استراتيجية جودة البيانات المؤتمتة. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في إدارة سياسات وإجراءات البيانات الخاصة بمؤسستك، مما يضمن استخدام البيانات والحفاظ عليها بطريقة متسقة ومتوافقة. تشمل بعض أدوات إدارة البيانات الشائعة حلول فهرسة البيانات، وأدوات مراقبة جودة البيانات، وأنظمة التحكم في الوصول إلى البيانات.
جزء أساسي من استراتيجية جودة البيانات يجب أن يكون إيصال قيمة جودة البيانات إلى مؤسستك. يمكن أن يساعد ذلك في ضمان اعتبار جهود جودة البيانات أولوية بالنسبة لك، كما يمكن أن يساعد في الحفاظ على تفاعل وانخراط الأطراف المعنية ودعمهم. للقيام بذلك، ستحتاج إلى تطوير رسالة واضحة وموجزة تشرح فوائد جودة البيانات، وتوضح كيف يمكن لتحسين جودة البيانات أن يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها.
من المهم أيضاً مشاركة التحديثات بشأن استراتيجية جودة البيانات الخاصة بك مع مؤسستك بشكل منتظم. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على الزخم والحماس والدعم لجهود جودة البيانات التي تقوم بها، ويمكن أن يساعد أيضًا في إظهار التقدم الذي يتم إحرازه. تشمل بعض الطرق للقيام بذلك مشاركة لوحات معلومات وتقارير جودة البيانات، وتسليط الضوء على قصص النجاح ودراسات الحالة، والاحتفال بالمراحل والإنجازات الرئيسية.
وأخيرًا، من المهم تعزيز ثقافة جودة البيانات داخل مؤسستك. وهذا يعني تشجيع الجميع، بدءًا من القيادة وحتى أعضاء الفريق، على تحمل مسؤولية جودة البيانات التي يتعاملون معها. من خلال تعزيز ثقافة جودة البيانات، يمكنك المساعدة في ضمان نجاح الاستراتيجية التي تنفذها واستدامتها على المدى الطويل.
