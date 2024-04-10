كيف يجب أن يبدو إطار عمل حوكمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟

مع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في عملياتها اليومية، أصبح الاستخدام الأخلاقي لهذه التقنية موضوعًا محوريًا. وتكمن المشكلة في أن المؤسسات غالبًا ما تعتمد على مبادئ مؤسسية واسعة النطاق، جنبًا إلى جنب مع مجالس تقييم قانونية أو مستقلة، لتقييم المخاطر الأخلاقية لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي الفردي.

ومع ذلك، وفقًا لدراسة الحالة من Gartner، قد تكون مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عامة للغاية أو مجردة. وبعد ذلك، يواجه قادة المشاريع صعوبة في تحديد ما إذا كانت حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الفردية أخلاقية أم لا. وفي الوقت نفسه، تفتقر فرق القانون وفرق التقييمات إلى رؤية حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي فعليًا في الأعمال. كل هذا يفتح الباب أمام الاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، سواء كان مقصودًا أم لا، وما يترتب عليه من مخاطر تتعلق بالأعمال والامتثال.

ونظرًا إلى التأثير المحتمل، فلا بد من معالجة المشكلة على مستوى الحوكمة أولاً. بعد ذلك، يجب أن يتبع التنفيذ المؤسسي اللاحق مع الضوابط والتوازنات المناسبة.