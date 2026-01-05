برنامج يدمج الخدمات والموارد المستندة إلى نظام التشغيل z/OS في السحابة الخاصة
يوفر IBM z/OS® Cloud Broker الوصول إلى موارد وخدمات z/OS من منصة Red Hat® OpenShift® Container، التي تتيح لك دمج بنية z/OS التحتية مع بيئات واستراتيجيات هجينة متعددة السحابات. ويدمج خدمات وموارد مبنية على z/OS في منصتك السحابية الخاصة للحصول على تجربة سحابة أصلية وحديثة. وهذا هو أول برنامج يوفر الوصول إلى خدمات z/OS ضمن منصات سحابية خاصة مثل Red Hat OpenShift لاستهلاكه من قبل مجتمع التطوير الأوسع.
تمكنك من حماية واستخدام استثماراتك في ®IBM Z من خلال التكامل مع بيئات السحابة الهجينة واستراتيجيات السحابة الهجينة الخاصة بك. ويمكن لمطوريك إنشاء وتحديث ونشر وإدارة التطبيقات بسرعة ضمن أمان جدار الحماية الخاص بك.
احصل على وصول ذاتي إلى موارد z/OS دون الحاجة إلى مهارات خاصة، مما يعزز الابتكار والقيمة لشركتك.
ادمج موارد الأجهزة/البرامج الوسيطة الموجودة لديك من IBM Z. وقم بحماية استثمارات البنية التحتية التي تعمل داخل مركز بياناتك ومهارات المحترفين الذين يدعمونها.
الحصول على تحكم بنسبة 100% في الوصول ومستويات الاستخدام إلى جميع موارد z/OS.
بيئة التشغيل
يتطلب z/OS Cloud Broker بيئة تشغيل مدعومة للنشر.
لكل مثيل من مثيلات z/OS Cloud Broker متطلبات تخزين دائمة.
مطلوب تثبيت أداة سطر الأوامر Red Hat OpenShift Client.
برنامج لتصميم وتشغيل واجهات برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات وبيانات z/OS.
منصة عالمية المستوى آمنة وقابلة للتوسع لاستضافة تطبيقات المؤسسات المعاملاتية في بنية هجينة.
خدمة تقدم تجربة مستخدم موحدة لنظام z/OS وتطبيقات السحابة الأصلية في IBM Cloud لإنشاء سلاسل الأدوات واستخدامها، مع توفّر الأمن وقابلية التدقيق في جوهرها.
