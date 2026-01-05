يوفر IBM z/OS® Cloud Broker الوصول إلى موارد وخدمات z/OS من منصة Red Hat® OpenShift® Container، التي تتيح لك دمج بنية z/OS التحتية مع بيئات واستراتيجيات هجينة متعددة السحابات. ويدمج خدمات وموارد مبنية على z/OS في منصتك السحابية الخاصة للحصول على تجربة سحابة أصلية وحديثة. وهذا هو أول برنامج يوفر الوصول إلى خدمات z/OS ضمن منصات سحابية خاصة مثل Red Hat OpenShift لاستهلاكه من قبل مجتمع التطوير الأوسع.

تمكنك من حماية واستخدام استثماراتك في ®IBM Z من خلال التكامل مع بيئات السحابة الهجينة واستراتيجيات السحابة الهجينة الخاصة بك. ويمكن لمطوريك إنشاء وتحديث ونشر وإدارة التطبيقات بسرعة ضمن أمان جدار الحماية الخاص بك.