IBM z/OS Cloud Broker

برنامج يدمج الخدمات والموارد المستندة إلى نظام التشغيل z/OS في السحابة الخاصة

البدء
فريق من المطورين يناقشون الملاحظات وتحليل البيانات باستخدام كمبيوتر مكتبي في مكتب

لمحة عامة

يوفر IBM z/OS® Cloud Broker الوصول إلى موارد وخدمات z/OS من منصة Red Hat® OpenShift® Container، التي تتيح لك دمج بنية z/OS التحتية مع بيئات واستراتيجيات هجينة متعددة السحابات. ويدمج خدمات وموارد مبنية على z/OS في منصتك السحابية الخاصة للحصول على تجربة سحابة أصلية وحديثة. وهذا هو أول برنامج يوفر الوصول إلى خدمات z/OS ضمن منصات سحابية خاصة مثل Red Hat OpenShift لاستهلاكه من قبل مجتمع التطوير الأوسع. 

تمكنك من حماية واستخدام استثماراتك في ®IBM Z من خلال التكامل مع بيئات السحابة الهجينة واستراتيجيات السحابة الهجينة الخاصة بك. ويمكن لمطوريك إنشاء وتحديث ونشر وإدارة التطبيقات بسرعة ضمن أمان جدار الحماية الخاص بك. 

 فيديو نظرة عامة على Cloud Broker تحديثات وإصلاحات لوسيط سحابة IBM z/OS Cloud Broker
المرونة السحابية

احصل على وصول ذاتي إلى موارد z/OS دون الحاجة إلى مهارات خاصة، مما يعزز الابتكار والقيمة لشركتك.
استخدام الاستثمارات الحالية في مجال تكنولوجيا المعلومات

ادمج موارد الأجهزة/البرامج الوسيطة الموجودة لديك من IBM Z. وقم بحماية استثمارات البنية التحتية التي تعمل داخل مركز بياناتك ومهارات المحترفين الذين يدعمونها.
الحفاظ على التحكم في أصول z/OS

الحصول على تحكم بنسبة 100% في الوصول ومستويات الاستخدام إلى جميع موارد z/OS.

الميزات

المطورون المنخرطون في قسم البرمجة على مكتب في مكتب عمل حديث حيث يقوم أحدهم بالكتابة بنشاط على لوحة المفاتيح بينما يشير الآخر إلى شاشة الكمبيوتر التي تعرض أسطرًا من التعليمات البرمجية
دمج موارد z/OS مع منصة Red Hat OpenShift

احصل على موارد وخدمات z/OS ضمن RedHat OpenShift، وهي منصة سحابية خاصة مبنية على Kubernetes لبناء وتشغيل تطبيقات السحابة الأصلية وتحديث تطبيقات المؤسسة القائمة. قم بإنشاء اتصال من z/OS إلى وقت تشغيل حاوية K8s القياسية في الصناعة مع التركيز على البساطة والمتانة وقابلية النقل.
شابات في المكتب ينهين عملهن
استخدم موارد z/OS دون الحاجة إلى مهارات خاصة

التركيز على الابتكار السريع من خلال الوصول الذاتي إلى موارد z/OS، بما في ذلك فهارس الخدمات مع خدمات مخصصة تستخدم تعدد المستأجرين والمرونة السريعة لـ z/OS. ويقدم الوسيط أيضًا دمج IBM Z مع التقنية والأدوات الموزعة والمفتوحة، ومنصة سحابية مصممة لتسهيل الإدارة والامتثال لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية.
شخص يعمل على جهاز كمبيوتر مكتبي في مكان عمل حديث
احصل على السلامة / الأمن / التحكم في السحابة الخاصة المحلية

يتكامل الوسيط مع منصة السحابية الخاصة بك المحلية، والتي يتم التحكم بها من خلف جدار الحماية وتتماشى مع العمليات الأمنية والتنظيمية لمجموعتك. وتتم إدارة وتطوير جميع خدمات z/OS للاستهلاك من قبل فرق عمليات IBM Z، بينما تحتفظ بالتحكم الكامل في الوصول ومستويات الاستخدام مع أمان السحابة القابل لتكوين z/OS.
شخص في مساحة مكتبية بالمنزل يعمل بسعادة على كمبيوتر مكتبي ويستخدم سماعة رأس
استخدام التجربة والثقة في استثمارات تكنولوجيا المعلومات الحالية

يعمل وسيط السحابة z/OS على البنية التحتية الحالية لديك، مما يحمي استثماراتك في البنية التحتية التي تعمل داخل مركز البيانات بالإضافة إلى مهارات المحترفين الذين يدعمونه. وباستخدام z/OS Cloud Broker، يمكنك الوصول إلى خدمات البرمجيات المقدمة ونشرها، المتاحة من خلال IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS، وبالتالي استخدام استثماراتك الحالية في برمجيات z/OS الوسيطة.
المطورون المنخرطون في قسم البرمجة على مكتب في مكتب عمل حديث حيث يقوم أحدهم بالكتابة بنشاط على لوحة المفاتيح بينما يشير الآخر إلى شاشة الكمبيوتر التي تعرض أسطرًا من التعليمات البرمجية
دمج موارد z/OS مع منصة Red Hat OpenShift

احصل على موارد وخدمات z/OS ضمن RedHat OpenShift، وهي منصة سحابية خاصة مبنية على Kubernetes لبناء وتشغيل تطبيقات السحابة الأصلية وتحديث تطبيقات المؤسسة القائمة. قم بإنشاء اتصال من z/OS إلى وقت تشغيل حاوية K8s القياسية في الصناعة مع التركيز على البساطة والمتانة وقابلية النقل.
شابات في المكتب ينهين عملهن
استخدم موارد z/OS دون الحاجة إلى مهارات خاصة

التركيز على الابتكار السريع من خلال الوصول الذاتي إلى موارد z/OS، بما في ذلك فهارس الخدمات مع خدمات مخصصة تستخدم تعدد المستأجرين والمرونة السريعة لـ z/OS. ويقدم الوسيط أيضًا دمج IBM Z مع التقنية والأدوات الموزعة والمفتوحة، ومنصة سحابية مصممة لتسهيل الإدارة والامتثال لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية.
شخص يعمل على جهاز كمبيوتر مكتبي في مكان عمل حديث
احصل على السلامة / الأمن / التحكم في السحابة الخاصة المحلية

يتكامل الوسيط مع منصة السحابية الخاصة بك المحلية، والتي يتم التحكم بها من خلف جدار الحماية وتتماشى مع العمليات الأمنية والتنظيمية لمجموعتك. وتتم إدارة وتطوير جميع خدمات z/OS للاستهلاك من قبل فرق عمليات IBM Z، بينما تحتفظ بالتحكم الكامل في الوصول ومستويات الاستخدام مع أمان السحابة القابل لتكوين z/OS.
شخص في مساحة مكتبية بالمنزل يعمل بسعادة على كمبيوتر مكتبي ويستخدم سماعة رأس
استخدام التجربة والثقة في استثمارات تكنولوجيا المعلومات الحالية

يعمل وسيط السحابة z/OS على البنية التحتية الحالية لديك، مما يحمي استثماراتك في البنية التحتية التي تعمل داخل مركز البيانات بالإضافة إلى مهارات المحترفين الذين يدعمونه. وباستخدام z/OS Cloud Broker، يمكنك الوصول إلى خدمات البرمجيات المقدمة ونشرها، المتاحة من خلال IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS، وبالتالي استخدام استثماراتك الحالية في برمجيات z/OS الوسيطة.

التفاصيل الفنية

بيئة التشغيل

يتطلب z/OS Cloud Broker بيئة تشغيل مدعومة للنشر.
متطلبات أجهزة النظام
  • خادم x86 أو Linux على IBM Z الذي يعمل بنظام OpenShift Container Platform
  • أجهزة EC12 أو أعلى من IBM Z
 متطلبات برامج النظام
  • OpenShift Container Platform 4.12 أو أعلى تعمل على x86 أو Linux على IBM Z
  • z/OS 2.4 أو أعلى
 متطلبات التخزين

لكل مثيل من مثيلات z/OS Cloud Broker متطلبات تخزين دائمة.

 متطلبات التخزين متطلبات نشر OpenShift Container Platform

مطلوب تثبيت أداة سطر الأوامر Red Hat OpenShift Client. 

 متطلبات النظام

منتجات ذات صلة

IBM z/OS Connect

برنامج لتصميم وتشغيل واجهات برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات وبيانات z/OS.

 خادم IBM CICS Transaction Server

منصة عالمية المستوى آمنة وقابلة للتوسع لاستضافة تطبيقات المؤسسات المعاملاتية في بنية هجينة.

 IBM Wazi as a Service

خدمة تقدم تجربة مستخدم موحدة لنظام z/OS وتطبيقات السحابة الأصلية في IBM Cloud لإنشاء سلاسل الأدوات واستخدامها، مع توفّر الأمن وقابلية التدقيق في جوهرها.
اتخذ الخطوة التالية

استكشف IBM z/OS Cloud Broker. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 البدء
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم ®IBM Redbooks الدعم والخدمات المجتمع التسعير المرن التعليم والتدريب الموارد مجتمع مطوري IBM Z وz/OS التصميم الهجين من بدايته