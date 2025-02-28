IBM Wazi as a Service

تطوير واختبار السحابة الأصلية لنظام التشغيل z/OS على IBM Cloud

IBM Wazi as a Service هو حل يتيح تجربة تطوير واختبار السحابة الأصلية لنظام ®z/OS في IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC). باستخدام Wazi as a Service، يمكن لمطوري التطبيقات تطوير واختبار عناصر تطبيقات نظام z/OS في بيئة بنية تحتية افتراضية "كخدمة" تعمل على بنية IBM Z التحتية على IBM Public Cloud.

يمكنك تسريع عملية تطوير واختبار تطبيقات z/OS على السحابة الأصلية باستخدام z/OS Virtual Servers في IBM Cloud VPC. إنها مساحتك المحمية المخصصة لك في IBM Cloud والتي تجمع لك بين أمن السحابة الخاصة ومرونة السحابة العامة.

كما يوفر لك IBM Wazi aaS أيضًا قدرات تجريبية لتمكين العملاء من البدء في استكشاف عرض IBM Cloud Continuous Delivery من خلال قوالب التكامل القائمة على ممارسات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops).  تقدم الخدمة تجربة مستخدم موحدة لنظام z/OS وتطبيقات السحابة الأصلية في IBM Cloud لإنشاء سلاسل الأدوات واستخدامها، مع توفّر الأمن وقابلية التدقيق في جوهرها.
المزايا
زيادة سرعة الوصول إلى السوق

يمكنك تسريع عملية التسليم من خلال التطوير والاختبار السريعين اللذين يتم تمكينهما من خلال الوصول حسب الطلب إلى بيئة z/OS في أقل من 5 دقائق.
الابتكار بحرية

ابتكر بشكل أسرع استجابةً لاحتياجات العمل المتغيرة باستمرار باستخدام نظام z/OS الذي يتضمن أحدث وأفضل البرامج.
تحسين جودة البرامج  والامتثال

عزز جودة البرامج وقابليتها للتدقيق من خلال تغيير استراتيجيتك وأتمتة الاختبار ومراعاة الأمن في وقت مبكر من دورة حياة التطوير.
زيادة الإنتاجية

يمكنك مساعدة المطورين ومبرمجي الأنظمة من خلال القضاء على أوقات الانتظار وتمكين النشر السهل لنظام z/OS مع Wazi Image Builder باستخدام صور برمجية قياسية أو مخصصة.
قابلية التوسع على نطاق أكبر

يمكنك تمكين التوسع الأفقي والرأسي حسب الطلب بناءً على احتياجات العمل والدفع مقابل ما تستخدمه فقط مع توفر البنية التحتية كخدمة في نموذج استهلاك مرن.
النشر المرن

يمكنك نشر صور تطوير واختبار برمجية جاهزة مقدمة من IBM على z/OS Virtual Server، أو إحضار صورة برمجية مخصصة للتطبيقات والعناصر ذات الصلة للنشر على z/OS Virtual Server في VPC.
حالات الاستخدام
رسم توضيحي يظهر تطوير واختبار نظام واجهة المستخدم (UI)
التطوير والاختبار

استفد من القوة والأمن المتوفرين في IBM Cloud مع إمكانية وصول الخادم الذاتي إلى أنظمة z/OS وإنشاء صور برمجية قياسية أو مخصصة من القسم المنطقي (LPAR) الخاص بك. ابدأ التطوير والاختبار في دقائق دون أي اعتماد على العمليات.

رسم توضيحي يظهر لقطة مقربة لإصبع يضغط على زر في لوحة المفاتيح
اختبار البنية التحتية

يمكنك التغلب على مشاكل العمليات المعطلة والأمان غير الكافي وغيرها من العوائق التي تمنعك من اختبار ترقيات البرامج بسرعة. ويمكنك تسريع الاختبار باستخدام مثيل خادم افتراضي (VSI) لنظام z/OS وWazi Image Builder.
رسم توضيحي يظهر مطوّرًا يعمل على اختبار نظام واجهة مستخدم باستخدام Wazi as a Service
الابتكار وبناء المهارات

تسريع الابتكار من خلال خفض عائق دخول مطوري z/OS الجدد وتقليل حاجتهم إلى امتلاك مهارات متخصصة وذلك من خلال توفير وصول سهل إلى البرامج المثبتة مسبقًا والمخصصة المتاحة كصور مخزنة.
رسم توضيحي يعرض watsonx Orchestrate Security
تأمين تطبيقات z/OS باستخدام ممارسات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)

بدء استخدام IBM Cloud Continuous Delivery وتجربة سلاسل الأدوات الآمنة

عناصر IBM Wazi as a Service تطوير واختبار نظام z/OS على خادم افتراضي في IBM Cloud VPC

يمكنك تشغيل نظام تطوير واختبار z/OS في IBM Cloud Virtual Private Cloud في غضون دقائق معدودة. يمكنك إدارة الحوسبة المستندة إلى الأجهزة الافتراضية، والتخزين وموارد الشبكات في مساحة خاصة وآمنة تحددها أنت.

 شاهد كيفية إدارة حساب IBM Cloud (3:55) Wazi Image Builder

يمكنك إنشاء صور مخصصة من القسم المنطقي (LPAR) المحلي الخاص بك باستخدام Wazi Image Builder. يتضمن Wazi Image Builder واجهة مستخدم على الويب مع توفير وصول قائم على الأدوار وواجهات برمجة تطبيقات REST لتبسيط عملية الإنشاء.

 شاهد كيفية إنشاء بيئة مصدر (2:21) شاهد كيفية إنشاء بيئة مستهدفة (1:43) قوالب z/OS للتسليم المستمر

استخدام قوالب z/OS التي تعمل على توسيع نطاق خدمة IBM Continuous Delivery Service لأتمتة عمليات الإنشاء في سلاسل أدوات آمنة للتطوير والأمن والعمليات (Devsecops)

دراسة حالة
Eurobank يناقش تسريع عمليات التطوير والاختبار

يمكنك تسريع وتبسيط عملية بناء واختبار تطبيقات z/OS من خلال تطوير السحابة الأصلية وتحديثها في مكانها، بالإضافة إلى تجربة سحابية متسقة. 

اقتباسات العملاء

يدرك نهج IBM تجاه السحابة الهجينة من خلال Wazi as a Service الحاجة الماسة لدى المؤسسات إلى تحديث تجربة مطوري الكمبيوتر المركزي.
John McKenny Sr. VP & Gen. Mgr., Intelligent Z Optimization & Transformation BMC
بالاستفادة من حلول ومسرّعات السحابة من TCS إلى جانب أمان وموثوقية IBM Cloud، نساعد العملاء على تسريع رحلات التحديث التي يقومون بها نحو السحابة الهجينة وتحول الأعمال.
Arun Prabhakar VP and Global Head, Alliances TCS
الموارد استكشف IBM Wazi as a Service في كتالوج Virtual Servers for VPC cloud.
اختر بنية IBM Z s390x وسيظهر لك نظام تشغيل IBM z/OS كخيار لـ Wazi as a Service. (تسجيل الدخول إلى حساب IBM Cloud مطلوب)
عروض توضيحية تدريبية سريعة
استكشف مقاطع الفيديو التدريبية لدينا للتعرف على المزيد عن IBM Wazi as a Service وعمليات تطوير IBM Z وتطوير السحابة الأصلية.
مجتمع تطوير السحابة الأصلية
انضم إلى مجتمع تطوير السحابة الأصلية لعمليات تطوير Z وساهم في تحديد أولويات الاحتياجات.
موارد التعلّم
تعرّف كيف يمكن أن تساعدك الدروس التعليمية والعينات ومسارات سير العمل التي نوفرها لـ IBM Wazi as a Service على تشغيل بيئة تطوير في بضع دقائق فقط.
 قراءة الوثائق الفنية
