في مدونتنا الأخيرة، قدمنا إدارة البيانات: ما هي ولماذا هي مهمة للغاية. في هذه المدونة، سنستكشف التحديات التي تواجهها المجموعات عند بدء رحلتها في الإدارة.

لطالما واجهت المجموعات صعوبة في إدارة البيانات وفهم البيانات في مشهد بيانات معقد ومتزايد باستمرار. وبينما تدير البيانات التشغيلية العمليات التجارية، فإن اكتساب الرؤى والاستفادة من البيانات عبر العمليات وتدفقات سير العمل يُشكل مجموعة معروفة من تحديات إدارة البيانات التي لا تستطيع التقنية وحدها حلها.

تتعامل كل مجموعة مع التحديات التالية في إدارة البيانات، ومن المهم معالجتها كجزء من الاستراتيجية: