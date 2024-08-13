مع توجه العالم نحو مستقبل الطاقة المتجددة، فإن الشركات الأكثر قدرة على النجاح هي التي تستطيع التكيف بفاعلية مع الموارد والتقنيات الجديدة - مثل الشبكات المصغرة، ووحدات الطاقة الشمسية على الأسطح، والعدادات الذكية التي توفر معلومات في الوقت الفعلي عن استهلاك الكهرباء والغاز والماء. ويتطلب كل هذا اتصالًا متقدمًا وتكاملًا ذكيًا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقليل الهدر والفاقد، وتقديم أفضل أسعار تنافسية للعملاء.