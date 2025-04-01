إصدار IBM WebSphere Hybrid Edition

في سوق اليوم الذي يتسم بالتنافسية في الوقت الحاضر، يُعد التحول الرقمي في صميم النجاح. يعطي القادة الأولوية للاستثمارات التي تثبت أعمالهم بسرعة في المستقبل. يتطلب التحول الرقمي الناجح أن تكون أنظمة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات آمنة ومستدامة وتعمل على تقليل الديون الفنية. تُثقل الديون التقنية كاهل الشركة بنقاط الضعف الأمنية وعدم كفاءة استخدام الموارد. ولتقليل الديون التقنية إلى الحد الأدنى، فإن تحديث الاستراتيجية الفعالة حساس.



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