يمكنك تسريع عملية تطوير واختبار تطبيقات z/OS على السحابة الأصلية باستخدام z/OS Virtual Servers في IBM Cloud VPC. إنها مساحتك المحمية المخصصة لك في IBM Cloud والتي تجمع لك بين أمن السحابة الخاصة ومرونة السحابة العامة.

كما يوفر لك IBM Wazi aaS أيضًا قدرات تجريبية لتمكين العملاء من البدء في استكشاف عرض IBM Cloud Continuous Delivery من خلال قوالب التكامل القائمة على ممارسات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops). تقدم الخدمة تجربة مستخدم موحدة لنظام z/OS وتطبيقات السحابة الأصلية في IBM Cloud لإنشاء سلاسل الأدوات واستخدامها، مع توفّر الأمن وقابلية التدقيق في جوهرها.