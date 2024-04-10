مستقبل تقديم التطبيقات يبدأ بالتحديث

تقدر شركة IDC أنه ستُبنَي 750 مليون سحابة أصلية بحلول عام 2025. ومن ثَمَّ سيؤثر مكان وكيفية نشر هذه التطبيقات في وقت الوصول إلى السوق وتحقيق القيمة. الحقيقة أن التطبيقات الأفقية معقدة، وتتحدى المؤسسات للحفاظ على البنية التحتية القائمة وتحديثها، مع تقديم مزايا جديدة للسحابة الأصلية. أفاد ثلاثة من كل أربعة مسؤولين تنفيذيين بوجود أنظمة متباينة في مؤسساتهم وأن نقص المهارات والموارد والممارسات التشغيلية المشتركة يشكل تحديًا لأهداف الأعمال.
ويعلم المديرون التنفيذيون أنهم بحاجة إلى التحديث. في الواقع، يشعر 83% من المسؤولين التنفيذيين في تكنولوجيا المعلومات أن التحديث هو جوهر إستراتيجية مؤسساتهم، لكن 27% فقط يقولون إن مؤسساتهم قامت بتحديث سير العمل المطلوب (بما في ذلك التطبيقات والبيانات والأنظمة الأساسية). لكن من الواضح أن المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) الذين يعطون أولوية للتحديث يحققون عوائد أكبر بسبب تحول الأعمال.
لقد أصبح البرنامج شريان الحياة لجميع المجالات. تصاعد هذا التأثير بشكل كبير مع ظهور الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي (ML)، والسحابة الهجينة، وDevSecOps وهناك المزيد من التطورات القادمة. يجب على المؤسسات مواكبة التكنولوجيا الحديثة حتى تتمكن من الابتكار وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.
تحاول كل مؤسسة أن تتفوق من خلال تبني ممارسات البرمجيات المبتكرة الحديثة - ليس فقط من أجل النمو، ولكن من أجل البقاء. اختفت العديد من المؤسسات من خريطة التقنية بسبب فشلها في التكيف وتبني الابتكار بسرعة.
العالم يتغير بسرعة والتقنية هي أكبر محفز لهذا التغيير. تحتاج المؤسسات إلى المرونة الكاملة للرد على الأسئلة المهمة، بما في ذلك:
إذا كانت إجاباتك سلبية على الأسئلة أعلاه، فأنت تفقد مركزك أمام منافسيك. اعتمد أدوات المطور والعمليات المرنة لزيادة سرعتك ومساعدتك على معالجة هذه المشكلات.
يساعد خفض تكاليف الإنتاج على تعزيز المرونة من خلال إعادة التوافق مع أهداف الأعمال الجديدة في وقت أقرب. من الضروري أن توفر التكاليف في كل شيء: ستساعدك الأتمتة على تحقيق ميزات وحلقات تعليقات أسرع، وأوقات انتظار وتنسيق أقل، وإطارات اختبار عالية الجودة، ومنصات مرنة، وترقيات سهلة وسريعة، وانعدام فترات التعطل من بين أمور أخرى.
بعيدًا عن الطرق التقليدية لخفض التكاليف، أصبحت معالجة الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من أساليب خفض التكاليف الحديثة. بحلول عام 2027، سيكون لدى 25% من المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) تعويضات مرتبطة بتأثيرهم التكنولوجي المستدام.
يمكن للتحديث أن يعالج أهداف الاستدامة بشكل مستمر. إن تقليل اعتمادك على الأجهزة، وزيادة استخدامك للبنية التحتية التي يتم توفيرها تلقائيًا والاستفادة من العناصر النمطية القابلة لإعادة الاستخدام هي طرق ملموسة لتحسين مدى تأثيرك في البيئة.
جميع الإصدارات القديمة بطبيعتها محفوفة بالمخاطر بسبب دورة الإصدار الأطول. تشمل مخاطر عدم تحديث التطبيقات زيادة فترة التعطل، إلى جانب استجابة محدودة وبطيئة لاحتياجات العملاء المتغيرة بسرعة. يمكن أن يكون لفترات التعطل والإصدارات البطيئة تأثير كبير في اقتصاديات المؤسسات وتأثير سلبي في علاقات العملاء. تشكل تطبيقاتك الحالية جزءًا كبيرًا من الدين التقني لمؤسستك، مع بنى معمارية وعمليات تطوير ضخمة. وفي كثير من الحالات، يوجد نقص في المطورين ذوي الخبرة الذين يعرفون كيفية تحديثها وبنائها.
في استطلاع للرأي، اختار 41% من المشاركين "تقليل ديون التكنولوجيا/ترقية الأنظمة القديمة" كأولوية قصوى. كما أن الدين التقني مكلف للغاية ويتراكم بمرور الوقت. على سبيل المثال، بلغت تكلفة الدين التقني في الولايات المتحدة 1.52 تريليون دولار أمريكي في عام 2022.
تُعطَي الأولوية للخصائص البراقة، بينما يُدفَع الدين التقني إلى أسفل قوائم الأعمال المتراكمة. يعوق الدين التقني تطوير الميزات الجديدة تدريجيًا، ما يزيد من المخاطر وتكلفة التغلب على تلك المخاطر.
يُعد تحديث وقت التشغيل خطوة كبيرة للحد من هذه المشكلات. فهو يحتاج إلى الحد الأدنى من الإعداد. كما أنه يدعم التأمين المستقبلي من خلال السماح بالتقدم السهل إلى الحاويات والخدمات المصغرة.
حقيقة تظهر في قطاع البرمجيات: تجربة المطورين الجيدة تؤدي إلى تجربة عملاء رائعة.
بحلول عام 2026، سينشئ حوالي 80% من مؤسسات هندسة البرمجيات فرق منصات كمزودين داخليين لخدمات ومكونات وأدوات قابلة لإعادة الاستخدام من أجل تقديم التطبيقات.تركز العديد من المؤسسات جهودها لتحسين تجربة المطورين لتصبح أكثر مرونة واستجابة.
وهذا يقلل أيضًا من العبء المعرفي ويربط معنويات المطورين بقيمة الأعمال. المجالات القليلة التي تحقق نتائج رائعة هي تفكيك البنى المعقدة، وزيادة استخدام أدوات وعمليات التطوير الحديثة، وإنشاء منصات داخلية بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للتكوين.
يقدم IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) مجموعة من خدمات التطبيقات الهجينة من البداية إلى النهاية والتي توفر أقصى مرونة في عمليات النشر، وبناء تطبيقات السحابة الأصلية، وإعادة هيكلة وإعادة تشكيل التطبيقات الحالية. فهو يساعدك في رحلة تحديث التطبيقات من خلال توفير المزايا التالية:
يقدم IBM Cloud Pak® for Applications (CP4Apps) مجموعة شاملة من المنتجات والميزات المتكاملة التي تساعد المؤسسات على تحديث التطبيق الحالي باستمرار والابتكار من خلال الخدمات المصغرة الجديدة على السحابة الأصلية:
دعنا نلقِ نظرة على التفاصيل الدقيقة:
الآن، دعونا نلقِ نظرة على IBM WebSphere Liberty، أحد برامج التشغيل المتاحة في CP4Apps. إنه يمثل وقت تشغيل Java الخفيف والسريع. تتضمن الميزات الرئيسية لـ Liberty ما يلي:
متوسط الفوائد السنوية لكل مؤسسة:
|الفئة
|لكل مؤسسة
|الفوائد العائدة علي المطورين
|11,795,139 دولارًا أمريكيًا
|الفوائد العائدة علي الموظفين
|2,435,714 دولارًا أمريكيًا
|فوائد إنتاجية الأعمال
|630,070 دولارًا أمريكيًا
|توفير تكاليف تكنولوجيا المعلومات
|630,070 دولارًا أمريكيًا
|إجمالي وفورات التكلفة
|15,573,597 دولارًا أمريكيًا
عملاء Cloud Pak for Applications متحمسون للفوائد التي يشهدونها مع Liberty في إطار جهودهم في التحديث:
تعاون معنا من أجل تقديم تطبيق أفقي يتحول مع أعمالك.
