إصدار IBM WebSphere Hybrid Edition

في سوق اليوم الذي يتسم بالتنافسية في الوقت الحاضر، يُعد التحول الرقمي في صميم النجاح. يعطي القادة الأولوية للاستثمارات التي تثبت أعمالهم بسرعة في المستقبل. يتطلب التحول الرقمي الناجح أن تكون أنظمة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات آمنة ومستدامة وتعمل على تقليل الديون الفنية. تُثقل الديون التقنية كاهل الشركة بنقاط الضعف الأمنية وعدم كفاءة استخدام الموارد. ولتقليل الديون التقنية إلى الحد الأدنى، فإن تحديث الاستراتيجية الفعالة حساس.
سواء كانت مجموعتك تقوم بصيانة أو تحديث أو بناء السحابة الأصلية جافا التطبيق، IBM WebSphere Hybrid Edition هو الحل المناسب لك. IBM WebSphere Hybrid Edition يوفر مجموعة شاملة من أدوات تحديث وقت التشغيل والتشغيل. سيسمح لك ذلك بتحديث وقت التشغيل والعمليات التشغيلية والهندسة المعمارية الخاصة بك في جافا بكفاءة من حيث التكلفة.
تقديم تطبيق أفقي يتحول مع أعمالك التجارية
بدء التشغيل السحابة الأصلية جافا التطبيق بسرعة مذهلة مع Liberty InstantOn
زيادة الأمان، مرونة، والأداء ®WebSphere التطبيق أحمال التشغيل التشغيل
تقليل الوقت الذي تستغرقه شركة بلو كروس بلو شيلد أوف ساوث كارولينا.
تقليل دورة النشر الكاملة المخفضة لـ FlowFactor.
تحسين استخدام الخادم لصالح شركة Blue Cross Blue Shield of South Carolina.
انظر كيف يساعد IBM WebSphere Hybrid Edition في تشغيل وتحديث وإنشاء تطبيق جافا جديد
ساعدت FlowFactor مزود خدمة النقل في تحديث التطبيقات وتقليل أوقات النشر >99% باستخدام WebSphere Hybrid Edition.
رأت شركة BlueCross BlueShield of South Carolina فرصة لإيجاد طرق جديدة لتحديث التطبيقات.
تعمل PowerM مع أكثر من 90% من المجموعات في المغرب التي تشغل IBM ®WebSphere التطبيق - مما يساعدهم على حماية وتحديث وتحسين منصات التقنية الخاصة بهم.
قم بتحديث عملية التطوير باستخدام واحدة من أكثر المنصات المتاحة مرونة وثراءً من حيث الأمان والموثوقية.
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قم بتقليل التكاليف والمخاطر الأمنية من خلال أتمتة تحديد التهديدات والمعالجة التلقائية لكامل ®WebSphere الخاص بك.
بيئة تشغيل خادم جافا مرنة وغنية بالأمان في وقت التشغيل لخادم جافا للتطبيق المؤسسي
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