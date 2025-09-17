IBM WebSphere Automation

يُمكنك أتمتة الأنشطة التشغيلية لتقليل مخاطر الأمان بشكل استباقي وتسريع معالجة التهديدات

لمحة عامة

يُمكنك أتمتة أنشطة التشغيل في IBM WebSphere لتقليل مخاطر الأمان بشكل استباقي وتسريع معالجة التهديدات. تخلص من الأعمال اليدوية التي تتطلب جهدًا كبيرًا لضمان الامتثال المستمر لمتطلبات الأمان من خلال التقييم الآلي للثغرات الأمنية وتتبعها ومعالجتها.
القدرات
العمليات غنية بالميزات الأمنية

الكشف عن المخاطر والتصرف بناءً عليها تلقائيًا لتعزيز الامتثال المستمر.
لوحة معلومات واحدة

كن استباقيًا بشأن المخاطر وحسّن وقت الاستجابة.
الإشعارات التلقائية

أبلغ الفرق بالحوادث والثغرات الأمنية الجديدة وتأثيرها على البيئة.

استعراض الميزات

استكشف كيف يساعد WebSphere Automation المسؤولين على فهم أمن WebSphere وصيانته بكفاءة أكبر.
لوحة معلومات أتمتة WebSphere Automation

لوحة معلومات WebSphere Automation

راقب مخزون WebSphere الخاص بك واطلع على الوضع الأمني العام في الوقت الفعلي، وحالة التصحيحات، والإشعارات بلمحة. يعمل WebSphere Automation مع WebSphere Application Server التقليدي و WebSphere Liberty.
تصفية WebSphere Automation حسب CVE

تصفية حسب CVE

فلنبدأ بتصفية العرض حسب الثغرات الأمنية والمخاطر الشائعة (CVE).

 
تصفية خوادم WebSphere Automation حسب الثغرات الأمنية

تصفية الخوادم حسب الثغرات الأمنية

تصفية لوحة المعلومات لعرض الخوادم التي تحتوي على CVE(s) فقط.
تصفية WebSphere Automation حسب نتائج CVE

التصفية حسب نتائج CVE

تم تحديد خادمين بمستويات خطورة مختلفة على أنهما متأثران بثغرة CVE التي اخترتها. لآن، دعنا نلقي نظرة على iFixes المطبقة للخادم الأول المتأثر في القائمة.
إصلاحات مطبقة على WebSphere Automation

عرض الإصلاحات المطبقة

يمكنك عرض قائمة بجميع إصلاحات iFix التي تم تطبيقها على خادم، مجمعة على شاشة واحدة، وفي هذه الحالة لخادم WebSphere name01.

 
تفاصيل خادم WebSphere Automation

عرض تفاصيل الخادم

تتيح هذه الشاشة الوصول إلى المعلومات التفصيلية لخوادم محددة.
تفاصيل خادم WebSphere Automation

تفاصيل الخادم

هنا، يمكن للمشغل رؤية إصدارات WebSphere و JDK، بالإضافة إلى جميع إصلاحات iFixes المطبقة وثغرات CVEs ذات الصلة لهذا الخادم، والذي يُصنَّف ضمن مستوى مخاطر عالٍ اليوم.
تنبيهات أمان WebSphere Automation

تنبيهات أمنية

علامة تبويب التنبيهات الأمنية توفر وصولًا فوريًا وموحدًا إلى المعلومات الحيوية التي تعد أساسية للحفاظ على العمليات الآمنة. 
عرض جميع التنبيهات الأمنية في WebSphere Automation

عرض جميع التنبيهات الأمنية

على هذه الشاشة، يتم تصنيف كل ثغرة CVE حسب مستوى المخاطر وتظهر مع الخوادم المتأثرة المقابلة لها، بحيث يتم إدراج المخاطر الأعلى وتأثيرها في الأعلى، لتكون جاهزة للحل.
لقطات شاشة للخوادم المتأثرة

الخوادم المتأثرة

تم تحديد خادمين في هذه الشاشة على أنهما متأثران بـ CVE هذه وتم تصنيفهما بمستوى الخطورة المناسب.
عرض الخوادم المتأثرة في WebSphere Automation

عرض الخوادم المتأثرة

تم تصفية لوحة المعلومات الآن لعرض الخوادم التي تم تحديدها على أنها متأثرة بالثغرات الأمنية المحددة هذه.

حالات الاستخدام

اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكنك أتمتة العمليات لتحقيق القيمة بسرعة، وتحسين الأمان، والمرونة، والأداء باستخدام IBM WebSphere Automation.

