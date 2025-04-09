نعيش اليوم في عالم تمثّل فيه البيانات كل شيء بالنسبة إلى الشركات. ولكن عندما تكون البيانات موزّعة في كل مكان، فقد يصبح من السهل جدًا أن نفقد القدرة على تحديد البيانات المهمة والمفيدة. علاوةً على ذلك، غالبًا ما تكون هذه البيانات منعزلة وذات جودة منخفضة.

البيانات الزائدة

في عالمنا المتصل دائمًا بالإنترنت، فإن كمية البيانات المتاحة للمنظمات اليوم هائلة بكل صراحة. وهذا الحجم آخذ في الازدياد.

نظرًا للكم الهائل من البيانات المتاحة لمؤسسات الأعمال، فلا عجب أن جزءًا كبيرًا منها لا يُستخدم، وأن البيانات التي تُجمع دون تحليل لا قيمة لها بالنسبة إلى المنظمات.

البيانات المنعزلة

تواجه المنظمات صعوبة في تطبيق ضوابط الجودة وفرض سياسات الحوكمة على هذا التدفق الهائل من البيانات. وفي الوقت نفسه، لا يتمكن المستخدمون دائمًا من العثور على البيانات المناسبة التي يحتاجون إليها (هذا إن كانوا يعلمون بوجودها أصلًا) بسبب عزل البيانات.

ونظرًا لتجزئة مصادر البيانات وافتقارها إلى كل من ضوابط الجودة والحوكمة، فليس من المستغرب أن تكون البنى التحتية للبيانات أكثر تعقيدًا مما ينبغي.

انخفاض جودة البيانات

كشفت دراسة أجرتها Experian أن 95٪ من المديرين التنفيذيين من المستوى (ج) يعتقدون أن مشكلات جودة البيانات تؤثر في قدرة منظماتهم على تحقيق أهداف الأعمال.

وحتى عندما تتمكن المنظمات من الوصول إلى بياناتها وتحليلها، فإنها قد لا تتمكن من الوثوق بها بالكامل، ما يمثل مشكلة كبيرة تؤدي إلى هدر الوقت والمال والجهد.

ولحسن الحظ، يمكن لذكاء البيانات معالجة جميع هذه المشكلات لمساعدتك على تحقيق أقصى قيمة من بياناتك.

خصوصية وأمن البيانات

يشير تقرير صادر عن IBM إلى أن متوسط تكلفة اختراق البيانات بلغ 4.88 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وهو أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن. ولهذا السبب، فإن خصوصية بيانات المنظمة وأمنها—لا سيما في القطاعات الخاضعة لتنظيمات صارمة مثل التمويل والرعاية الصحية—تحظى بأهمية قصوى.

ولحسن الحظ، يمكن لذكاء البيانات معالجة جميع هذه المشكلات لمساعدتك على تحقيق أقصى قيمة من بياناتك.